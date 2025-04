Jak działa arteterapia?

Chorzy tworzą prace (rysunki, obrazy, rzeźby, zdjęcia fotograficzne) i w ten sposób dostarczają terapeucie informacji na temat swoich głęboko pogrzebanych wspomnień, których nie potrafią wyrazić słowami, oraz własnych uczuć.

Arteterapia pomaga także:

osobom po porażeniach lub uszkodzeniach czynności dłoni (arteterapia jest wówczas elementem programu rehabilitacyjnego);

(arteterapia jest wówczas elementem programu rehabilitacyjnego); osobom kalekim (poprawia wizerunek samego siebie);

osobom w depresji ;

; ludziom starszym (rozwijają dzięki niej zakres własnej ekspresji).

Skąd się wzięła ta terapia?

Arteterapia powstała w latach 40. XX wieku. Wówczas to psycholodzy i psychiatrzy, pracując z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi, próbowali doprowadzić do tego, by w procesie leczenia potrafiły one jak najwięcej wyrazić i przekazać w swoich pracach. Dzięki temu lekarze mieli wgląd w ich uczucia i emocje.

Powstało Amerykańskie Stowarzyszenie Leczenia Sztuką (American Art Therapy Association) założone przez osoby niezależnie uprawiające leczenie sztuką. W 1967 roku opracowali oni wytyczne do pierwszego formalnego programu szkoleniowego.

Niedawno powstała organizacja Medart International, która bada i propaguje zależności między sztukami wizualnymi a medycyną.

Kto może zajmować się arteterapią?

Do osób uprawionych należą:

psychologowie;

psychiatrzy ;

; przeszkoleni pracownicy społeczni.

W Polsce z arteterapii korzysta się w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

