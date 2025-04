O aromaterapii w kilku zdaniach

Aromaterapia polega na stosowaniu olejków eterycznych, otrzymywanych z liści, kwiatów, korzeni, nasion, owoców, kory lub żywicy rozmaitych roślin. Celem jest uzyskanie uczucia odprężenia, jak również zmniejszenie dolegliwości.

Olejek używany w aromaterapii rozcieńcza się wodą lub bezzapachowym olejem, np. jojoba.

Jak używać olejków?

Olejki można stosować na różne sposoby:

wcierać je w skórę;

wdychać z parą wodną;

dodawać do kąpieli ;

; stosować w postaci okładów.

Aromaterapia – od kiedy?

Roślin aromatycznych używano już w czasach starożytnych – zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

W jakim celu je stosowano? Przykładowo: wdychano olejek eukaliptusowy, który miał „oczyszczać” drogi oddechowe, natomiast wyciągi z jałowca używano na bóle mięśni.

Nowożytna aromaterapia ma swoje początki w latach 20. XX wieku. Historia jest dosyć ciekawa…

Wszystko zaczęło się od… nieuwagi!

Francuski chemik Rene Maurice Gattefosse wytwarzał perfumy w laboratorium i nieopatrznie oparzył się w rękę. Natychmiast zanurzył ją w pojemniku z olejkiem lawendowym. Był zdumiony, jak szybko rana się zagoiła i jak niewielka została po niej blizna!

Kto jest uprawniony?

Osoby zajmujące się aromaterapią to szkoleni specjaliści, którzy często uprawiają także inne terapie medycyny alternatywnej, np. masaże. Niektórych zasad można nauczyć się samemu i stosować je w domu.

Uwaga!

Olejki stosowane w aromaterapii nie nadają się do spożycia! Niektóre z nich są silnie trujące! Jeśli korzystasz z takich olejków, upewnij się, że dzieci nie mają do nich dostępu!

Artykuł został opracowany na podstawie „Domowej Encyklopedii Zdrowia” Reader’s Digest.