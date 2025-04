Poznaj ajurwedę!

Ajurweda to jeden z najstarszych systemów medycznych – ma około 5.000 lat! W sanskrycie oznacza naukę o długowieczności i życiu. Opiera się na równowadze pomiędzy doshami - trzema podstawowymi energiami życiowymi, które pełnią odmienne funkcje w organizmie. Zachwianie ich równowagi powoduje chorobę.

Jak działa ajurweda?

W każdym organizmie człowieka dominuje jedna z trzech sił życiowych, które pozostają ze sobą w relacji. Ta dominująca doshe decyduje o podatności danego człowieka na określone choroby i o jego typie osobowości. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach działania ajurwedy, kliknij w poniższy link.

Czy ajurweda mnie wyleczy?

Ajurweda jest nauką o życiu i życiu w zdrowiu. Bycie zdrowym jest ważne, lecz zdrowie nie jest dla ajurwedy celem ostatecznym. To nie wystarczy, aby przedłużyć nasze życie i mieć lepszą energię, żeby móc zajmować się tym, co chcemy. Musimy rozważyć, na co tracimy naszą energie i po co? Ajurweda mówi o 4 podstawowych poziomach leczenia.

Czakroterapia

Jest to kolejna, po bioenergoterapii, metoda leczenia z wykorzystaniem energii. Przepływa ona przez organizm dzięki czakrom, czyli specjalnym ośrodkom energetycznym. Ich zablokowanie zaburza naturalne procesy i funkcjonowanie całego organizmu. Czy wiesz, na czym polega czakroterapia i jak uwolnić energię?

Lek na stres?

Żyjemy obecnie w czasach, gdy stres towarzyszy nam niemal na każdym kroku. Wiele osób wierzy, że "lekiem" na ten stan rzeczy jest ajurweda. Dlaczego?

