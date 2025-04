Stres emocjonalny

Stres o charakterze emocjonalnym może być spowodowany przez kryzys partnerski, utratę bliskich, każdą sytuację, łamiącą nam serce. Emocjonalny stres ujawnia się jako irytacja, depresja, niestabilność emocjonalna. Wpływa na sen w inny sposób niż stres o charakterze umysłowym. Może powodować wybudzanie i niemożność zasypiania ponownie.

Stres emocjonalny zaburza sadhaka pitta, odpowiedzialny za relacje umysłu z ciałem i związanej z emocjami i funkcjonowaniem serca. Aby zrównoważyć symptomy stresu emocjonalnego, musimy wybierać pokarmy pacyfikujące pitta dosza, przez spożywanie m.in. wielu słodkich owoców, wybieraniu smaku słodkiego, gorzkiego i cierpkiego. Przed pójściem spać można wypić kubek ciepłego mleka z ochładzającymi płatkami róży. Podczas gotowania warto zadbać, aby znalazły się tam przyprawy wychładzające, takie jak kardamon, nasiona i natka kolendry, mięta, oraz kurkuma, która jest wyjątkowo detoksyfikująca. Codzienna abhjanga wychładzającymi olejami, jak kokosowy, czy słonecznikowy. I pamiętajmy aby kłaść się przed 22.00.

Stres fizyczny

Stres o charakterze fizycznym może być spowodowany przez nadużycie lub nieprawidłowe wykorzystywanie swojego ciała, choćby przez nadmiar ćwiczeń fizycznych czy przepracowanie w zawodach wymagających fizycznie. Może to doprowadzić do zmęczenia fizycznego, na równi z umysłowym zaćmieniem, trudnością w koncentracji.

Nadmierne przemęczenie fizyczne wyprowadza z równowagi trzy pod-dosze: Shleshaka Kapha, pod-doszę związaną z nawilżaniem stawów i skóry; Vyana Vata, rządząca krążeniem, impulsami nerwowymi i zmysłem dotyku; oraz Tarpaka Kapha, ochraniająca nasze oczy, nos i buzię przed wysuszeniem.

Innym powodem fizycznego stresu może być brak ćwiczeń, co kończy się słabym trawieniem, powstawaniem ama – trawiennych toksyn blokujących kanały ciała. Podczas zmęczenia fizycznego zwalnia proces regenerowania komórek i w ten sposób komórki stają się fizycznie zmęczone.

Możemy temu zapobiec równoważąc vata, wspomagając kapha aby ustabilizować i odżywić ciało m.in. przez adekwatny odpoczynek i umiarkowane ćwiczenia, przez dietę pacyfikującą vata-kapha, wykonując samodzielny masaż całego ciała codziennie.

Ajurweda wymienia niektóre pokarmy jako naturalne środki obniżające poziom stresu. Zaliczają się do nich orzechy włoskie, migdały, kokosy, soki słodkich owoców i warzyw, sezonowe owoce jak gruszki, jabłka (dobrze jeśli gotowane), mleko, świeży twaróg, panir (rodzaj wegetariańskiego sera) i risotto.

Z drugiej strony, jeśli budujesz swoją odporność na stres używając naturalnych metod, możesz odczuć czynniki stresujące bardziej jako wyzwanie niż pozytywną możliwość wzrostu. Jeżeli nauczysz się obserwować i koordynować poziom stresu, niż zmagać się z nim i w końcu opadać z sił - możesz naprawdę żyć wolnym od stresu, będąc świadomym siebie i stając się duchową istotą w ludzkiej formie.

Aby pokonać stres

Komunikuj się. Jeżeli nie będziemy o tym mówić z innymi lub nawet z samym sobą za każdym razem będziemy go tłumić. Wżyna się wtedy jak toksyna wewnątrz naszych umysłów i powoli przenika do naszej psyche. Im głębiej filtruje naszą świadomość, tym trudniej się go pozbyć. Nawet jeśli uległeś mu nieświadomie, to pamiętaj, że możesz polepszyć tę sytuację. Porozmawiaj z kimś, zwierz się lub poświęć trochę czasu na prowadzenie pamiętnika i wylej z siebie swoje uczucia i wrażenia. Zapisz się na zajęcia jogi, naucz się medytować, doświadcz pracy z oddechem. Przebywanie wśród ludzi, którzy próbują znaleźć podobne odpowiedzi sprawi, że nie będziesz sam/a. Zaczniesz odczuwać i myśleć bardziej pozytywnie.

Uporządkuj swoje sprawy. Podczas każdego dnia jest coś do zrobienia, co wymaga nieco uwagi od ciebie. Kiedy jesteś zajęty/a ważniejszymi sprawami, zapominasz o błahych sprawach. Te drobnostki są jednak zaczątkiem podświadomej akumulacji stresu. Byłoby lepiej zająć się nimi wcześniej, np. dzwoniąc do dentysty aby się umówić, wysyłając maila, którego miałeś napisać 3 dni temu, czy oddając książkę do biblioteki, z czym trochę zwlekałeś. Za każdym razem odznaczasz to na swojej liście. Wykonane zadania dadzą ci poczucie komfortu. Ważne i większe projekty podziel na małe części, aby nie przeważały inne. Za każdym razem porządkując swoje sprawy – poczujesz, jak uwalniasz umysł, a sam będziesz mógł się odprężyć.

Zaufaj naturze. Najważniejsze, abyśmy żyli w zgodzie z rytmami przyrody. Odsuń syntetyki i staraj się stosować naturalne metody leczenia. Używaj ziół w swojej kuchni, takich jak cynamon, kardamon, imbir, kurkuma, olejków eterycznych, odżywiaj się właściwie do swojej konstytucji, cyklicznie oczyszczaj się. Herbata z melisy, rumianku, ciepła kąpiel z olejkiem lawendowym, jaśminowym czynią cuda. Spożywaj produkty świeże, nierafinowane, nieprzetwarzane, konserwowane chemicznie. To niezwykłe, że wybór pożywienia może pomóc w walce ze stresem. Być może kawa z rana to ostatni bastion twojego niezdrowego przyzwyczajenia, pamiętaj jednak, że kofeina stymuluje gruczoły nadnercza, uwalniając neurotransmitery stresu, które z czasem się męczą, uniemożliwiając późniejszą walkę ze stresem. Swobodnie możesz zastąpić kawę zieloną herbatą lub yerba matą. Także rafinowane pieczywo w postaci bułek, pączków i rafinowany cukier dodawany do kawy czy płatków śniadaniowych może zachwiać twoimi emocjami.

W ten prosty sposób powoli zaczniesz uwalniać się od stresu, zrównoważysz swoje życie i wniesiesz więcej radości, zdrowia i szczęścia do codziennego życia, zarażając swym entuzjazmem innych.

