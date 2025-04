Ciepło, cieplej

Dlatego powinniśmy utrzymywać swoje ciało w cieple, ubierać się ciepło, brać ciepły prysznic lub kąpiel, jeść ciepłe jedzenie i używać nieco pikantnych przypraw. Podczas tej pory roku rośnie apetyt, co jest odpowiedzią na wzmożenie ognia trawiennego – agni. Jest to naturalny sposób organizmu, aby uchronić ciało przed zimnem. Zwiększona siła trawienia pomaga w tym czasie nasycić tkanki.

Podczas zimy oziębia się powierzchnia ciała, a ogrzewa się jego wnętrze. Zimno i ciemność skłaniają do poszukiwania wewnętrznego ciepła. Jest to pora odpoczynku, głębokiej medytacji, doskonalenia esencji duchowej i gromadzenia energii fizycznej – w formie niewielkiego przybrania na wadze – na czas chłodów. Chociaż przeważają powolne procesy w przyrodzie, to należy zadbać, aby pozostać na tyle aktywnym, by utrzymać giętkość kręgosłupa i stawów. Zima najbardziej wpływa na nerki, w czasie zimowych miesięcy wyostrza się także zdolność wyraźnego słyszenia. Dźwięki gotowania pobudzają apetyt.

Ciepłe, gęste zupy, pełne zboża i podprażone orzechy to podstawa diety ajurwedyjskiej na zimowe dni. Zimą gotuj pokarmy dłużej, na wolniejszym ogniu i w mniejszej ilości wody. Suszone pokarmy, małe ciemne fasole, wodorosty i przyrządzane na parze warzywa wzmacniają zimą nerki.

Wybierajmy słone i gorzkie pokarmy, takie pożywienie sprowadza ciepło organizmu do środka, przez co mniej będziemy odczuwać zewnętrzne zimno. Sól stosujmy ostrożnie. Do gorzkich pokarmów zaliczamy sałatę, rukiew, rzepę, seler naciowy, szparagi, górną część korzenia marchwi, kaszę gryczaną, żyto, owies, amarant. Gorzki smak znajdziemy przede wszystkim w ziołach, korzeniu cykorii, łopianu, skrzypu, chaparralu. Do słonego pożywienia zaliczamy miso, sos sojowy, wodorosty, sól, kaszę jaglaną, jęczmień, oraz wszelkie pokarmy z dodatkiem soli.

Zabiegi zdrowotne

W czasie zimy ajurweda zaleca zabiegi regenerujące i wzmacniające tkanki, fizyczną witalność, siłę i kondycję. Podczas zimy mogą manifestować się symptomy wzmożonej vaty i kaphy. Vata jest głównym czynnikiem przejawiania się choroby. Jest odpowiedzialna za zatrzymywanie lub eliminowanie kału, moczu, żółci i innych wydzielin. Jest zlokalizowana w okrężnicy.

Ajurwedyczne leczenie objawów vata skupia się na lewatywie – basti, polega na wprowadzeniu do odbytu takich leków jak olej sezamowy, olej tatarakowy lub ziołowe wywary. Taka lewatywa działa leczniczo w przypadku nieporządku vaty. Przynosi ulgę w przypadku zaparć, obrzęku, gorączki, zwykłego przeziębienia, zaburzeń seksualnych, bólu serca, wymiotów, bólu pleców i szyi.

Zimą również stosowane są zabiegi nasya, oczyszczanie nadmiaru wydzielin zgromadzonych w gardle, nosie, zatokach lub głowie, czyli regionie akumulacji kapha. Oczyszczanie nosa jest wskazane przy suchości nosa, zatkaniu zatok, chrypce, migrenowym bólu głowy, niektórych dolegliwościach oczu i uszu. Zabiegów nosa nie należy stosować po kąpieli, jedzeniu, seksie, alkoholu ani w czasie ciąży i menstruacji. W czasie suchości lub zatkaniu nosa warto masować palcem wewnętrzne ścianki zanurzonym w klasyfikowanym maśle (ghee).

Na przeziębienie warto zagotować w 1l wody łyżeczkę sproszkowanego imbiru lub kilka kropli olejku eukaliptusowego i inhalować ciepłą parę.

Na kaszel i ból gardła warto płukać gardło 1 szklanką wody wymieszaną ze szczyptą soli i kurkumy. Można ssać goździki, a w przypadku wydzielanego śluzu pić herbatkę z pół łyżeczki imbiru, szczypty goździków i cynamonu.

