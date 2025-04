Czym tak naprawdę jest amigdalina?

Amigdalina to organiczny związek występujący w nasionach roślin, takich jak pigwa, czereśnia czy morela. Organizm człowieka nie produkuje tej substancji, dlatego należy ją dostarczać wraz z pożywieniem lub jako suplement.

Amigdalina w organizmie człowieka rozpada się na glukozę, aldehyd benzoesowy i cyjanowodór. Cyjanowodór jest substancją trującą i nie pozostaje obojętny dla organizmu człowieka, co stanowi silny argument przeciwników amigdaliny. Zwolennicy jednak mówią o jego wpływie na guzy nowotworowe i niszczeniu ich już we wstępnej fazie leczenia.

Największą zawartość witaminy B17 można znaleźć w:

pestkach lub nasionach jabłek, moreli, wiśni, brzoskwini, gruszek i śliwek;

bobie, soczewicy, nasionach fasoli mung i fasoli ozdobnej;

gorzkich migdałach, orzechach makadamia oraz nerkowcach;

nasionach oleistych, np. nasionach lnu;

dzikich jagodach, np. jeżynach, aronii, żurawinie błotnej.

Jakie są pozytywne skutki przyjmowania amigdaliny?

Zwolennicy tej terapii zapewniają, że po regularnym stosowaniu środków z witaminą B17 przez osoby z chorobą nowotworową lub osoby biorące preparaty profilaktycznie ustępują dolegliwości bólowe związane z chorobą oraz poprawia się samopoczucie pacjenta. Ponadto zwiększa się apetyt, chęć do aktywności fizycznej, następuje przyrost masy ciała oraz zaczynają odrastać włosy utracone w wyniku chemioterapii. Następuje również poprawa wyników ogólnych krwi i moczu, odbudowują się tkanki, ale co najważniejsze – zmniejsza się masa guzów i zmian przerzutowych.

Spożywanie amigdaliny wiąże się z ryzykiem przedawkowania – źródła podają różne dawki, które zalecane są dla zdrowego człowieka – w jednych jest to odpowiednik 17 pestek moreli, w innych 50. Najlepszym wyborem jest znalezienie lekarza, który zdecydowałby się monitorować stan zdrowia podczas terapii, ponieważ znane są przypadki osób, u których wystąpiły objawy zatrucia cyjanowodorem.

Uważaj:

preparaty z amigdaliną obniżają ciśnienie, dlatego bądź ostrożny/a jeśli cierpisz na chorobę serca;

suplementów B17 nie popijaj sokami ani wodą mineralną;

preparaty takie możesz stosować na pusty żołądek, ale jeśli występują u ciebie dolegliwości ze strony układu pokarmowego, lepiej przyjmuj je w trakcie posiłku.

Czy to działa?

W internecie można znaleźć wiele wypowiedzi osób, które potwierdzają wyleczenie za pomocą amigdaliny. Niestety, zazwyczaj są to jedynie sprzedawcy preparatów z witaminą B17. Osoby zainteresowane stosowaniem amigdaliny powinny skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli cierpią na choroby nowotworowe. Zaniechanie leczenia wedle wytycznych medycyny uniwersyteckiej na rzecz terapii alternatywnych może mieć tragiczne w skutkach konsekwencje.

Jeśli zdecydujesz się na terapię amigdaliną, uważaj na preparaty, które kupujesz. Unikaj zamawiania ich przez internet, aby nie paść ofiarą oszustwa.

