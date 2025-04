Jedz, co chcesz

Taki pogląd głosili wyznawcy anopsologii, która dotyczyła zasad odżywiania się. Autorem tej koncepcji był dr Schaeffer, który uważał, że dzięki odpowiedniemu odżywaniu można wyleczyć wiele chorób.

Zgodnie z zasadami anopsologii każdy człowiek powinien jeść to, co najbardziej mu smakuje, a unikać tego, czego nie lubi. Poza tym większość spożywanych potraw powinna być surowa. Dotyczy to również jaj, mięsa i ryb. Ponadto poszczególne składniki danego dania powinno się zjadać oddzielnie.

Rośliny, które leczą

Anopsoterapia jest zbliżona do anopsologii. Jej twórcą jest jednak inna osoba – dr Valnet. Uważał on, że każdą z chorób można leczyć innym produktem, a raczej warzywem lub owocem. Poszczególne produkty można stosować na różne sposoby – wewnętrznie lub zewnętrznie. Przykładowo pić nalewkę, syrop lub sok, dodawać do dań lub do kąpieli, robić okłady, inhalacje. Wszystko zależy od schorzenia i rośliny, którą można leczyć.

Lecznicze warzywa

O zbawiennym wpływie warzyw na zdrowie i urodę wiadomo od dawna. Niewiele osób wie jednak, jakie właściwości lecznicze mają poszczególne rośliny.

Oto przykłady:

sałata – pobudza gruczoły trawienne, oczyszcza organizm, obniża poziom cukru we krwi, poprawia krążenie i pracę wątroby. Ponadto działa przeciwbólowo, uspokajająco, nasennie. Zaleca się ją osobom znerwicowanym, które mają lęki, jak również przy uporczywym kaszlu, bólach żołądka, skurczach trzewnych, bolesnych miesiączkach, a nawet w żółtaczce.

Seler – zalecany jest osobom cierpiącym na wzdęcia, kolkach jelitowych, schorzeniach dróg moczowych, poprawia metabolizm. Ponadto sok z selera pomaga w leczeniu ran i odmrożeń. Inhalacje z soku z selera natomiast minimalizują migrenę, bóle głowy.

Czarna rzodkiew – w leczeniu wykorzystuje się jej korzeń. Syrop pomaga w leczeniu kaszlu, a sok w kamicy żółciowej. Ponadto czarną rzodkiew wykorzystuje się w leczeniu zapalenia pęcherza żółciowego i dróg żółciowych, egzemy, astmy, niestrawności, schorzeniach płuc, uczuleń czy reumatyzmu.

Ziemniaki – zaleca się je chorym na dolegliwości żołądkowe, nadkwasotę, zgagę, zaparcia, schorzenia wątroby. Okłady z papki ziemniaczanej pomogą przy opuchliznach, zapaleniach, uśmierzeniu bólu, odwodnieniach, zapaleniu stawów.

Cebula – wzmacnia organizm, działa bakteriobójcze, ale to nie wszystko. Cebula obniża poziom cukru we krwi, usprawnia pracę jelit, nerek, wątroby. Poza tym działa wykrztuśnie i jest zalecana w leczeniu anginy, biegunek, grypie, cukrzycy, kataru, krzywicy, obrzęków, zapaleniu krtani, opłucnej, oskrzeli, jak również migreny, nerwobólu zębów.

Buraki – zalecane są osobom z problemami z morfologią i zaparciami. Warzywo to jest również korzystne dla osób z anemią, nerwicą, chorym na grypę, gruźlicę. Ponadto gotowane buraki odkwaszają organizm, stymulują pracę wątroby, ułatwiają trawienie.

To jedynie niektóre z przykładów leczniczych właściwości warzyw. Warto jednak pamiętać, że na każde schorzenia inaczej działają poszczególne rośliny. Poza tym wybrane warzywo będzie mieć różne właściwości lecznicze w zależności od sposobu jego aplikacji, użycia. W anopsoterapii wykorzystuje się także inne produkty.