Zalety aromaterapii

Aromaterapia jest połączeniem masażu, fitoterapii, hydroterapii, refleksologii a nawet terapii kwiatowej dra Bacha. W powszechnym użyciu znajduje się ok. 40 olejków. Są one dostępne w aptekach lub specjalistycznych sklepach.

Wszechstronne działanie olejków eterycznych

Olejki wykazują wiele właściwości, w zależności od tego, z czego są zrobione. Są to m.in. właściwości antyseptyczne, rozgrzewające, ochładzające, stymulujące, kojące, odprężające, nasenne, rozkurczowe czy ściągające.

Zobacz też: Olejki aromatyczne - kiedy i jak je stosować?

Środki ostrożności

Oczywiście, jak każda metoda, aromaterapia nie jest złotym środkiem.

Należy stosować ją rozważnie, raczej jako dodatek do medycyny konwencjonalnej lub jako zastępstwo, ale tylko pod kontrolą specjalisty!

Rozcieńczanie olejków

Jeśli używasz olejków aromatycznych do masażu, należy je najpierw rozcieńczyć w oleju nośnikowym. Najlepsze są tu oleje roślinne tłoczone na zimno oraz oleje z brzoskwiń, moreli, słodkich migdałów, nasion winogron i słonecznika oraz szafranu. Gdy używasz oliwy lub oleju z ziaren zbóż, rozcieńcz go lżejszym, by zmniejszyć nieprzyjemny zapach. Najlżejszy jest olej kokosowy, dlatego jest najlepszy dla łagodniejszych, roślinnych olejków aromatycznych.

Pachnąca kąpiel z olejkiem

Kiedy stosujesz olejek do kąpieli, wlej 5 kropli bezpośrednio do wody. Gdy aplikujesz go bezpośrednio na skórę, wlej około 20 kropli esencji do 50 ml olejku nośnikowego. Jeśli chcesz nałożyć olejek bezpośrednio na twarz, wlej 10 kropli esencji do 50 ml olejku nośnikowego. U dzieci zmniejsz ilość olejków do 5-10 kropli. Jeśli podgrzewasz (zapalasz) olejki, wlej 5 kropli do naczynka i wypełnij wodą.

Zobacz też: Kto powinien spróbować aromaterapii?

Artykuł powstał na podstawie książki „Medycyna Alternatywna” Petera Albrghta, M.D.; wydawnictwo Muza S.A. I, Warszawa 1999.

Marcin Kijak, Twoje-zdrowie.info

Reklama