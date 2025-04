Jak on to robi?

Zawarte w nim polisacharydy zapewniają prawidłowe funkcjonowanie komórek oraz odbudowują ich naturalne mechanizmy obronne. Stymulują produkcję białych ciałek krwi i pobudzają je do walki z wirusami.

Aloes hamuje również rozmnażanie się bakterii. Wzmacnia organizm po kuracjach antybiotykowych i przyspiesza rekonwalescencję.

Jak go stosować?

Specjaliści radzą, aby pić aloes do czasu uzyskania wyraźnej poprawy samopoczucia. Dlatego długość kuracji zależy od twojej kondycji. Dokładne dawkowanie jest podane na opakowaniu każdego preparatu.

Preparaty z aloesem

Dostępne są w różnych postaciach: Aloes – sok (Laboratoria Natury, 20 zł); Aloe Vera Gel (Aloe Farms, 30 zł); Bioaron C – syrop z aloesu i sok z aronii (Phytopharm Klęka, 9 zł).