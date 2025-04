Badana naukowe udowodniły, że owoce te są najlepszymi „wymiataczami” wolnych rodników. Zawierają bowiem substancje o nazwie antocyjany, a także witaminy A, C, E, P oraz wiele innych cennych pierwiastków. Aronia pobudza do działania układ odpornościowy. Chroni w ten sposób przed wieloma infekcjami, a także nowotworami. Ale to nie wszystko. Dzięki zawartości bioflawonoidów i rutyny poprawia kondycję naczyń krwionośnych. Dlatego naprawdę warto włączyć do swojej diety aronię, np. w postaci syropu czy soku. Surowe owoce są dość cierpkie i gorzkawe.

Wzmacniający syrop

Pół kilograma aronii umyj, osusz, zmiksuj. Dodaj do smaku (według uznania) zagęszczonego soku z jabłek lub

z czarnych porzeczek. Dolej 1,5 szklanki wody, gotuj

3–5 minut. Gdy przestygnie, przecedź przez gazę lub gęste sito, dosłódź miodem. Dodawaj codziennie po 1–2 łyżeczki syropu do herbaty lub soku.

Nalewka

Aronię (2 kg) włóż do zamrażalnika na 24–48 godz. Następnie w 4 l wody przez

30 minut gotuj dwie duże garści liści wiśniowych. Ostudź, wrzuć aronię i gotuj pół godziny. Znów ostudź, przetrzyj owoce, dodaj 2 kg cukru, sok z 2 cytryn. Gotuj, aż cukier się rozpuści. Wystudź, dodaj litr spirytusu. Pij wieczorem 25 kropli nalewki.