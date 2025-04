Spis treści:

Ajałaska to tradycyjny wywar, pochodzący z rejonów Amazonii, o działaniu psychoaktywnym, wytwarzany z winorośli Banisteriopsis caapi (zawierającej beta-karbolinę o działaniu przeciwdepresyjnym) i liści krzewu Psychotria viridis (z halucynogenną substancją dimetylotryptaminą, DMT). Terminem ajałaska określa się też rytuał parzenia i spożywania tego napoju.

Ajałaska od wieków była używana przez rdzenne ludy Peru, Brazylii, Kolumbii i Ekwadoru w celach religijnych ("łączenia się" z duchami) oraz leczniczych (ma oczyszczać, poprawiać nastrój i koncentrację). Towarzyszy ważnym ceremoniom.

Obecnie wywar ajałaska zyskał popularność na całym świecie. Piją go osoby poszukujące harmonii duszy i ciała, niekonwencjonalnych metod leczenia oraz biznesmeni i pracownicy korporacji, którzy chcą odreagować stres i osiągnąć sukcesy zawodowe.

Wywar ajałaska tradycyjnie jest przygotowywany przez szamana lub curandero (uzdrowiciela) poprzez długotrwałe ogrzewanie lub gotowanie winorośli Banisteriopsis caapi oraz liści Psychotria viridis, po uprzednim rozgnieceniu roślin w celu wydobycia właściwości. W rezultacie powstaje brązowo-czerwony napój (herbata) o intensywnym smaku i zapachu. Przeznaczony jest do picia.

Ajałaska ma działanie psychodeliczne, co oznacza, że powoduje odmienny stan umysłu o zmienionych: percepcji, świadomości, odczuwaniu uczuć i sposobie myślenia. Mówiąc inaczej, osoba pod wpływem ajałaski może doświadczać:

Ajałaska zaczyna działać w ciągu godziny od spożycia, a jej efekty psychodeliczne utrzymują się od 2 do 6 godzin. Na ogół rytuał odbywa się w nocy. Uczestnicy piją 1-2 porcje wywaru.

Przyjmowanie ajałaski powinno odbywać się pod nadzorem doświadczonego szamana lub uzdrowiciela. Przed przystąpieniem do rytuału zaleca się rezygnację z palenia papierosów, narkotyków, alkoholu, kofeiny oraz seksu - jest to potrzebne do pełnego oczyszczenia ciała. Niektórzy zalecają też dietę wegańską lub wegetariańską w czasie 2-4 tygodni przed ceremonią ayałaski.

Nie można określić jednoznacznie, że ajałaska jest substancją szkodliwą lub korzystną dla organizmu. Jest ona narkotykiem i nie ma bezpiecznego poziomu używania tego typu substancji – uważają przedstawiciele Alcohol and Drug Foundation, australijskiej organizacji zapobiegającej szkodliwemu działaniu alkoholu i narkotyków. Zawsze trzeba liczyć się z pewnym ryzykiem.

Niemniej badania naukowe wskazują na możliwe korzyści zażywania ajałaski:

Ze względu na swoje właściwości, ayałaska jest polecana w niekonwencjonalnym leczeniu depresji, lęku oraz zespołu stresu pourazowego.

Ajałaska wpływa na każdego w inny sposób i jej działanie zależy od różnych czynników: przyzwyczajenia organizmu, wzrostu i wagi oraz stanu zdrowia, mocy wywaru lub możliwych interakcji z zażywanymi lekami. Odczucia po zażyciu są subiektywne - mogą znacznie się różnić u poszczególnych osób.

Badania pochodzące z medycznego pisma Journal of Psychoactive Drugs wskazują, że nawet wielokrotne stosowanie ayahuaski wydaje się wiązać z bardzo niewielkim ryzykiem uzależnienia. Ponadto picie wywaru nie powoduje wzrostu tolerancji na efekty, co oznacza, że nie skłania do sięgania po coraz większe dawki substancji.

Chociaż możliwy trujący wpływ ajałaski na zdrowia nie został wystarczająco zbadany, to jednak istniejące dowody nie pokazują, aby wywar działał szkodliwie na ludzi. Naukowcy zbadali, że toksyczna dawka ajałaski wynosiłaby ok. 7,8 litra na osobę o wadze 75 kg. Biorąc pod uwagę, nieprzyjemny smak wywaru, wypicie takiej ilości jest raczej mało prawdopodobne.

Ajałaska może powodować bardzo silne i przerażające doznania. Niektóre osoby doświadczają dolegliwości żołądkowych: wymiotów, biegunki, a także przyspieszonej pracy serca i podwyższonego ciśnienia, co może powodować komplikacje zdrowotne.

Ajałaska jest odradzana:

Przed sięgnięciem po ajałaskę, należy pamiętać o tym, ze działanie wywaru jest nieprzewidywalne. Zdarzają się też sytuacje, że sprzedawany jest inny narkotyk, który przedstawiany jest jako ajałaska.