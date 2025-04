Gdy rozboli ząb, zawsze należy skonsultować się ze stomatologiem, ponieważ może to być sygnał choroby infekcyjnej toczącej się w jamie ustnej. Wizyta u lekarza nie zawsze jest możliwa w krótkim czasie, dlatego często szukamy doraźnych domowych sposobów na ból zęba. Wiele osób poleca popularny ziołowy lek w płynie – amol. Jak go stosować, żeby sobie nie zaszkodzić?

Amol jest stosowany na różne dolegliwości od pokoleń. Przydaje się w kryzysowych sytuacjach, zwłaszcza przy dolegliwościach bólowych. Amol to tradycyjny ziołowy lek na bazie alkoholu, będący mieszanką olejków eterycznych:

cytronelowego,

goździkowego,

cynamonowego,

cytrynowego,

mięty pieprzowej,

lawendowego.

Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ulotce amol przyjmuje się doustnie lub stosuje miejscowo na skórę. Zalecany jest na:

dolegliwości trawienne: wzdęcia, niestrawność – przyjmuje się od 10 do 15 kropli leku rozcieńczonych w płynie lub z cukrem, do 3 razy na dobę,

wzdęcia, niestrawność – przyjmuje się od 10 do 15 kropli leku rozcieńczonych w płynie lub z cukrem, do 3 razy na dobę, złe samopoczucie przy przeziębieniu – niewielką ilość płynu bez rozcieńczania wciera się w bolące miejsce kilka razy na dobę,

– niewielką ilość płynu bez rozcieńczania wciera się w bolące miejsce kilka razy na dobę, bóle głowy – niewielką ilością płynu można masować kark lub skronie kilka razy na dobę (ale ostrożnie, gdyż preparatu nie powinno się nakładać blisko oczu),

– niewielką ilością płynu można masować kark lub skronie kilka razy na dobę (ale ostrożnie, gdyż preparatu nie powinno się nakładać blisko oczu), ból mięśni – niewielką ilość płynu wcierać w bolące miejsce, można stosować kilka razy na dobę,

– niewielką ilość płynu wcierać w bolące miejsce, można stosować kilka razy na dobę, ukąszenia i użądlenia owadów (do uśmierzenia swędzenia i bólu) – miejsce po ukąszeniu należy przetrzeć wacikiem nasączonym lekiem.

Korzystne i wszechstronne działanie amolu wynika z właściwości poszczególnych składników płynu.

Amolu nie powinniśmy nakładać na błony śluzowe, jednak wiele osób poleca go na ból zęba. Dzięki zawartości alkoholu i olejków eterycznych działa antyseptycznie, przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Najbezpieczniej będzie przed użyciem rozpuścić amol w niewielkiej ilości w wodzie. Ziołowy lek można również zastosować na skórę w okolicy chorego zęba. Zadziała wtedy rozgrzewająco i może przynieść ulgę w bólu. Co ważne, ten ziołowy lek nie może zastępować leczenia u stomatologa. Ból zęba może świadczyć o próchnicy, która gdy jest nieleczona, jest groźna dla zdrowia.

Przeczytaj też: Czy można stosować amol na ból ucha?

Amol na ból zęba stosuje się miejscowo. Należy nasączyć wacik płynem (można go rozcieńczyć) i przyłożyć do bolącego miejsca. Trzeba jednak pamiętać, że jest to tylko doraźny środek, który może złagodzić na pewien czas dolegliwości, ale nie usunie przyczyny problemów z zębami. Aby znaleźć źródło bólu i wyleczyć ewentualną chorobę, należy udać się do stomatologa.

Spuchnięty policzek jest częstym objawem problemów z zębami. Zastosowanie amolu może zmniejszyć obrzęk twarzy poprzez działanie przeciwzapalne i antyseptyczne. Nie jest to jednak lek przeznaczony do łagodzenia obrzęków. Jeśli mimo to, chciałbyś wypróbować tę metodę, przetrzyj skórę wacikiem nasączonym amolem, uważając, by nie dostał się do oczu. Jeśli to nie pomoże, udaj się do lekarza. Nie stosuj preparatu w przypadku ran, podrażnień skóry lub wysypki.

Trzeba też dodać, że opuchlizna policzka bywa objawem wielu różnych problemów zdrowotnych, np. urazu, infekcji ślinianek, alergii czy ropnia. Spośród domowych metod pomóc mogą też zimne okłady, lek przeciwzapalny, płukanie ust wodą z solą lub naparem z szałwii.

Dolegliwości ciążowe, w tym refluks czy zmiany hormonalne wpływające na środowisko w jamie ustnej, mogą niekorzystnie oddziaływać na zęby. Kobiety ciężarne często skarżą się na ból zębów. Jednocześnie zaleca się w tym czasie ograniczenie do minimum stosowania środków farmakologicznych, dlatego kobiety poszukują bezpieczniejszej naturalnej alternatywy leczenia.

Czy amol można używać bezpiecznie na ból zębów w trakcie ciąży? Producent leku odradza jego stosowanie u kobiet ciężarnych i karmiących, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tej grupie. Warto pamiętać, że dziąsła w tym czasie są wyjątkowo wrażliwe i często krwawią. Lepszym środkiem doraźnym na ból zęba w ciąży będą zimne okłady lub płukanie ust naparem z szałwii. Podstawą jest jednak wizyta u dentysty.

Amolu nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu w tej grupie wiekowej. Używanie leku jest odradzane:

przy uczuleniu na którykolwiek składnik amolu,

amolu, w astmie oskrzelowej i innych chorobach z silną nadwrażliwością dróg oddechowych,

i innych chorobach z silną nadwrażliwością dróg oddechowych, wewnętrznie przy niedrożności dróg żółciowych , zapaleniu pęcherzyka żółciowego, przewlekłych chorobach wątroby, uzależnieniu od alkoholu,

, zapaleniu pęcherzyka żółciowego, przewlekłych chorobach wątroby, zewnętrznie na uszkodzoną skórę (np. przy oparzeniach, wypryskach i ranach otwartych), na wysypkę, błony śluzowe oraz w okolicach oczu.

Dobrze też pamiętać, że amolu nie powinno się stosować pod opatrunkiem ani w postaci szczelnych okładów.

Oprócz amolu możesz wypróbować inne środki, które uśmierzą dolegliwości bólowe zębów. Najprostszym sposobem jest oczywiście przyjęcie leku przeciwbólowego (np. paracetamolu lub ibuprofenu). Jeżeli wolisz naturalne metody, to wybierz spośród następujących:

goździki na ból zęba – zawierają olejki o działaniu przeciwbólowym i antyseptycznym; umieść kilka całych goździków w ustach, poczekaj aż trochę zmiękną pod wpływem śliny, rozgryź je niebolącymi zębami, a następnie przesuń w miejsce bolącego zęba, trzymaj ok. 30 minut; możesz też użyć mielonych goździków albo olejku goździkowego,

ocet jabłkowy na ból zęba – nasącz octem wacik i przyłóż okład do chorego zęba lub dziąsła; innym sposób: rozcieńcz łyżeczkę octu w połowie szklanki wody i płucz kilka razy dziennie taką mieszanką usta,

zimny okład na policzek – włóż kilka kostek lodu do foliowego woreczka, owiń ścierką i przykładaj do policzka przez około 10 minut kilka razy dziennie (zmniejsza to ból i stan zapalny),

płukanka ziołowa – łyżkę ziół (szałwii, rumianku lub mięty) zalej wrzątkiem i zaparzaj przez 10 minut pod przykryciem, następnie lekko przestudzonym płynem płucz jamę ustną; powtarzaj kilka razy dziennie.

Z naturalnych środków polecane są też czosnek, płukanki z sody, okłady z imbiru czy alkoholu. Pamiętaj, że domowe sposoby są wyłącznie doraźną formą pomocy w przypadku bólu zęba. Nie zastąpią wizyty u dentysty.

