Glinka – znana od dawna

Glinka znana jest ze swojego bakteriobójczego działania i dawniej głównie w tym celu była wykorzystywana. Dodawano ją do wody czy jedzenia. Ponoć podczas pierwszej wojny światowej uchroniło to rosyjskich żołnierzy przed groźną chorobą dyzenterią, czyli czerwonką.

Co leczyć glinką?

Agrilloterapia stosowana jest w leczeniu wielu schorzeń. Dawniej metodą tą leczono gruźlicę.

Różne źródła donoszą, że glinka pomaga w minimalizowaniu objawów astmy oskrzelowej, hemoroidów, wrzodów żołądka, żylaków, a nawet prostaty i stwardnienia rozsianego. Ponadto pozytywne efekty osiąga się w leczeniu kontuzji, siniaków, wszelkich stłuczeń, nerwobólów, bólów reumatycznych, migren, jak również dolegliwości jelit – biegunek, zapalenia okrężnicy.

Piękna dzięki glince

Bakteriobójcze właściwości glinki pomagają w zwalczaniu wszelkich wykwitów na skórze – trądziku, krostek, ropni. Zawarty w glince krzem wzmacnia włosy, paznokcie, czyni skórę gładką. Ponadto reguluje pracę gruczołów łojowych, poprawia ukrwienie i wspomaga regenerację tkanek, komórek.

Wiele gabinetów spa oferuje zabiegi z wykorzystaniem glinki zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Są one polecane szczególnie osobom zestresowanym, zmęczonym.

Maski wykonane z użyciem glinki pobudzają krążenie, przywracają siły witalne, relaksują. Zabiegi są polecane także tym, którzy odchudzają się lub chcą zredukować cellulit. Z agrilloterapii zadowoleni mogą być też chorzy na łuszczycę czy też choroby stawów i mięśni.

Uwolnij się od toksyn

Glinka ma również dobroczynny wpływ na przemiany metaboliczne w organizmie. Jej stosowanie poleca się osobom, które chcą poprawić swój metabolizm lub oczyścić organizm z toksyn. Glinki neutralizują szkodliwe działanie szkodliwych substancji oraz przywracają skórze naturalne pH. Detoksykacja za pomocą glinek wpłynie również pozytywnie na samopoczucie.

Jak stosować terapię?

Wyróżnia się kilka rodzajów glinek: żółte, białe, czerwone, zielone. To te ostatnie są najcenniejsze i najzdrowsze. Wykorzystanie agrilloterapii nie jest jednak takie proste, bowiem aby osiągnąć pożądany efekt kuracji, należy wiedzieć jaką glinkę zastosować.

Wpływ na jej dobór do schorzenia ma nie tylko kolor, ale i miejsce oraz głębokość złoża. W Polsce najlepsze złoża glinki i to zielonej znajdują się na Pomorzu w okolicach Koszalina.

Należy pamiętać, że do leczenia zaleca się glinkę z pochodzącą z głębokich pokładów, ale trzeba też mieć na uwadze jej skład. Otóż nie każda glinka nadaje się do leczenia wszystkich dolegliwości.

Którą glinkę wybrać?

Czerwoną glinkę poleca się do wzmocnienia naczyń krwionośnych, leczenia trądziku. W gabinetach kosmetycznych stosowana jest w zabiegach przeznaczonych dla osób z cerą wrażliwą, mieszaną i tłustą. Znana jest z działania odżywczego, odświeżającego, likwidującego pory, zmniejszającego trądzik.

Zielona glinka przyspiesza gojenie ran, ukąszeń, stanów zapalnych. Polecana jest do pielęgnacji osobom o cerze trądzikowej, tłustej, gdyż otwiera pory, oczyszcza skórę i przywraca jej naturalne pH. Ponadto ten rodzaj glinki zawiera najwięcej mikro- i makroelementów, jak m.in. fosfor, potas, sód, krzem i magnez. Zieloną glinkę wykorzystuje się też w walce z cellulitem i ujędrnianiu skóry.

