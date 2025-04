Zawarte w arbuzie związki (likopen, beta-karoten i cytrulina) są niczym naturalna viagra. Korzystnie wpływają na naczynia krwionośne i zwiększają popęd seksualny.

Według naukowców z Teksasu (USA) panowie, którzy często jadają arbuzy, rzadziej też cierpią z powodu otyłości i cukrzycy typu II, to zaś także wpływa na zachowanie sprawności seksualnej.

► Sztuka wyboru. Najlepiej kupować całe owoce – te przekrojone szybko się psują. Najwięcej cennych substancji zawiera zdrowy, dojrzały arbuz. By wybrać właśnie taki, wystarczy go ścisnąć w kilku miejscach (jeśli jest miękki, może fermentować), a potem popukać w skórkę. Dobry jest ten, który wydaje dźwięki niczym bębenek.

