Na czym polega apipunktura?

Apipunktura to sposób leczenia polegający na wprowadzaniu do organizmu jadu pszczelego za pomocą żądlenia przez pszczoły w odpowiednich cyklach, a także za pomocą zastrzyków z jadu pszczelego, czasem również poprzez stosowanie maści, olejków i emulsji zawierających jad pszczeli. Terapia jadem pszczelim jest znana od wieków (w Chinach stosuje się ją od 3 tysięcy lat).

Apipunkturze należy się poddawać pod kontrolą lekarza, ponieważ mimo wielu właściwości leczniczych jad pszczeli jest mocno uczulający , zdrowy organizm może znieść nawet kilkanaście użądleń, ale w przypadku uczulenia na jad albo u dzieci czy kobiet w ciąży groźne może być nawet jedno użądlenie.

Jad pszczeli

Jad pszczeli jest wydzieliną produkowaną przez gruczoły jadowe pszczoły-robotnicy i matki pszczelej. Jad pszczeli to wodnista, bezbarwna substancja będąca mieszaniną enzymów i hormonów. Jest odporny na wysoką i niską temperaturę, nie zmienia swoich właściwości ani przy zamrażaniu ani przy ogrzewaniu do 100 stopni.

Dotychczas nie został do końca zbadany, ale wiadomo, że zawiera m.in. szczególnie aktywne peptydy: melityna, adolapina, neurotoksyna, apamina, MCD oraz aktywne enzymy: fosfolipaza A2, hialuronidaza, kwaśna fosfotaza.

Komu może pomóc?

Aplikowanie jadu pszczelego może pomóc szczególnie w różnych odmianach reumatyzmu, działa też przeciwzapalnie i łagodzi nerwobóle. Apipunkturę zaleca się również przy artretyzmie i różnych schorzeniach kręgosłupa, a także zapaleniu korzonków nerwowych, reumatoidalnym zapaleniu mięśnia sercowego i innych schorzeniach.

Kiedy unikać tej metody?

Przede wszystkim z leczenia jadem pszczelim powinny zrezygnować osoby uczulone, dzieci do lat pięciu i dorośli powyżej 70. roku życia, kobiety w ciąży i w czasie miesiączki. Przeciwwskazaniem są również zaawansowane choroby serca, choroby krwi, cukrzyca i ostre choroby zakaźne, a także nowotwory złośliwe.

Daj się użądlić!

Badania wykazały, że najlepszy efekt daje użądlenie przez pszczołę, nie zaś np. wstrzyknięcie jadu. Warto wiedzieć, że stosując kontrolowane użądlenia, można również nie zaszkodzić pszczole: żądlenie przez specjalną siateczkę sprawia, że pszczoła przeżywa zabieg, a i pacjent odczuwa mniejszy ból.