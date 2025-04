Bogactwo w liściach

Aloes to kwiat o grubych, mięsistych, podłużnych liściach. Wypełnia je miąższ z dużą ilością śluzowatego, przezroczystego soku. To właśnie on zawiera wiele cennych aktywnych substancji, które korzystnie oddziałują na organizm.

Reklama

Na co pomaga aloes?

Wśród właściwości aloesu najbardziej wartościowe są te przeciwbólowe, przeciwzapalne i antybakteryjne. Ludzie od wieków – w celu przyspieszenia procesu gojenia ran – wykorzystują prostą, sprawdzoną metodę: okłady z miąższu tej rośliny.

W liściach aloesu zawarte są witaminy A, C, E oraz z grupy B, cała gama mikro- i makroelementów takich jak: sód, wapń, magnez, żelazo, a także inne cenne substancje.

Sok aloesowy ze względu na swoje naturalne, roślinne pochodzenie, jest bardzo bezpieczny dla każdego rodzaju skóry. Okład z rozgniecionych liści przyśpiesza leczenie oparzeń, odmrożeń i zranień oraz przynosi ulgę spieczonej słońcem skórze. Działa również bakteriobójczo i grzybobójczo, zwiększa krążenie krwi w obrębie rany i stymuluje fibroblasty, tzn. tkanki skóry odpowiedzialne za gojenie ran. Dlatego też aloesowe okłady poleca się osobom z łuszczycą i chorym na cukrzycę, u których skaleczenia trudno się zabliźniają.

Zobacz też: Aloes - na zdrowie czy urodę?

Aloes nawilża i poprawia ukrwienie

Co więcej, grube liście rośliny mają zdolność magazynowania wody, podobnie jak łodygi kaktusów należących do tej samej rodziny sukulentów. Ta właściwość jest często wykorzystywana przy produkcji nawilżających kosmetyków m.in.: szamponów do włosów, balsamów czy kremów.

Ponadto aloes poprawia ukrwienie skóry, wzmacnia naczynia krwionośne oraz zapobiega ich pękaniu, służy też jako naturalny, antybakteryjny dezodorant.

Substancje zawarte w miąższu aloesowym wzmacniają układ odpornościowy organizmu i pomagają w usuwaniu toksyn z tkanek. Miąższ działa także ochronnie na cały układ pokarmowy. Likwiduje stany zapalne żołądka i dwunastnicy oraz reguluje i wspomaga trawienie.

Reklama

Aloes w kuchni

Składniki zawarte w soku aloesowym działają również przeciwmiażdżycowo. Obniżają bowiem poziom „złego” cholesterolu LDL oraz trójglicerydów, przy równoczesnym zwiększaniu poziomu „dobrego” cholesterolu HDL.

Ogromną zaletą aloesu jest to, że jest uniwersalny. Ma wielokierunkowe działanie oraz bardzo szeroki zakres oddziaływania na organizm ludzki. Uważa się go za najbardziej powszechnie stosowaną roślinę leczniczą na świecie.

Zobacz też: Fitoterapia - czy zioła leczą?

Źródło: informacja prasowa/mn