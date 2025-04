Miód – źródło wielu korzystnych dla zdrowia składników

Miód to przede wszystkim źródło węglowodanów, a szczególnie cukrów prostych: głównie glukozy (bezpośrednie źródło energii dla mózgu i mięśnia sercowego) i fruktozy (jest odkładana jest w postaci materiału zapasowego – glikogenu – aktywowanego podczas wysiłku organizmu). Znajdziemy w nim także:

kwasy organiczne, które odpowiadają za smak i aromat miodu,

flawony (np. rutyna) uszczelniające naczynia krwionośne,

biopierwiastki,

elektrolity ,

, enzymy,

niewielkie ilości witamin rozpuszczalnych w wodzie.

Wosk i jego zastosowanie

Wosk pszczeli to (drugi po miodzie) najbardziej znany produkt pszczeli. Głównymi składnikami wosku są monoestry, diestry, węglowodory, wolne kwasy tłuszczowe i poliestry. Mniejszy udział stanowią laktony, niektóre biopierwiastki i barwniki (karotenoidy, chryzyna).

Wosk używany jest przede wszystkim w przemyśle kosmetycznymi i farmaceutycznym jako baza do wyrobu maści.

Kolejnym zastosowaniem pro zdrowotnym jest palenie świec woskowych w otoczeniu człowieka oraz świecowanie i konchowanie uszu. Leczy się nimi takie schorzenia jak: zawroty i bóle głowy, zaburzone ciśnienie śródczaszkowe, pobudzenie nerwowe, zaburzenia słuchu, stany zapalne zatok nosowych, czołowych i szczękowych oraz gardła i górnych dróg oddechowych. Do zabiegów stosowane są specjalne świece i konchy Indian Hopi, opracowane według starożytnych receptur. Stanowią one połączenie fitoterapii (mieszanka ziół) z apiterapią (wosk pszczeli).

Kit pszczeli, czyli bariera ochronna

Kit pszczeli posiada silne działanie antybakteryjne, antygrzybiczne i antywirusowe. Złożony skład i synergiczne działanie zawartych w propolisie substancji nie pozwala mikroorganizmom uodparniać się na ten produkt.

Pyłek kwiatowy - dla wzmocnienia!

Skład pyłku to pełen zestaw aminokwasów egzogennych i endogennych, cukrów prostych, biopierwiastków, witamin, enzymów, fitohormonów i fosfolipidów. Stanowi on doskonałą odżywkę, która jest niezwykle pomocna w rekonwalescencji po przebytych chorobach, dla osób osłabionych oraz jako suplement diety dla osób zdrowych.

Pyłek kwiatowy może być spożywany w postaci obnóży oraz pierzgi.

Obnóża i pierzga, czyli co?

Obnóża są to grudki przynoszone bezpośrednio przez pszczoły do ula. Przed spożyciem należy je odpowiednio przygotować, aby zostały strawione.

Pierzga to ubity pyłek w komórkach plastra, który jest zmieszany przez pszczoły z wydzieliną gruczołów gardłowych i miodem. Jest on poddawany fermentacji mlekowej, dzięki czemu staje się łatwo strawny i zakonserwowany.

Mleczko pszczele – pokarm małych pszczółek

Mleczko pszczele to zestaw białek, węglowodanów, tłuszczy, fosfolipidów, witamin, biopierwiastków, hormonów i enzymów. Stanowi on pokarm dla najmłodszych larw pszczół oraz dla matek pszczelich w trakcie całego życia. Dzięki mleczku wykształca się matka pszczela, która jest dwukrotnie większa od robotnicy i posiada w pełni ukształtowany układ rozrodczy (pomimo że pochodzi z takiego samego jaja).

Liczne zalety jadu pszczelego

Jad pszczeli, zwany apitoksyną, jest substancją obronną pszczół. W jego skład chemiczny wchodzą proteiny, węglowodany, hormony, enzymy i biopierwiastki. Jad pszczeli wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, antymikrobiologiczne i ochronne przed promieniowaniem jonizującym. Stosowany jest w chorobach układu nerwowego, krwionośnego, oddechowego, reumatycznych i wielu innych.

Apitoksyna jest bardzo silnie działającą substancją, która może wywołać u ludzi uczulonych wstrząs anafilaktyczny. Z tego powodu leczenie jadem pszczelim (apitoksynoterapia) może odbywać się tylko pod kontrolą lekarza, po wykonaniu odpowiednich badań!

Warto sięgać po apiterapię, gdyż…

Podsumowując, apiterapia jest dziedziną wartą poznania i wdrażania. Może być stosowana zarówno jako alternatywa medycyny konwencjonalnej, jak i jej uzupełnienie, oraz – co ważne – jako profilaktyka zdrowotna dla każdego z nas. Należy też pamiętać o możliwościach suplementacji produktami pszczelimi, czyli zaopatrywaniu organizmu w niezbędne witaminy i biopierwiastki, które są przyswajalne znacznie lepiej niż sztuczne odpowiedniki.

