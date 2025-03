Spis treści:

Dziewanna (łac. Verbascum) to gatunek smukłej jasnożółtej rośliny należący do rodziny trędownikowatych. Ma intensywny zapach, odstraszający szkodniki, a zgodnie ze starymi wierzeniami również złe moce. Dziewanna występuje w Polsce powszechnie na nizinach i w niższych partiach gór.

W fitoterapii roślina była wykorzystywana do leczenia takich problemów zdrowotnych jak:

Roślina działa ściągająco, wykrztuśnie, przeciwzapalnie, antyseptycznie i uspokajająco. Z dziewanny można przyrządzać różne lecznicze specyfiki, np.:

​Do celów terapeutycznych mogą być wykorzystane zarówno suszone i świeże kwiaty, jak i liście, ekstrakty roślinne i olejek kwiatowy.

Zdrowotne właściwości to zasługa obecnych w roślinie wielu korzystnych dla zdrowia związków takich jak:

Z dziewanny można łatwo przyrządzić domowy, naturalny syrop. Jest pomocny szczególnie przy suchym i uporczywym kaszlu. Łagodzi ból gardła, chrypkę i drapanie w gardle. Syrop z dziewanny sprawdza się w chorobach dróg oddechowych, ponieważ działa wykrztuśnie, ściągająco, przeciwwirusowo, antyseptycznie i osłaniająco, dzięki czemu łagodzi objawy infekcji. Ułatwia odkrztuszanie, a jednocześnie zmniejsza odruch kaszlu ze względu na zawartość śluzów, które mają właściwości powlekające drogi oddechowe. Warto przyjmować ten naturalny środek doraźnie, kiedy dopadnie nas infekcja.

Kwiaty dziewanny zbieraj w lipcu lub sierpniu z roślin co najmniej dwuletnich: dziko rosnących albo uprawianych. Wybieraj rośliny rosnące z dala od dróg, zanieczyszczonych obszarów i zakładów przemysłowych. W celach leczniczych można wykorzystać suszone kwiaty.

Syrop z dziewanny możesz kupić, ale przyrządzając go samodzielnie z własnoręcznie zebranych kwiatów, będziesz mieć pewność co do jego jakości. Do przygotowania syropu z dziewanny wykorzystaj świeże kwiaty. Układaj je w słoju warstwami na zmianę z cukrem. Odłóż słój w ciepłe miejsce na kilka dni, aby kwiaty puściły soki. Po tym czasie syrop jest gotowy. Wystarczy przecedzić gęsty sok przez gazę i wlać do słoika. Przechowuj w lodówce maksymalnie kilka dni.

Syrop z dziewanny można też przygotować w inny sposób.

Składniki:

Przygotowanie syropu z dziewanny:

Na kaszel można pić również napary i odwary suszonych lub świeżych kwiatów dziewanny z dodatkiem mleka i miodu.

Syrop z dziewanny przyjmuj doraźnie, gdy dokuczają ci objawy infekcji dróg oddechowych, takie jak kaszel, ból gardła czy chrypka. Zalecana dawka dla dorosłych to 1 łyżeczka syropu 3 razy dziennie. Przed zastosowaniem leku u dzieci skonsultuj się z pediatrą.

Ze względu na niewystarczające dane naukowe na temat bezpieczeństwa stosowania syropu z dziewanny u dzieci, nie zaleca się podawania tego specyfiku poniżej 12 roku życia. Podobnie kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny wybierać inne sprawdzone i lepiej zbadane leki. Syropu nie powinny przyjmować osoby uczulone na dziewannę lub inne rośliny z rodziny trędownikowatych. Ze względu na zawartość cukru ostrożność powinny zachować osoby chore na cukrzycę.

Jeżeli zauważyłeś po zastosowaniu syropu z dziewanny niepokojące objawy, jak np. biegunka, ból brzucha, nudności, wymioty, wysypkę, pogorszenie wcześniejszych dolegliwości, przerwij przyjmowanie tego leku i skonsultuj się z lekarzem.

Aby nie marnować czasu na poszukiwania dziewanny, możesz wysiać ją w swoim ogrodzie, co nie będzie trudne, bo roślina nie jest zbyt wymagająca jeśli chodzi o glebę, nie trzeba jej przycinać, ani specjalnie pielęgnować. Finalnie uzyskasz prawdziwą ozdobę ogrodu o szlachetnym wyglądzie, a do tego naturalne lekarstwo na wyciągnięcie ręki, gdy zdrowie nie dopisze.

Dziewanna preferuje stanowiska słoneczne i osłonięte od wiatru. Gleba powinna być przepuszczalna i uboga (jeśli jest próchnicza lub gliniasta wcześniej należy ją wymieszać z piaskiem). Nasiona wysiewa się wiosną lub późnym latem, a następnie młode rośliny rozsadza co 60 cm. Kwiaty pojawiają się w drugim roku od wysiania. Dobrze znosi zimy, chociaż mokre zimy są dla niej wyzwaniem, bo może wtedy gnić. Dziewannę można uprawiać również w donicy.