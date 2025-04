Akupresura dłoni pozwala stymulować nerwy, poprawiać ukrwienie, zwiększać wydzielanie endorfin oraz zmniejszać poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. To z kolei pomaga zmniejszać odczuwany ból, poprawiać samopoczucie i jakość snu, co niewątpliwie stwarza organizmowi lepsze warunki do samoleczenia. Akupresura dłoni może pomagać w chronicznych bólach, ale nie zawsze jest skuteczna i nie może być jedyną terapią w poważnych dolegliwościach i schorzeniach.

Punkty akupresurowe na dłoniach pokazujemy na poniższym schemacie. Większość punktów jest symetryczna – występuje na wnętrzach obu dłoni, ale są punkty wyjątkowe. Np. punkty akupresurowe dla serca i śledziony znajdują się wyłącznie na lewej dłoni, a punkt odpowiadający za stymulację pęcherza moczowego – tylko na prawej. Aby faktycznie działać na obszary, które są powiązane z konkretnymi narządami, zawsze sprawdzaj mapę punktów akupresurowych, zanim zaczniesz uciskać wnętrza dłoni.

rys. Akupresura dłoni – mapa punktów/ Adobe Stock, Peter Hermes Furian

Akupresura wywodzi się z medycyny chińskiej i polega na masażu uciskowym wskazanych punktów na ciele. Nazwano je receptorami. Są to unerwione miejsca, które pozostają w ścisłym związku z określonymi organami. Zdaniem specjalistów medycyny naturalnej, uciskając je, poprawiamy ukrwienie i odżywienie poszczególnych narządów. W praktyce oznacza to uruchomienie procesów samoleczenia. Najłatwiej jest wykonać właśnie akupresurę dłoni, bo do wielu takich minizabiegów nie potrzebujemy niczyjej pomocy.

Poniżej informacje, jak przeprowadzić u kogoś lub u siebie zabieg akupresury dłoni w konkretnych dolegliwościach. Gdy już odnajdziesz właściwe punkty (sprawdź na mapie punktów akupresurowych!), uciskaj je lub masuj dobierając tak siłę ucisku, aby był on wyraźnie odczuwalny, może nawet lekko bolesny. Jednak refleksologia dłoni nie może być cierpieniem!

Na każdy punkt przeznacz od 0,5 minuty do 2 minut, nie więcej. Jeśli ból zacznie się nasilać, zrezygnuj z kontynuacji zabiegu.

Akupresura dłoni – katar

Aby spróbować sobie ulżyć w katarze, możesz wykorzystać dwa punkty powiązane z nosem oraz z zatokami. Punkt związany z nosem znajduje się symetrycznie na obu kciukach, blisko ich zewnętrznej krawędzi w okolicy stawu międzypaliczkowego. Punkty związane z zatokami położone są na wszystkich palcach na wysokości stawów najbliższych końców palców.

Z kolei przestrzenie między palcami to miejsca, w których znajdują się receptory oczu, twarzy, a także miejsca, których uciskanie usprawnia przepływ krwi i limfy. Specjaliści od akupresury dłoni radzą, by masować je w przypadku obrzęków oczu, w razie kataru, przeziębienia, przemęczenia.

Akupresura dłoni na ból głowy

Za głowę odpowiadają opuszki wszystkich palców z wyłączeniem obszarów bezpośrednio nad stawami. Centralne punkty na opuszkach kciuka dodatkowo odpowiadają za przysadkę mózgową.

Czubki palców, zdaniem specjalistów od masażu uciskowego, połączone są z głową. A więc ich uciskanie, masowanie skutecznie łagodzi napięciowe bóle głowy, zmniejsza migreny, ogranicza stan zapalny zatok. Tego typu zabieg powinny wykonywać również osoby, które miewają kłopoty z zasypianiem.

Istnieje jeszcze jeden punkt, który można wykorzystać walcząc z bólem głowy. Położony on jest symetrycznie na obu dłoniach między kciukami a palcami wskazującymi, w środkowej części mięśnia tam położonego. Punkt ten po uciśnięciu jest dość bolesny, a najlepiej uciskać go od góry i dołu kciukiem i palcem wskazującym.

Akupresura dłoni: tarczyca

Punkt, a właściwie obszar, akupresurowy na dłoni powiązany z tarczycą jest jednocześnie związany z oskrzelami. Położony jest nad stawami środręczno-paliczkowymi kciuków i przebiega nad nimi od zewnętrznej części kciuków i jeszcze trochę łukiem w kierunku palców wskazujących. Z wyłączeniem „siodełka” między kciukiem a palcem skazującym – to pole odpowiada za gardło.

Wspomagająco można pomasować punkty przysadki mózgowej – w końcu to ona ma bezpośredni wpływ na pracę tarczycy. Znajdziesz je a środku opuszek kciuków.

Akupresura dłoni: nadciśnienie

Na dłoni akupresurowy punkt używany do regulacji ciśnienia krwi położony jest na wierzchu dłoni, na środku mięśnia położonego między kciukiem a palcem wskazującym. Należy go masować lub uciskać od góry, jakby na przestrzał w stronę wewnętrznej strony dłoni.

Dodatkowo można pomasować punkty odpowiadające za nadnercza i nerki – sprawdź wyżej na mapie punktów do akupresury dłoni – to obszary tuż poniżej samych środków dłoni.

Akupresura dłoni: ból zęba

Z zębami powiązane są w akupresurze dłoni obszary w okolicy stawów międzypaliczkowych najbliższych opuszek palców i tuż pod nimi. To te same obszary, które odpowiadają za oskrzela.

Oczywiście lepiej nie liczyć na to, że uciskanie palców pomoże zlikwidować ostry ból zęba, ale w przypadku łagodniejszych dolegliwości może pomóc dotrwać do wizyty u stomatologa – podobnie jak i inne domowe sposoby na ból zęba.

Akupresura dłoni na POChP i astmę

Receptory połączone z płucami znajdują się w przestrzeni tuż pod palcami. Ugniatając je (dość mocno, bo tu skóra jest dość gruba), wzmacniamy układ oddechowy i ograniczamy objawy w przypadku zapalenia płuc i oskrzeli. Zdaniem specjalistów masowanie tego obszaru pomaga również w przypadku nerwicy i stanów lękowych.

Dodatkowo można pouciskać punkty związane z oskrzelami, czyli okolicę kciuka na wysokości, gdzie łączy się z dłonią.

Akupresura dłoni na zapalenie pęcherza i niestrawność

Jeśli masz kłopoty z układem pokarmowym (np. cierpisz na biegunkę, zaparcie, wzdęcia, bóle brzucha), warto uciskać linię, która jest przedłużeniem środkowego palca oraz całą powierzchnię wnętrza dłoni od połowy w dół.

Można je masować również w przypadku zapalenia pęcherza czy układu moczowego, bo znajdują się na niej receptory nerek.

Akupresura dłoni na bóle pleców

Jeśli cierpisz z powodu dolegliwości ze strony kręgosłupa, masuj przestrzeń na dolnej stronie kciuka, pod zgięciem nadgarstka po zewnętrznej stronie oraz linię tuż pod palcami od 2. do 5. Znajdują się tam receptory kręgosłupa szyjnego, dolnej części pleców oraz mięśnia trapeziusa położonego na dużej części pleców. Uciskając je, rozluźnisz mięśnie przykręgosłupowe, zmniejszysz napięcie i bóle pleców.

Przy bólu karku można masować zgięcia kciuków i skórę pod nimi.

Akupresura dłoni na dobre krążenie

Pracę serca wzmocnić powinno masowanie punktu serca, który znajduje się niemal w połowie lewej dłoni i na linii między palcem małym a serdecznym.

Dobrym pomysłem będzie uciskanie obszarów powiązanych z nosem, oskrzelami i gardłem. Usprawnienie ich działania pomoże lepiej natleniać krew i dostarczać ten niezbędny pierwiastek do komórek całego ciała.

