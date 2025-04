Czujesz się zmęczona, boli cię głowa, często chorujesz. Winisz za to stres i nadmiar obowiązków. Obiecujesz sobie, że po urlopie to się zmieni. Nie czekaj do wakacji. Za twoje dolegliwości prawdopodobnie odpowiedzialne są toksyny i wolne rodniki tlenowe atakujące organizm.

Reklama

Skąd one się biorą? Ich główne źródła to:

- spaliny;

- środki ochrony roślin, nawozy sztuczne;

- dym papierosowy;

- leki;

- farby, rozpuszczalniki;

- aluminium z naczyń;

- niektóre dodatki do żywności (azotany, służące do peklowania wędlin, benzoesan sodu, sztuczne barwniki);

- niektóre składniki kosmetyków (zwłaszcza zapachy syntetyczne).

Ale to nie wszystko. Twój organizm może odkładać toksyny, które powstają w jego wnętrzu. Są to produkty przemiany materii, których nie udało mu się wydalić. Gdy organizm przestaje sobie radzić z samooczyszczaniem, daje ci konkretne sygnały. W ich rozpoznaniu pomoże test (patrz: ramka na następnej stronie). Na szczęście odtruć się jest dość łatwo.

Test: Czy powinnaś się oczyścić?

tabelka mala

Toksyny precz!

Sposobów na detoksykację organizmu jest dużo. Najlepiej jednak wybierać te najłagodniejsze.

1. Kuracje oczyszczające

Lekarze najczęściej zalecają diety owocowo-warzywne. Mogą one trwać do 3 tygodni. Przez pierwszy tydzień jesz same owoce, warzywa i pijesz wodę, zieloną herbatę oraz soki bez cukru. Po 4–7 dniach powoli zaczynasz wprowadzać do diety jogurt, kefir, produkty pełnoziarniste, a na końcu ryby i chude mięso. Rośliny dostarczają antyoksydantów, które unieszkodliwiają wolne rodniki będące przyczyną wielu chorób.

Podobnie działają tzw. monodiety. Dietetycy raczej ich nie polecają, bo zbyt długo stosowane, mogą (spowodować niedobór składników odżywczych w organizmie. Ale jeśli jesteś zupełnie zdrowa, możesz wypróbować krótką dietę pszeniczną. (Przez 12 dni jedz wyłącznie pszenicę. Zawiera dużo błonnika, który "wymiata" toksyny z organizmu. Działa na dwa sposoby: po pierwsze – wiąże szkodliwe substancje, po drugie – poprawia trawienie (i ułatwia opróżnianie jelit (ale nie powinnaś mieć żadnych sensacji żołądkowych). Sposób przeprowadzenia diety jest bardzo prosty:

- Kup nieoczyszczoną pszenicę (może występować pod nazwą "pszenica bio"). Sama musisz się zorientować, ile jej potrzebujesz. Na początek wystarczą 2–3 kg. Ważne jest, by pochodziła z ekologicznej uprawy (takiej, gdzie nie używa się sztucznych nawozów i środków ochrony roślin). Dostaniesz ją w sklepie ze zdrową żywnością. Półkilogramowa paczka kosztuje ok. 3 zł;

- Pszenicę wypłucz, wsyp do garnka i zalej wodą na wysokość 1 cm ponad powierzchnię ziarna. Gotuj 1–1,5 godziny (aż będzie miękka);

- Jedz pszenicę za każdym razem, gdy poczujesz głód. Nie dodawaj soli ani innych przypraw. Pij tylko wodę mineralną i zieloną herbatę.

2. Gotowe preparaty

Najwygodniejszym sposobem na oczyszczenie organizmu jest stosowanie gotowych preparatów. Można je kupić w aptece (bez recepty). Mają w składzie głównie zioła o różnym działaniu. Powinny się wśród nich znaleźć rośliny poprawiające trawienie (np. mniszek lekarski, tamaryndowiec, koper), wspomagające wątrobę (karczoch), moczopędne (brzoza, wiązówka błotna) i pobudzające metabolizm (morszczyn). Są one bardzo skuteczne właśnie dlatego, że działają na wielu polach jednocześnie. Dokładny opis działania i sposób stosowania preparatów znajdziesz na końcu tekstu.

Aby wzmocnić ich efekt, najlepiej w czasie stosowania przejdź na dietę lekkostrawną. Zrezygnuj z czerwonego mięsa, wędlin, tłuszczu zwierzęcego, kawy, alkoholu oraz mocnej czarnej herbaty. Jedz dużo warzyw i owoców, a także produktów pełnoziarnistych i ryb.

3. Bez balastu lżej

Co możesz zyskać dzięki kuracji oczyszczającej? Przede wszystkim poczujesz się lżej. Znikną obrzęki, które są spowodowane zatrzymaniem wody w organizmie, niestrawność i wzdęcia. Wzmocnisz wątrobę. Poprawisz odporność, złagodzisz wysypki oraz inne reakcje alergiczne. Będziesz miała więcej energii, skóra nabierze blasku, a paznokcie i włosy staną się mocniejsze. Kuracja odtruwająca ma jeszcze jedną zaletę – pomaga zrzucić nadmiar wagi. W jej trakcie możesz schudnąć 2–3 kg i przyspieszyć tempo metabolizmu. Dlatego detoksykacja jest dobrym wstępem do dłuższej diety odchudzającej.

Co dalej?

Kuracje oczyszczające można stosować najwyżej 4–6 razy w roku, by nadmiernie nie osłabiać organizmu. Co robić w pozostałym czasie, aby ograniczyć działanie toksyn? Jest na to kilka sposobów:

- Wybieraj produkty spożywcze z jak najmniejszą ilością środków konserwujących i ulepszających (sprawdzaj etykiety);

- Staraj się zastępować żywność puszkowaną mrożonkami lub produktami suszonymi;

- W miarę możliwości zamiast gotowych wędlin jedz upieczone przez siebie mięso;

- Zrezygnuj z aluminiowych garnków;

- Przed spożyciem zawsze myj i obieraj warzywa oraz owoce. Jeśli to możliwe, staraj się kupować przede wszystkim te, które pochodzą z upraw ekologicznych;

- Jeżeli hodujesz rośliny w ogródku przy domu, zwróć uwagę, czy jest położony dostatecznie daleko od ulicy; wybieraj organiczne metody uprawy roślin (nie opryskuj upraw i nie stosuj sztucznych nawozów);

- Stosuj filtry do wody;

- Podczas remontu staraj się wybierać nietoksyczne (tzw. ekologiczne) farby i lakiery;

- Uprawiaj sport na świeżym powietrzu (jazda na rowerze, rolkach, jogging, marsz); unikaj bezpośredniego sąsiedztwa zakorkowanych ulic;

- Jeśli nie masz problemów z sercem i układem krążenia, od czasu do czasu idź do sauny; w wysokiej temperaturze wypocisz toksyny;

- Staraj się unikać stresu, który może zwiększać produkcję wolnych rodników;

- Unikaj kosmetyków zawierających syntetyczne zapachy;

- Rzadko farbuj włosy.

Uwolnij się od toksyn

Taką nazwę nosi ogólnopolski program, prowadzony pod patronatem preparatu MethoDraine Detox. Ma popularyzować wiedzę na temat toksyn i sposobów pozbywania się ich z organizmu. W ramach programu we wszystkie wtorki i środy w godzinach 15–17 działa specjalna infolinia dietetyczna. Dzwoniąc pod numer (022) 321 51 88, można porozmawiać (z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania oraz metod odtruwania organizmu. W internecie działa również rozbudowana strona www.beztoksyn.pl. Właśnie z tej strony pochodzi test, który rozwiązałaś na początku.

Tekst: katarzyna Gwiazda

Konsultacja: Ewa Matyska-Piekarska, lekarz chorób wewnętrznych, konsultant dietetyk z Europejskiego Centrum Leczenia Otyłości Dzieci i Dorosłych w Warszawie

Gotowe preparaty to szybki i wygodny sposób na detoksykację organizmu

Metho-(Draine(Detox ((Ortis)

- Tonik ziołowy (dostępny w trzech smakach), w którego skład wchodzi 10 ziół i zielona herbata. Eliminuje toksyny gromadzące się w narządach wewnętrznych i skórze. (Ten sam preparat można kupić również (w postaci tabletek.

- Oczyszczanie trwa 20 dni. Codziennie należy wypijać 12 ml preparatu, rozpuszczonego w 1,5 litra wody. Tabletki połyka się 3 razy dziennie, przed posiłkami, popijając dużą (ilością wody.

- Butelka toniku, która wystarcza (na całą kurację kosztuje (120 zł.

Terapia oczyszczająca (Heel)

- W skład kuracji wchodzą 4 preparaty: krople Lymphomyosot N (aktywują układ limfatyczny), Galium-Heel N (pobudza enzymy (odtruwające), Nux vomica – Homaccord (stymuluje funkcje odtruwające wątroby (i przewodu pokarmowego) i tabletki Hepeel (wzmacniają wątrobę).

- Wszystkie cztery preparaty (przyjmuje się 3 razy dziennie (przez 6 tygodni.

- Koszt całej kuracji wynosi ok. 300 zł.

BodyPure24 (Hamida Pharma)

- Rozpuszczalny w wodzie proszek ma (w składzie 12 wyciągów roślinnych, ocet jabłkowy, sproszkowane liście aloesu i sok z ananasa. Zawarte w nim substancje chelatują (wiążą) toksyny i pomagają usuwać je (z organizmu. Preparat zwiększa wydzielanie żółci i soku żołądkowego, ma też działanie przeczyszczające i moczopędne (może powodować nudności). Nie nadaje się dla osób z chorą wątrobą, trzustką lub zaawansowanymi chorobami układu krążenia.

- Preparat przyjmuje się 4 razy w czasie weekendu (ze względu na częste korzystanie z toalety): w sobotę wieczorem o godz. 17 i 19 oraz w niedzielę rano o godz. 6 i 8. Pomiędzy tymi dawkami o godz. 22 w sobotę trzeba wypić dużą szklankę wody i najpóźniej o 22:30 położyć się spać. W trakcie stosowania kuracji nie wolno nic jeść, można tylko pić ciepłą wodę.

- Opakowanie (4 saszetki) kosztuje (32 zł.

Denoxinal (Walmark)

- Tabletki, zawierające 4 wyciągi z ziół i glonu, wzbogacone w witaminę C i ekstrakt (z czosnku. Zawarta w nim sylibina (z ostropestu plamistego) wspomaga regenerację wątroby. Pektyny wiążą metale ciężkie (i usuwają je z organizmu. Witamina C (i czosnek poprawiają odporność.

- Przyjmuje się 1 tabletkę dziennie podczas posiłku lub po nim. Kurację można stosować do 3 miesięcy.

- Opakowanie (30 tabletek) kosztuje (w aptece ok. 29 zł. W čKlubie zdrowiaÓ Walmark, można je (kupić taniej: (www.kzw.pl

Fisio Diur (Zuccari)

- Płyn, w którego skład wchodzi 12 wyciągów z ziół i koncentraty owocowe ze śliwki (i jabłka. Zmniejsza opuchliznę brzucha (i nóg, pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, wspomaga odchudzanie i walkę (z cellulitem, wygładza i ujędrnia skórę, (zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych, poprawia samopoczucie.

- Przez 4 dni pije się po 20 ml preparatu rozpuszczone w litrze wody, (następnie zmniejsza się dawkę środka do 10 ml na litr. Aby kuracja była skuteczna, trzeba stosować dietę bogatą w warzywa, owoce (i białka (np. chude mięso, nabiał (i ryby), a ubogą w węglowodany (makarony, pieczywo, słodycze itp.).

- Butelka ((500 ml) (kosztuje 79 zł.