Wiele dolegliwości zaskakuje nas w chwili, w której ani trochę się tego nie spodziewamy. W samym środku podróży skręcasz się z bólu brzucha, bo właśnie dostałaś okres. Wyjechałaś z przyjaciółmi do lasu i podczas grzybobrania nagle dopada cię ból zęba. Albo... uczestniczysz w ważnym zebraniu i czujesz, że ogarnia cię senność. Jak pomóc sobie w takiej sytuacji? Ratunkiem może być uciskanie odpowiednich receptorów na dłoniach. Już po krótkim czasie odczujesz przypływ sił, a ból przestanie ci dokuczać. Zaletą akupresury dłoni jest to, że (w przeciwieństwie do uciskania stóp) możesz stosować ją wszędzie.



To nie magia, to terapia

Uciskanie punktów na dłoniach, stopach, uchu, głowie czy innych częściach ciała stosowano już przed tysiącami lat, np. w Chinach, Egipcie czy Mongolii. W tej terapii nie ma żadnej magii, a mechanizm jej działania jest prosty. Zdaniem zwolenników tej metody, przez ciało człowieka biegną od głowy do koniuszków palców stóp i dłoni kanały, umożliwiające swobodny przepływ energii życiowej (Chińczycy nazywają ją chi, czyt. czi). Zakłócenia tego przepływu powodują osłabienie określonego narządu, np. żołądka, nerek czy gardła, przyczyniając się do różnych schorzeń. Jeśli uciskasz punkt odpowiedzialny za pracę danego narządu, układ wegetatywny natychmiast przekazuje ten bodziec do mózgu. Reakcją jest zwiększenie ukrwienia chorego organu. Dociera do niego więcej tlenu i szybciej usuwane są substancje toksyczne. Ból znika albo znacznie się zmniejsza. Uciskasz np. punkty palca lub krawędzi dłoni i... już po krótkim czasie przestaje cię boleć kręgosłup.

Gdzie uciskać dłoń, by pozbyć się bólu?

Najpierw przez 30 sekund potrzyj jedną dłoń o drugą, by dobrze je rozgrzać i pobudzić krążenie krwi. Potem rozluźnij palce i nadgarstki, lekko nimi poruszając.

Teraz już możesz zacząć rytmicznie uciskać (co pół sekundy) odpowiednie receptory – znajdziesz je na „mapkach” obu dłoni, zamieszczonych obok. Poniżej prezentujemy na zdjęciach akupresurę pomocną w określonych sytuacjach.

Receptory znajdujące się na lewej i prawej dłoni

Jeśli cierpisz na jakieś dolegliwości, sprawdź, gdzie znajduje się receptor odpowiedzialny za pracę danego narządu. Uciskanie punktów znajdujących się w środku kolorowych pól pozwoli uwolnić się od bólu.

Gdzie uciskać w nagłych wypadkach?

1. Rwa kulszowa, bóle głowy, zębów

2. Zdenerwowanie, atak paniki

3. Ból karku, sztywność



4. Kołatanie serca, niepokój

5. Kolka wątrobowa



6. Zmęczenie, brak energii



7. Bolesność i obrzęk kolan



