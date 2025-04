Życiodajna energia

Zarówno akupresura, jak i akupunktura opierają się na energii bioelektrycznej qi. Krąży ona po organizmie wraz z krwią i dociera do wszystkich kanałów energetycznych, czyli meridianów. Są one rozmieszczone w całym ciele i to w ich obrębie znajdują się punkty akupunkturowe, które naciska się podczas masażu. Punkty te znajdują się w całym ciele człowieka i jest ich mnóstwo. Najczęściej jednak masuje się wybrane punkty spośród 120 najpopularniejszych.

Na akupunkty można działać poprzez akupunkturę, akupresurę, termopunkturę (działanie ciepłem), hydropunkturę (wodą), elektropunkturę (laser), a nawet bioenergoterapię. Poprzez działanie na wybrane punkty do meridianów zostają przeniesione bodźce, które następnie wędrują do poszczególnych, chorych organów.

Leczenie dotykiem

Akupresura to masaż, który wykonuje się palcami. Podczas sesji energicznie uciska się wybrane akupunkty. Można również chwycić w palce fałd skóry, a następnie wykonywać ruchy wibracyjne. Obydwie techniki są prawidłowe. Czasami ucisku punktów dokonuje się specjalnymi pręcikami. Siła nacisku na punkty jest duża. Znacznie delikatniej masaż wykonuje się w obrębie brzucha i szyi.

Akupunktura

Technika ta polega na wbijaniu specjalnych igieł w akupunkty. Każdemu z pacjentów przypisane są inne igły. Mogą być one srebrne, złote lub ze stali nierdzewnej.

Podobnie jak w akupresurze uciskanie, tak w akupunkturze wbijanie igieł ma na celu odblokowanie przepływu energii. W efekcie dochodzi do uzdrowienia chorych organów i odprężenia całego organizmu.

Aby masaż przyniósł oczekiwane efekty, powinien być wykonany przez wykwalifikowaną osobę, która dobrze zna rozmieszczenie akupunktów. Akupunkturzysta powinien charakteryzować się wyjątkową precyzją. Jest ona niezbędna do postawienia diagnozy, wbicia igieł w odpowiednie punkty, do określenia czasu, po którym należy wyjąć igły. W przeprowadzeniu akupunktury istotna może być także pora dnia, a wbicie igły powinno nastąpić, gdy przez dany punkt przepływa akurat energia.

2 w 1

Obydwie techniki są do siebie zbliżone, dlatego też czasami zaleca się stosowanie ich uzupełniająco. Połączenie akupunktury z akupresurą stosuje się m.in. w leczeniu chorób układu nerwowego, nerwicach, niewłaściwej przemianie materii, dolegliwości okresu pokwitania, wrzodach jelit i żołądka, jak również dolegliwości reumatycznych.

Wpływ na zdrowie

Akupresura i akupunktura mają zbawienny wpływ na zdrowie człowieka. Pomagają w leczeniu wielu chorób i trudno jednoznacznie stwierdzić, która z nich jest lepsza. Ich działanie oparte jest na energii qi i obydwie poprzez odblokowanie przepływu tej energii wpływają korzystnie na cały organizm. Przede wszystkim niwelują zmęczenie, napięcie, stres, poprawiają samopoczucie. Ponadto terapie te stosuje się m.in. do leczenia wszelkich bólów i kontuzji.

