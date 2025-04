Spis treści:

Aloes jest ogólnie uważany za roślinę bezpieczną i nietoksyczną. Jednak spożywany w nadmiernych ilościach lub zbyt długo może powodować groźne konsekwencje. Nie każdy będzie dobrze reagował na aloes: zarówno stosowany na skórę, jak i doustnie. Medycyna zna przypadki silnych reakcji alergicznych w wyniku działania tego sukulentu, a według badań, ekstrakt z całych liści aloesu jest potencjalnie rakotwórczy. Mimo to roślina od wieków jest ceniona za swoje liczne udowodnione właściwości lecznicze i chętnie stosowana.

Aloes stosowany miejscowo – skutki uboczne

Żel lub sok aloesowy jest miejscowo stosowany przeważnie w leczeniu ran, oparzeń i podrażnień skóry. U niektórych osób może powodować podrażnienie, zaczerwienienie, a czasami również swędzenie skóry. Przed użyciem po raz pierwszy na skórę, powinniśmy wykonać test na niewielkiej powierzchni. Stosowanie aloesu na skórę zwiększa też ryzyko wystąpienia reakcji fototoksycznej, objawiającej się wysypką po krótkotrwałej ekspozycji na promieniowanie słoneczne.

Aloes stosowany doustnie – skutki uboczne

Picie soku z aloesu lub spożywanie rośliny w innej formie mogą wywołać szereg skutków ubocznych:

biegunkę,

hipoglikemię (niski poziom glukozy we krwi),

bóle brzucha,

zaparcie,

niewydolność nerek,

zaburzenia elektrolitowe (wskutek działania przeczyszczającego),

zapalenie wątroby,

chudnięcie,

odczyny fototoksyczne.

Warto podkreślić, że chociaż badania pokazują, że składniki zawarte w aloesie hamują namnażanie komórek rakowych i chronią przed nowotworem, to jednak regularne przyjmowanie doustnie lateksu aloesowego lub ekstraktu z całych liści podnosi ryzyko raka jelita grubego.

Lateks pozyskiwany z aloesu (warstwa między miąższem a skórą), a stosowany w lekach i przemyśle spożywczym, uznano za składnik uszkadzający DNA i mogący prowadzić do mutacji genowych. Stosowanie sprzyja więc rozwojowi raka. Ekstrakt z całych liści aloesu został też sklasyfikowany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem jako potencjalny czynnik rakotwórczy u ludzi.

Co więcej, w badaniach na myszach zauważono, że stosowanie wyższych niż zalecane dawek aloesu zmniejsza aktywność mózgu, a długotrwałe przyjmowanie uszkadza plemniki oraz zmniejsza liczbę krwinek czerwonych. Pomimo że jest to produkt w pełni naturalny, nie oznacza, że jest dla nas całkowicie bezpieczny. A niektórzy powinni go w ogóle unikać.

Aloesu nie powinny stosować kobiety ciężarne oraz karmiące piersią. Składniki rośliny dostają się do mleka mamy i mogą powodować dolegliwości trawienne u karmionego niemowlęcia. U kobiet w ciąży aloes może wywołać skurcze macicy, dlatego również one nie powinny go spożywać.

Dzieci z racji zwiększonej zdolności wchłaniania przez skórę powinny unikać stosowania dużych ilości aloesu miejscowo, małe dzieci nie powinny przyjmować aloesu również doustnie. Ekstrakt z liści oraz lateks aloesowy nie są zalecane dla dzieci poniżej 12. roku życia.

Soku z aloesu, lub innych preparatów aloesowych, nie powinny zażywać osoby z niektórymi przypadłościami, tj.:

stanami zapalnymi jelit,

niedrożnością jelit,

chorobami nerek,

chorobami wątroby,

krwawieniami wewnętrznymi,

nieżytem żołądka.

Aloesu może powodować reakcje alergiczne, za które odpowiedzialne są zawarte w lateksie aloesowym antrachinony.

Interakcje aloesu z lekami

Stosowanie aloesu może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami i zmieniać ich działanie. Lepiej z niego zrezygnować w przypadku przyjmowania takich leków, jak:

glikokortykosteroidy,

glikozydy nasercowe (np. digoksyna),

leki przeciwcukrzycowe,

leki przeczyszczające,

warfaryna,

leki moczopędne.

Najbezpieczniejszy dla człowieka wydaje się żel aloesowy, czyli sam miąższ pozyskany z liści rośliny. Jest to też najczęściej wykorzystywana część sukulentu zarówno w medycynie naturalnej, jak i kosmetyce. Szacuje się, że dziennie można bezpiecznie wypijać 50 ml soku z aloesu (ok. 3 łyżki stołowe). Najwięcej doniesień o działaniach niepożądanych dotyczy lateksu aloesowego oraz ekstraktu z całych liści. Według naukowców przyjmowanie 1 grama lateksu aloesowego dziennie przez kilka dni może spowodować uszkodzenie nerek i może być śmiertelne.

