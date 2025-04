Co to za roślina?

Terapia aloesem znana jest od tysiącleci. Rozróżnia się aż 180 gatunków tej rośliny, która wykazuje właściwości lecznicze. Aloes zawiera wiele cennych składników, a wśród nich wymienia się sole mineralne (np. cynk, miedź), jak również kwasy organiczne, witaminy, stymulatory biogenne, biocukry, żywice.

Najcenniejsza jest jednak alona, czyli sok z aloesu, który wykorzystuje się m.in. do produkcji wszelkich lekarstw.

Co leczyć?

Zawarte w aloesie substancje mają korzystny wpływ na organizm w okresie rekonwalescencji. Pozytywne efekty stosowania aloesu obserwuje się przy wrzodach odbytnicy lub okrężnicy, jak również nieżycie błony śluzowej oraz żołądka. Ponadto aloes może być dobrym lekarstwem na stany zapalne układu pokarmowego, wrzody, skaleczenia. Aloes ponoć może poprawić również przemianę materii i przywrócić równowagę.

Przeciwwskazania

Pomimo korzystnego działania aloesu, nie jest on zalecany do stosowania wszystkim osobom. Powinni od niego stronić chorzy na serce, nerki, nadciśnienie. Kuracji aloesowych nie mogą stosować również kobiety w trakcie miesiączki lub w okresie ciąży.

Winko aloesowe

Zaleca się je chorym na wrzody żołądka, jelita grubego czy też dwunastnicy. Poza tym mogą je pić osoby z dychawicą oskrzelową, nerwobólami, reumatyzmem oraz skurczami mięśni.

Do przyrządzenia winka potrzebny jest kaktus, który ma minimum pięć lat, a do tego bujne i zdrowe liście. Do zrobienia mikstury potrzebne są liście tej rośliny. Przed ich obcięciem nie należy podlewać kaktusa przez minimum dziesięć dni. Ścięte liście zawija się w papier i zostawia w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu na pięć dni. Po tym czasie liście należy zmielić, zmiażdżyć, a uzyskany z nich sok wlać do naczynia. Dodać do niego jeszcze miodu i czerwonego, węgierskiego wina. Miksturę należy odstawić na niemal dwa tygodnie. Ponoć winko aloesowe poprawia samopoczucie i odmładza.

Inne mikstury

Aloes można stosować na różne sposoby w zależności od schorzenia. Przykładowo na skaleczenia zaleca się nałożenie masy wyciągniętej z przeciętego liścia aloesu.

Popularne są zastrzyki z aloesu, czyli biostymina. Kuracją tą osiąga się korzystne efekty w leczeniu łuszczycy, wrzodów, łojotoku, alergii, jak również przywróceniu prawidłowej przemiany materii. Poza tym biostyminę wykorzystuje się w rekonwalescencji, przywróceniu równowagi organizmowi i wzmocnieniu go oraz ukojeniu nerwów.

Aloes wykorzystywany jest do produkcji przeróżnych lekarstw, w tym m.in. tabletek przeczyszczających, poprawiających metabolizm.

