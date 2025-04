Akupunkturę cechuje indywidualne podejście do pacjenta. W zależności od typu dolegliwości, wieku pacjenta, czasu trwania choroby, dobiera się odpowiednią terapię.

Podstawy akupunktury

Ostatnie badania dowiodły, że istoty ludzkie są zespołem systemów bioelektrycznych. To założenie jest podstawą stosowania akupunktury od tysięcy lat. Energia krąży w całym ciele wzdłuż określonych ścieżek. Punkty na skórze rozmieszczone na owych ścieżkach są połączone energetycznie z konkretnymi organami, systemami i strukturą ciała. Jeśli obieg energii zostanie przerwany, prawidłowe funkcjonowanie narządów zostanie zaburzone, co w efekcie spowoduje ból lub chorobę. W akupunkturze punkty są pobudzane właśnie po to, by utrzymać poziom cyrkulacji energii, która ma wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie.

Techniki akupunktury

Leczenie igłami akupunkturowymi to najczęściej stosowana technika, jednak akupunkturzyści wykorzystują również inne formy leczenia, takie jak moksa (forma terapii ciepłem), różnego rodzaju masaże i techniki poruszania się. Mogą także polecić modyfikację diety, przepisać zioła i określone ćwiczenia terapeutyczne.

Akupunktura promuje naturalną zdolność organizmu do samoleczenia, dlatego też większość form kuracji może być skorygowana i polepszona. Efektywność akupunktury jest dobrze udokumentowana i wykracza daleko poza koncepcję, że jest ona metodą walki z chronicznym bólem lub jest zwykłym środkiem przeciwbólowym. Wielu sportowców odkryło, że stosowanie akupunktury pomaga im w osiągnięciu najlepszej formy. Jej stosowanie w celu detoksykacji zostało uznane za słuszną formę terapii uzależnień. Przez całą swoją długą historię akupunktura wielokrotnie dowiodła swej skuteczności.

Najczęściej stosowana jest w przypadku

Bezpieczne igły

Przed pierwszym leczeniem wielu ludzi nie wierzy, że akupunktura może być bezbolesna. W rzeczywistości możemy doświadczyć różnych stanów, jak uczucie ciepła czy nacisku, ale samo uczucie przepływu energii zdecydowanie różni się od bólu. Ludzie często komentują, że owo uczucie nie było im wcześniej znane, ale jest ono przyjemne i relaksujące. Igły stosowane do akupunktury są bardzo cienkie. Ich rozmiar jest porównywalny do grubości włosa. Są trwałe i niczego nie można przez nie wstrzyknąć. Przez wieki rozwijano sztukę wkuwania igły, by jej umieszczenie w ciele pacjenta było jak najmniej odczuwalne.

W niektórych przypadkach użycie igły jest całkowicie zbyteczne. Na przykład podczas leczenia młodych ludzi, noworodków, osób wrażliwych, stosuje się inne techniki, które są równie efektywne. Jeśli odczuwasz strach przed igłą, poinformuj o tym akupunkturzystę, który pomoże ustalić inna metodę leczenia.