Każda osoba myśląca o rozwoju i zmianie powinna zdać sobie sprawę, że zanieczyszczenie ciała stanowi główną przeszkodę w tym procesie. Większość z nas, nie ma co ukrywać, zaśmieca organizm dość intensywnie przez większość swojego życia. Ajurweda w tym przypadku ofiarowuje szeroki zakres zabiegów i recept do leczenia i samodzielnego uzdrawiania.

Doskonałe zdrowie według ajurwedy

Zgodnie z nauką ajurwedy, kosmiczna świadomość i pięć podstawowych elementów (panchamahabhutas) łączą się, formując podstawy fizycznej egzystencji. Cielesne funkcje są regulowane przez tridosze. Doskonałe zdrowie jest efektem harmonijnego współdziałania między doszami. Celem ajurwedy jest utrzymywanie nas w dobrym zdrowiu poprzez odpowiednią dietę, styl życia, zabiegi, ćwiczenia fizyczne (jogę), oddechowe (pranayamę) oraz umysłu, czyli medytację (dhayanę). Podstawą wszystkich ajurwedyjskich praktyk jest równowaga subtelnych elementów, a przez to rozwój właściwości umysłu.

Ajurweda jest przedstawiana jako matka wszelkiego uzdrawiania. Jest tak wszechstronnym systemem, że obejmuje niemal każdą metodę, znaną w terapiach naturalnych, które zawsze jednak stosuje odpowiednio do danego człowieka. Dochodzimy tu do sedna ajurwedyjskiej teorii o naszej indywidualnej, niepowtarzalnej naturze (prakruti).

Główne przesłanie ajurwedy

Prakruti jest unikalną mieszanką właściwości fizycznych, umysłowych i duchowych. Zawdzięczamy ją równowadze żywiołów, które tworzą nas i cały otaczający nas wszechświat. Przestrzeń, powietrze, woda, ogień i ziemia są pięcioma elementami, stwarzającymi wszelką materię we wszechświecie.

Wszechświat i my – ludzie – jesteśmy dziećmi zrodzonymi z łona prakruti – Matki Natury – dającej kształt, kolor i właściwości.

Żywioły przejawiają się w ludzkim ciele jako trzy podstawowe zasady, czyli temperamenty (humory), znane jako tridosza. Z elementów eteru i powietrza przejawia się cielesna zasada powietrza, zwana vata dosza. Elementy ognia i wody przejawiają się w ciele razem jako zasada ognia, zwana pitta dosza. Elementy ziemi i wody przejawiają się jako zasada wody, zwana kapha dosza.

Przewaga którejś z dosz nadaje nam unikalną osobowość, charakter i budowę ciała. Poznanie tych właściwości daje nam szansę na zadbanie o siebie według naszej unikalnej formacji. To jest główne przesłanie ajurwedy.

Tridosza są fundamentem psychosomatycznej egzystencji człowieka. Są odpowiedzialne za powstawanie naturalnych skłonności i indywidualnych gustów, np. w jedzeniu. Rządzą tworzeniem, podtrzymywaniem i niszczeniem tkanek ciała oraz usuwaniem z ciała produktów rozpadu. Są również odpowiedzialne za zjawiska psychologiczne, włącznie z takimi uczuciami, jak lęk, gniew i żądza, a także za ludzkie uczucia najwyższego rzędu, takie jak rozumienie, współczucie i miłość – pisze dr Lad w książce „Ayurveda – starożytna medycyna Dalekiego Wschodu”.

