Aloes na zimę

Zimą spada nasza odporność. W związku z tym często poszukujemy jakichś wspomagaczy. Zwykle są to produkty naturalne, jak miód, cytryna, czosnek, cebula, czy buraki. Ale czy ktoś spróbował skorzystać z dobrodziejstwa kwiatów? Przykładowo aloesu? Roślina ta towarzyszy człowiekowi od dawna, jako akcent ozdobny. Aloes zwyczajny nadaje się jednak do czegoś więcej, niż tylko dekoracja. To prawdziwa skarbnica witamin, minerałów i substancji organicznych, które pozytywnie wpływają na organizm człowieka.



Najczęściej sięgamy po sok aloesowy, a także żele i galaretki. Popularne stały się także tabletki do ssania z odwodnionym aloesem. Poznajmy więc ich zalety i wskazania. Być może, któryś z poniższych produktów aloesowych się nam przysłuży i wspomoże w walce z dręczącymi nas dolegliwościami, także zimowymi.

Kosmetyki z aloesem nie tylko nawilżają skórę, ale ją odżywiają. Pozostawiają ją gładką i miękką w dotyku. Przyspieszają gojenie się ran i łagodzą podrażnienia. Aloes upłynniony i zamknięty w tabletce – wspomaga leczenie różnych zaburzeń jelitowych i przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia.

Sok aloesowy



Dobrej jakości sok z aloesu pochodzi z miąższu liści tej rośliny. Ma kolor przejrzysty, czasem nieco żółtawy. Cechuje go kwaśny smak i świeży zapach. Zwiera witaminę C, E i witaminy z grupy B, a także pierwiastki: potas, magnez, miedź, cynk, żelazo, fosfor, sód, mangan, chrom, wapń i german oraz cząsteczki białkowe, jak: walina, luecyna, lizyna, fenyloalanina i treonina.

Sok aloesowy jest zalecany jako środek wspomagający w leczeniu stanów zapalnych, zaparć, wrzodów żołądka i dwunastnicy, zgagi oraz schorzeń skóry, ran i owrzodzeń. Pomaga oczyścić organizm z toksyn i jest zalecany w celu wzmocnienia ogólnych sił organizmu, zwłaszcza w okresie jesieni, zimy i wiosny. Najczęściej rekomendacje podają, że należy spożywać 30ml soku z aloesu rozcieńczonego 1:1 wodą, dwa razy dziennie, przed posiłkami. Ceny soku z aloesu są różne, a zaczynają się od 25zł za litr.

Przykładowy preparat: Aloes, 99,7%, sok z aloesu, 1000 ml – około 30-40zł



Galaretka aloesowa



To cos więcej niż przetworzony żel. To czysty miąższ z liści aloesu. Można ją stosować jako nawilżająco-odżywczą maseczkę, środek przyspieszający gojenie się ran, a także wewnętrznie – na zapalenia gardła, paradontozę i wspomaganie leczenia… dopochwowego infekcji intymnych. Aloes słynie z działania przeciwbakteryjnego i przeciwgrzybicznego. Galaretka pochodząca z liści rośliny, nie zawiera konserwantów, a jej stosowanie charakteryzuje się wysoka skutecznością. Jest bogata w witaminy, a także allantoinę i gliceryny, które łagodzą podrażnienia

skórne. Jest to szczególnie ważne zimą, gdy często przemarzamy, a nasze policzki ulegają podrażnieniu. Zniechęcać może lepka warstewka, pojawiająca się na skórze po wyschnięciu galaretki.

Preparat ten można stosować wewnętrznie, np. na gardło – połknąć niewielką ilość, a dopochwowo – np. użyć 5-mililitrowej strzykawki do aplikacji miejscowej galaretki. Jeśli chcemy ją stosować w celu przyspieszenia gojenia się ran pooperacyjnych, czy odleżyn – najpierw należy skonsultować to z lekarzem.

Przykładowy preparat: Forever Living Products, Aloe Vera Gelly, tuba 118ml – 40- 60zł



Tabletki aloesowe do ssania



Zawierają odwodniony miąższ liści aloesu, co owocuje wysokim stężeniem substancji odżywczych w tabletce. Nie mają one syntetycznych dodatków i konserwantów. Można je ssać lub połknąć w całości. Tabletki z aloesem zawierają polisacharydy, które wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn i poprawiają funkcjonowanie jelit. Są skuteczne w przypadku zaparć. Należy przyjmować je dwa razy dziennie. Ich zażywanie zimą może być szczególnie przydatne, gdy cierpimy z powodu przewlekłych zaparć. Zimowa dieta, uboga w żywność bogatoresztkową i nikła aktywność fizyczna w chłodnej porze roku, może je jeszcze bardziej nasilać. Dlatego warto wypróbować preparaty z aloesem. Wszak aloes jest jednym z najstarszych i najbardziej efektywnych środków przeczyszczających.

Przykładowy preparat: Aloes tabletki do ssania lub połykania Aloe Vera Aboca, 40 tabletek – około 35-40zł