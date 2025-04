W naszym zestawieniu znajdziesz przepisy z aloesem, które zapewnią ci zastrzyk energii, przyspieszą przemianę materii, a także wspomogą naturalną odporność organizmu.

Reklama

Spis treści:

Aloes to znany od stuleci sukulent, zawierający zestaw cennych witamin (m.in. A, z grupy B, C, E), składników mineralnych (np. wapń, żelazo, cynk i magnez) oraz enzymów, kwasów tłuszczowych i innych związków o działaniu leczniczym. Według naukowców zawarte w aloesie bioaktywne składniki mają właściwości:

przeciwzapalne,

antyseptyczne,

żółciopędne,

nawilżające,

przyspieszające gojenie ran,

chroniące skórę przed promieniowaniem,

przeczyszczające.

Niektóre badania wskazują, że związki zawarte w aloesie mogą hamować namnażanie komórek rakowych, zapobiegać chorobom krążenia oraz cukrzycy. Jak widać, warto wykorzystywać tę roślinę nie tylko w celach dekoracyjnych, ale i zdrowotnych. Z aloesu można zrobić żel aloesowy, sok, nalewkę, a nawet miód. Jest także doskonałym dodatkiem do smacznych koktajli.

Sok z aloesu to niskokaloryczny napój pełen antyoksydantów oraz składników, które działają przeciwzapalnie i wspomagają odporność. Picie soku z aloesu może zmniejszać ryzyko rozwoju chorób układu krążenia i cukrzycy, a także łagodzić objawy wrzodów żołądka, zaparć i refluksu. Do przetworów należy używać liści 2-3-letniego aloesu, ale nie starszych niż 5 lat. Takie liście mają najwięcej składników odżywczych. Przed ich ścięciem ok. 3 dni nie powinno się podlewać rośliny.

Składniki na sok z aloesu:

kilka liści aloesu ,

sok z 1 cytryny.

Sposób przygotowania:

Usuń boczne kolce, wypłucz liście. Przetnij je wzdłuż na dwie części, łyżką wydrąż przezroczysty żel i umieść go w misce. Całość skrop sokiem z cytryny. Miksuj przez około 5 minut. Gotowy sok z aloesu przelej do ciemnej butelki, szczelnie zakręć i włóż do lodówki.

Tak przygotowany preparat zużyj w ciągu tygodnia. Pij rozcieńczony w proporcji 2 łyżki soku z aloesu na szklankę wody.

fot. Sok z aloesu/Adobe Stock, samurai

Wodę aloesową można pić lub stosować miejscowo na rany, stany zapalne oraz do płukania jamy ustnej lub gardła.

Składniki na wodę aloesową:

4 liście aloesu,

400 ml wody.

Aby przygotować wodę aloesową, należy zmiażdżyć 4 liście rośliny, następnie zalać 400 ml wrzącej wody i zaparzać przez 30 minut pod przykryciem. Po odcedzeniu woda aloesowa jest gotowa.

Miód aloesowy ma działanie przeciwzapalne i bakteriobójcze, wzmacnia odporność i zapobiega starzeniu się komórek. Dzięki dodatkowi miodu sok z aloesu zyska przyjemny smak. Szczególnie polecany jest osobom, które nie mogą przekonać się do tej rośliny z powodu jej goryczki.

Składniki na miód aloesowy:

100 ml soku z aloesu,

200 ml naturalnego miodu.

Sposób przygotowania:

Do miski wlej sok z aloesu i miód. Dokładnie wymieszaj składniki. Miód aloesowy przechowuj w ciemnej butelce lub słoiku.

Pij łyżkę dziennie na czczo. Taka mikstura nie tylko wzmacnia odporność, ale także dodaje energii.

fot. Miód aloesowy/Adobe Stock, Subbotina Anna

Nalewka aloesowa ma właściwości żółciopędne oraz przeczyszczające. Jest polecana szczególnie na zaparcia, wzdęcia i niestrawność.

Składniki na nalewkę aloesową:

200 ml soku z aloesu,

200 ml spirytusu,

200 ml miodu,

200 ml soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Sok z aloesu wymieszaj z miodem i spirytusem. Rozlej do butelek z ciemnego szkła. Nalewkę z aloesu odstaw na tydzień, mieszając raz dziennie.

​Możesz pić ok. 30 ml nalewki aloesowej w ciągu dnia.

fot. Nalewka aloesowa/Adobe Stock, photos_adil

Już sam aloes ma właściwości przyspieszające przemianę materii. Z tymi dodatkami będzie dostarczał cennych składników organizmowi oraz zaspokoi głód.

Składniki na koktajl z aloesem:

2 łyżki soku z aloesu,

3 suszone śliwki,

3 łyżki płatków owsianych,

banan,

0,5 łyżeczki cynamonu,

szklanka wody.

Wszystkie składniki zmiksuj po uprzednim namoczeniu śliwek oraz płatków owsianych. Pij od razu.

fot. Koktajl z aloesem/Adobe stock, Anna81

Jeśli potrzebujesz energetycznego kopa, to ten koktajl z aloesem jest dla ciebie.

Składniki na energetyczny koktajl z aloesem:

2 łyżki soku z aloesu,

łyżeczka miodu,

garść natki pietruszki,

sok z cytryny,

1,5 szklanki wody.

Wszystkie składniki zmiksuj do uzyskania gładkiej konsystencji. Możesz pominąć miód, jeśli chcesz. Ten energetyczny koktajl należy wypić od razu po przygotowaniu.

fot. Koktajl z aloesem/Adobe Stock, Pixel-Shot

Chociaż aloes ma wiele właściwości leczniczych, nie każdy może go spożywać. Jest odradzany w przypadku dzieci, kobiet ciężarnych i karmiących. Czasami aloes powoduje skutki uboczne, takie jak podrażnienia oraz dolegliwości trawienne, dlatego na początku należy zastosować niewielką jego ilość, aby sprawdzić, jak organizm reaguje. Nie powinniśmy przekraczać też dziennej dawki aloesu (w przypadku soku jest to 50 ml na dobę).

Wykorzystano fragmenty artykułu Marty Wilczkowskiej, którego treść pierwotnie została opublikowana 19.03.2013.

Reklama

Czytaj także:

Jak rozmnożyć aloes? Rozsadzamy aloes krok po kroku

Aloes na trądzik – jak stosować, żeby zobaczyć najlepsze efekty? 4 przepisy na maseczki z aloesu

Ten kosmetyk genialnie nawilża i jest najlepszą bazą pod makijaż. O co chodzi?

Jak wybrać najlepszy napój aloesowy? Zwróć uwagę na skład!