To częsta dolegliwość, która pojawia się niezależnie od wieku. Ból kolan może być spowodowany różnymi przyczynami, takimi jak:

reumatyzm (sprawdź: domowe sposoby na reumatyzm),

zwyrodnienia stawów,

uraz,

przeciążenie,

duży wysiłek fizyczny,

praca w pozycji stojącej,

długotrwałe siedzenie,

infekcja stawu.

Niektóre z tych przyczyn wymagają wizyty u lekarza, a naturalne sposoby mogą okazać się niewystarczające. Sposoby polecane przez nasze babcie na ból kolan można wykorzystać jako terapię wspomagającą właściwe leczenie. Jeśli ból stawów wynika z przeciążenia albo przewlekłej choroby, to warto skorzystać z bezpiecznych naturalnych metod. Oto 3 babcine sposoby na ból kolan.

Okłady z gęsiego tłuszczu mogą łagodzić ból, stan zapalny, działają rozgrzewająco (nie są polecane przy ostrych stanach zapalnych lub urazie, kiedy lepsze efekty przynoszą chłodzące okłady). Gęsi smalec stosuje się je na dolegliwości związane z reumatyzmem, zwyrodnieniami stawów, przeciążeniami mięśni i stawów, w tym również na ból kolan.

Wystarczy lekko podgrzanym gęsim tłuszczem wysmarować kolana i wcierać go przez kilka minut. Można okryć kolana szmatką i odczekać 10-15 minut. Aby otrzymać gęsi smalec, trzeba wyciąć kawałki skóry z tłuszczem z gęsiny włożyć je do garnka, dodać nieco wody i podgrzać do roztopienia tłuszczu, a następnie przelać do słoika. Gęsi smalec na bolące stawy mieszano też z olejkiem rycynowym (dostępny w aptekach i sklepach zielarskich).

Gęsi smalec to wyróżniający się pod względem walorów zdrowotnych tłuszcz pochodzenia zwierzęcego. Zawiera witaminy A, E i z grupy B oraz składniki mineralne. Jest to także tłuszcz, który ma więcej nienasyconych kwasów tłuszczowych niż inne tłuszcze, dlatego niektórzy polecają go do stosowania w kuchni.

Kąpiel z dodatkiem ziół takich jak rumianek, wiązówka, kwiat czarnego bzu, kora wierzby czy słoma owsiana lub owies, może przynieść ulgę w bólu kolan spowodowanym zwyrodnieniem lub przewlekłym zapaleniem. Są to zioła o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym.

Aby przygotować kąpiel ziołową na bolące kolana, trzeba zagotować 5 czubatych łyżek ziół, odstawić na pół godziny i zagotować ponownie, znów odstawić. Później przecedzić, odciskając zioła. Taki wywar wlać do wanny z ciepłą wodą. Kąpiel powinna trwać od 15 do 20 minut. Aby przyniosła efekty, liczy się jej regularność. Po kąpieli trzeba pilnować, żeby nie wychłodzić ciała.

Liść laurowy z racji zawartości składników przeciwbólowych i przeciwzapalnych jest polecany na problemy ze stawami. Okłady z liści laurowych mają łagodzić ból, zmniejszać obrzęk i stan zapalny. Aby przygotować okłady z liścia laurowego na bolące kolana, należy zagotować suszone liście w niewielkiej ilości wody, a następnie obłożyć nimi bolące kolana.

Liść laurowy na bóle stawów stosuje się nie tylko w postaci okładów, ale też wywaru do picia. Aby przygotować wywar z liści laurowych, należy 6 g pokruszonych liści zalać 1,5 szklanki wrzącej wody, a następnie gotować przez 5 minut. Ostudzić i popijać małymi łykami przez cały dzień. Nie wolno w krótkim czasie wypijać dużej ilości napoju. Kuracja powinna trwać maksymalnie 3 dni.

Działanie liści laurowych zostało potwierdzone badaniami. Jedna z analiz przeprowadzona w Indonezji dowiodła, że stosowanie liści laurowych doustnie lub w postaci okładów skutecznie łagodziło ból stawów przy dnie moczanowej.

