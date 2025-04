Aromaterapia - leczenie zapachami

Aromaterapia polega na stosowaniu olejków eterycznych z roślin aromatycznych w celu uzyskania uczucia odprężenia oraz zmniejszenia dolegliwości. W zależności od gatunku roślin olejek jest otrzymywany z liści, kwiatów, korzeni, nasion, owoców, kory lub żywicy.

Jest on następnie rozcieńczany wodą lub olejem bez zapachu, np. jojoba. Uzyskane w ten sposób roztwory wciera się w skórę, wdycha z parą wodną, dodaje do kąpieli lub stosuje w postaci okładów.

Już w czasach starożytnych rośliny aromatyczne stosowano zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Twierdzono, że wdychanie olejku eukaliptusowego „oczyszcza” drogi oddechowe, wyciągi z jałowca to z kolei skuteczne lekarstwo na bóle mięśni. Nowożytna aromaterapia bierze swoje początki z lat XX, kiedy francuski chemik Rene Maurice Gattefosse oparzył się w rękę podczas wytwarzania perfum w laboratorium, po czym natychmiast zanurzył ją w olejku lawendowym, to przyczyniło się do szybkiego zagojenia rany.

Przykłady olejków aromatycznych

Rodzaj - surowiec - zastosowanie

Bodziszkowy - Liście - Ostry zapach. Stosuje się do parówek, kąpieli, masażu, oraz mocniej rozcieńczony jako płyn do odkażania jamy ustnej i płukania gardła. Podstawowy składnik mieszanek olejków do łagodzenia stresu, leczenia trądziku, wyprysków i małych ranek.

Eukaliptusowy - Liście - Silny pobudzający zapach. Stosuje się do parówek, okładów, kąpieli i masażu. Ułatwia odkrztuszanie, łagodzi bóle mięśni, przeciwdziała zmęczeniu, poza tym odstrasza owady.

Jałowcowy - Dojrzałe owoce - Ostry zapach. Stosuje się do parówek, kąpieli, masażu ze względu na odprężające działanie. Aromaterapeuci używają go również do łagodzenia bólów mięśniowych i w leczeniu egzemy.

Jaśminowy - Kwiaty - Delikatny zapach. Stosuje się do kąpieli i maseczek kosmetycznych, poza tym ma odprężające działanie.

Lawendowy - Kwitnące wierzchołki pędów - Ciężki, słodkawy zapach. Stosuje się do parówek, okładów, kąpieli i masażu. Leczy stres, ma właściwości antyseptyczne i uspokajające.

Miętowy - Liście - Świeży, pobudzający zapach. Stosuje się do inhalacji, kąpieli, płukania gardła i ust, w niestrawnościach, bólach gardła, owrzodzeniach jamy ustnej, swędzeniu skóry.

Różany - Płatki - Delikatny, trwały zapach. Używany do kąpieli i masażu ze względu na właściwości odprężające. Aromaterapeuci używają go również w leczeniu dolegliwości menstruacyjnych oraz innych chorób kobiecych.

Rumiankowy - Suche kwiaty - Delikatny, słodkawy zapach. Stosowany do parówek, kąpieli, w postaci okładów, maseczek kosmetycznych oraz do masażu. Wykazuje właściwości łagodzące i przeciwzapalne, łagodzi wyprysk i bóle mięśniowe.

Sosnowy - Pędy sosny z igliwiem - Pobudzający zapach lasu. Stosuje się do parówek, kąpieli i masażu, łagodzi bóle mięśniowe ułatwią ewakuacje wydzieliny z dróg oddechowych.

Szałwiowy - Kwitnące wierzchołki pędów - Ciężki, ostry zapach. Stosowany do parówek, w postaci okładów, kąpieli oraz do masażu. Łagodzi stres i niepokój, leczy zaczerwienienia skóry, ułatwia odkrztuszanie.

Działanie aromaterapii opiera się na dwóch podstawowych mechanizmach: oddziaływanie na zmysł węchu oraz zdolności wchłaniające skóry. Wdychanie niektórych zapachów pobudza wydzielanie w mózgu substancji chemicznych przeciwdziałających stresowi i zmęczeniu, a inne, które są wchłaniane przez skórę wpływają leczniczo na organizm.

W aromaterapii stosuje się także masaż, całe ciało masowane jest w celu złagodzenia bólu i zniwelowania stresu. Masaż twarzy pomocny jest w leczeniu bólu głowy i zatok, masaż pleców likwiduje bóle krzyża i napięcie przedmiesiączkowe. Jeżeli nie ma przeciwwskazań zalecane są kąpiele w gorącej wodzie z dodatkiem kilku kropli olejków aromatycznych, w zależności od rodzaju zastosowanych olejków kąpiel wywołuje uczucie senności lub odprężenie. Jak widać stosowanie aromaterapii pomaga w leczeniu wielu dolegliwości natury emocjonalne, bóle głowy, napięcia przed miesiączkowego, bóle mięśni, choroby skóry, zmęczenie, bezsenność i stres. Aromaterapia jest również coraz częściej wykorzystywana w firmach. W Japonii odkryto, iż rozpylenie w biurach olejku cytrynowego, powoduje zmniejszenie ilości błędów popełnianych przez pracowników obsługujących komputer aż o 54%, a naukowcy z USA stwierdzili, że automaty na monety przyciągają o 45% więcej klientów, jeśli w powietrzu unosi się miły zapach.

Nie należy spożywać olejków aromatycznych stosowanych w aromaterapii, ponieważ niektóre z nich są silnie trujące.

Niektóre olejki aromatyczne działają drażniąco, szczególnie, jeżeli stosowane są w dużych stężeniach i w delikatnych miejscach (pochwa, odbyt, nozdrza). Należy zawsze rozcieńczać olejki zgodnie z instrukcją, a następnie wykonać próbę na skórze przedramienia, jeżeli pojawi się zaczerwienienie, swędzenie lub obrzęk nie należy ich stosować.





J. Ramoss