Apitoksynoterapia - leczenie jadem pszczelim

Pszczoły to owady, które mają specyficzne upodobania jeśli chodzi o ludzi. Dziwne? Ale prawdziwe. Bo jak wytłumaczyć fakt, że chętniej atakują człowieka gwałtownie machającego rękami a omijają spokojną osobę? Albo dlaczego pszczoła nie znosi potu, zwłaszcza końskiego? Jeśli jadłaś czosnek, z daleka powinnaś omijać społeczność pszczół, gdyż jego zapach nie należy do ich ulubionych woni. Natomiast lubią zapach własnego jadu - gdy użądli jedna pszczoła, zwykle atakują kolejne. Większość z nas obawia się pszczół, bo przecież mają żądło. Jednak wbrew pozorom użądlenie może mieć korzystny wpływ na zdrowie wielu osób. Jak to możliwe? Poznaj tajniki apitoksynoterapii.





Apitoksynoterapia - co to takiego?

Leczenie jadem pszczelim, które ma coraz więcej zwolenników jak i przeciwników. Początki leczenia jadem pszczelim sięgają czasów Karola wielkiego, który przy pomocy pszczół został wyleczony z podagry (ostry stan zapalny w okolicach stopy, który został wywołany przez nagromadzenie się dużej ilości kwasu moczowego). W 1897 roku rosyjski lekarz stworzył pracę pt:” Pszczeli jad-leczniczy środek”. Terapię jadem pszczelim prowadzi się w USA, Europie oraz wielu krajach Ameryki Południowej oraz Azji.

Jad pszczeli-dlaczego ważny?

Jad pszczeli zawiera mellitin tzn. substancję białkową, która wywołuje rozpuszczanie się erytrocytów oraz skurcze mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich. Oprócz tego jad pszczeli zawiera enzymy- fosfolipazę A oraz hialuronidazę. Pierwszy z nich jest antagonistą toksyn, które wydzielają gronkowce. Drugi zwiększa przepuszczalność naczyń krwionośnych.

Według ekspertów jad pszczeli to silny antybiotyk. Dodatkowo twierdzą oni, że jad absorbuje wolne pierwiastki, które pojawiają się pod wpływem napromieniowania radioaktywnego.

Jak wygląda kuracja jadem pszczelim?

W czasie terapii pszczoła powinna użądlić w zewnętrzną powierzchnię biodra lub ramienia.

Po użądleniu jad rozchodzi się do krwiobiegu po czym działa w całym organizmie.

Terapia jadem pszczelim ma określony schemat:

1 dzień-1 użądlenie,

2 dzień- 2 użądlenia,

3 dzień- 3 użądlenia i tak dalej aż do 10 dni.

Po pierwszym etapie kuracji zaleca się czterodniową przerwę.

Następny etap kuracji trwa około 6 tygodni i obejmuje 3 użądlenia dziennie.

Dla kogo apitoksynoterapia?

Apitoksynoterapia to metoda leczenia osób cierpiących na:

artretyzm,

reumatyzm,

gościec,

nerwicę,

nadciśnienie. Leczenie jadem pszczelim powoduje spadek ciśnienia tętniczego. Dzieje się tak dlatego, że jad zawiera histaminę, która rozszerza włosowate naczynia krwionośne.

neuralgię. Dobre efekty leczenie jadem przynosi u chorych na zapalenie nerwu kulszowego. Kilka zastrzyków powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych.

choroby skórne. Jad pszczeli medycyna ludowa wykorzystuje do leczenia czyraków oraz ran, które trudno się goją.

choroby oczu. W Nowosybirskiej Klinice Oczu wykorzystywano jad pszczeli do leczenia zapalenia tęczówki z pogorszeniem wzroku. Maść z jadem pszczelim stosuje się w przypadku zapalenia rogówki.

Przeciwwskazania

Apitoksynoterapia nie może być stosowana bez zezwolenia lekarza i na „własną rękę”. Terapia nie może być stosowana u osób z:

chorobami wątroby,

chorobami trzustki,

cukrzycą,

miażdżycą,

gruźlicą,

chorobami psychicznymi,

chorobami kobiecymi,

chorobami nerek.

Z reguły przed rozpoczęciem terapii wykonuje się zastrzyk jadowy. Następnie osoba oddaje mocz do badania w celu wykrycia w nim białka lub cukru, których obecność świadczy o zatruciu organizmu. W takim przypadku osoba nie dostaje pozwolenia na terapię jadem pszczelim.

Ważne!

Podczas terapii zaleca się zwiększyć dawkę witaminy C i B1.

Węglowodany zastąpić miodem.

Unikać ostrych przypraw i alkoholu.

Po użądleniu zaleca się odpocząć.

Źródło: „Naturalne leki z ula” B. Kędzia, E. Hołderna-Kędzia, „Jad pszczeli w farmacji i medycynie. Teoria, technologia, zastosowanie lecznicze” opracowanie zbiorowe, „Pszczoły i ludzie” I. Gumowska, „Hodowla pszczół” F. Lampeitl