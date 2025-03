Spis treści:

Kamienie nerkowe to złogi zbudowane ze składników moczu, które odkładają się w drogach moczowych. Powstawanie kamieni może wywołać kamicę nerkową – chorobę, która dotyczy nawet 15-20% społeczeństwa.

Skłonność do tworzenia się piasku i kamieni nerkowych może wynikać z różnych przyczyn:

dużego stężenia w moczu niektórych składników, np. szczawianów, wapnia, fosforanów,

wypijania zbyt małej ilości płynów,

nadmiernej utraty płynów, np. przy upałach, gorączce,

niedoboru potasu,

nieprawidłowego stężenia jonów wodorowych w moczu, hamującego rozpuszczenie określonych składników moczu,

zatrucia metalami ciężkimi,

chorób układu moczowego,

predyspozycji genetycznych.

Zaleganie piasku i kamieni w drogach moczowych może przebiegać bez objawów lub powodować różne dolegliwości, w tym:

silny ból o charakterze kolki ,

, wymioty,

parcie na pęcherz,

krwiomocz,

złe samopoczucie i zastój moczu,

w rezultacie sprzyja też zakażeniom.

Z kamieniami nerkowymi można poradzić sobie naturalnymi metodami, które służą przepłukiwaniu dróg moczowych, ale też działają rozkurczowo.

Kamica nerkowa to choroba znana od wieków, na którą tradycyjnie stosowano różne lekarstwa. Domowe sposoby mogą przynieść ulgę w bólu i pomóc usunąć kamienie, ale nie zawsze są skuteczne. Czasami niezbędna jest interwencja lekarza, zwłaszcza gdy złogi są duże. Przy łagodnych objawach lub jako uzupełnienie konwencjonalnego leczenia warto zastosować domowe metody. Sposoby te są polecane również w zapobieganiu kamicy.

Pij dużo wody

Przepłukiwanie nerek to najskuteczniejszy babciny sposób na kamienie nerkowe. Zalecane jest picie co najmniej 2,5 litra wody dziennie. Polecana jest woda wysokozmineralizowana, szczególnie wody lecznicze „Jana” lub „Marysieńki”. Trzeba też pamiętać o wypijaniu płynów przed snem, aby w czasie odpoczynku dochodziło do rozpuszczania złogów w drogach moczowych.

Stosuj zioła na kamienie nerkowe

Nasze babcie na kamienie nerkowe polecały zioła o działaniu moczopędnym oraz rozkurczowym, takie jak:

liść brzozy – napar z 1-2 łyżek stołowych ziela zalanych 2 szklankami wrzącej wody wypijaj małymi porcjami w ciągu dnia między posiłkami,

– napar z 1-2 łyżek stołowych ziela zalanych 2 szklankami wrzącej wody wypijaj małymi porcjami w ciągu dnia między posiłkami, liście pokrzywy – gotuj 2 łyżki stołowe pokrzywy w 2 szklankach wody przez 5 minut, pij 2-3 razy dziennie po pół szklanki,

– gotuj 2 łyżki stołowe pokrzywy w 2 szklankach wody przez 5 minut, pij 2-3 razy dziennie po pół szklanki, ziele nawłoci – pij w formie naparu z 1 łyżki stołowej ziela na 1 szklankę wrzącej wody; zalecane dawkowanie to pół szklanki 2-3 razy dziennie między posiłkami,

– pij w formie naparu z 1 łyżki stołowej ziela na 1 szklankę wrzącej wody; zalecane dawkowanie to pół szklanki 2-3 razy dziennie między posiłkami, ziele skrzypu polnego – odwar przygotowuje się z 1 łyżki stołowej ziela i szklanki wody; całość należy gotować przez 5 minut; pić między posiłkami.

– odwar przygotowuje się z 1 łyżki stołowej ziela i szklanki wody; całość należy gotować przez 5 minut; pić między posiłkami. korzeń i owoc pietruszki – 1 łyżkę korzenia lub 1 łyżeczkę owoców zalej wrzątkiem, zaparz i wypijaj w ciągu dnia; owoce pietruszki nie powinny być stosowane przez kobiety ciężarne, bo mogą powodować skurcze macicy,

– 1 łyżkę korzenia lub 1 łyżeczkę owoców zalej wrzątkiem, zaparz i wypijaj w ciągu dnia; owoce pietruszki nie powinny być stosowane przez kobiety ciężarne, bo mogą powodować skurcze macicy, korzeń lubczyku – polecany jest napar z 1 łyżki ziela na szklankę wrzącej wody; pij po pół szklanki dziennie kilka razy po jedzeniu,

– polecany jest napar z 1 łyżki ziela na szklankę wrzącej wody; pij po pół szklanki dziennie kilka razy po jedzeniu, ziele połonicznika – działa moczopędnie i rozkurczowo, zalecany jest odwar z 1 łyżki ziela na 1 szklankę wody, całość gotować przez 5 minut i wypijać ¼ szklanki między posiłkami kilka razy dziennie.

fot. Napar z pokrzywy to babciny sposób na kamienie nerkowe / Adobe Stock, chamillew

Wykorzystaj liście poziomki

Liście poziomki pozyskiwane w lasach w maju i czerwcu były w medycynie ludowej podstawowym remedium na kamienie nerkowe i inne problemy z drogami moczowymi. To za sprawą moczopędnych właściwości. Oto przepis:

Liście poziomki i liście czarnej porzeczki zalej szklanką wrzątku.

Parz pod przykryciem 10 minut.

Pij 3 szklanki naparu dziennie w podzielonych porcjach.

Zastosuj ciepłe okłady

W przypadku kamieni nerkowych wskazane jest działanie rozluźniające i rozkurczowe, które ułatwia usuwanie złogów. Taki skutek osiągniemy poprzez ciepłą kąpiel. Można również przykładać ciepłe okłady lub termofor w okolice lędźwi.

Biegaj po schodach

Nasze babcie na kamienie nerkowe polecały bieganie po schodach. I słusznie, bo dzisiaj tę naturalną metodę zaleca również wielu lekarzy. Oczywiście na ile to możliwe, należy się ruszać, ponieważ rosną wtedy szanse na przesunięcie się lub rozkruszenie złogu i jego wydalenie.

Ogranicz spożycie soli

Ograniczenie spożycia soli jest zalecane przy kamieniach nerkowych, ponieważ nadmiar tej przyprawy prowadzi do zwiększonego usuwania wapnia do moczu, co skutkuje odkładaniem się tego pierwiastka w postaci złogów.

Nie tylko ogranicz dodawanie soli do jedzenia, ale pamiętaj też, że sól znajduje się w wielu produktach spożywczych: przyprawach, kiszonkach, fast-foodach, gotowych zupach, a nawet słodyczach. Pożyteczne może być również ograniczenie białka zwierzęcego (które także zwiększa wydalanie wapnia z moczem).

Pij wodę z cytryną

Babcie, które polecają wodę z sokiem z cytryny na kamienie nerkowe, wiedzą, co robią. Cytrusy zwiększają przemianę puryn, związków zawartych m.in. w mięsie, które sprzyjają powstawaniu kamieni nerkowych (przy kamicy moczanowej). Dlatego zalecane jest picie wody z sokiem z cytryny, ale też zjadanie owoców cytrusowych.

Stosuj ocet jabłkowy

Jednym z domowych babcinych sposobów na kamienie nerkowe jest picie mieszanki z octem:

rozpuść 2 łyżki octu jabłkowego w szklance wody,

dodaj 2 łyżki soku z cytryny,

wypijaj mieszankę przed posiłkami.

Według osób polecających ten sposób kwas octowy skutecznie rozpuszcza złogi nerkowe.

Seler na kamienie nerkowe

Seler naciowy ma działanie rozkurczające i moczopędne, dlatego jest polecany od dawna osobom cierpiącym na kamicę moczową. Kuracja polega na piciu soku z tego warzywa albo stosowaniu go w formie naparu.

Przygotowanie soku z selera na kamenie nerkowe:

Za pomocą sokowirówki wyciśnij sok z 3 łodyg selera naciowego. Jeżeli nie masz sokowirówki, użyj blendera. Zmiksuj 2 łodygi warzywa z wodą. Możesz pić sok codziennie. Najlepsze efekty osiągniesz stosując go na czczo.

Olej z czarnuszki na kamicę nerkową

Czarnuszka to ludowy lek na kamienie nerkowe. Skuteczność tego środka została potwierdzona w badaniach klinicznych. Naukowcy z Iranu testowali podawanie kapsułek z czarnuszką siewną przez 10 tygodniu u osób z kamicą nerkową i porównali efekty z grupą placebo. W grupie z czarnuszką 44,4% chorych wydaliło kamienie całkowicie, a wielkość kamieni zmniejszyła się u 51,8% osób. Natomiast w grupie placebo 15,3% pacjentów wydaliło kamienie całkowicie, a u 11,5% zmniejszyły się kamienie.

Czarnuszka działa też profilaktycznie, bo obniża ilość szczawianów w moczu i dzięki temu zmniejsza ryzyko powstawania kamieni nerkowych. Co więcej, olej z czarnuszki ma właściwości przeciwzapalne i moczopędne.

Jak stosować czarnuszkę na kamienie nerkowe? Możesz dodawać olej z czarnuszki do wody lub posiłków (dostępne są też kapsułki z olejem), stosować w formie naparu z nasion lub dodawać nasiona do jedzenia.

Jeśli powstaniu kamieni nerkowych towarzyszy ostry ból, domowe środki zaradcze mogą nie wystarczyć. Konieczne będą leki przeciwbólowe i rozkurczowe. Kamienie nerkowe mogą blokować ujścia przewodów moczowych i prowadzić do groźnych powikłań, dlatego w razie braku efektów leczenia domowymi sposobami, trzeba udać się do lekarza.

Objawy, które powinny skłonić cię do poszukania fachowej pomocy, to przede wszystkim:

gorączka,

silny ból w okolicy nerek (z boku lub w dolnej części pleców, może promieniować do brzucha, pachwiny, uda),

krew w moczu,

zatrzymanie moczu lub zmniejszenie ilości oddawanego moczu,

wymioty.

Do lekarza trzeba zgłosić się również wtedy, gdy objawy się nasilają albo nie ustępują w ciągu kilku dni.

Źródła:

J. Jambor, Fitoterapia chorób układu moczowego, Przegląd Urologiczny 2012/1 (71),

J. Lutomski, J. Hasik, Fitoterapia w urologii, Postępy Fitoterapii 4/2000, s. 8-12,

K. Janicki, Domowy poradnik medyczny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

Ardakani Movaghati MR, Youse fi M, Saghebi SA, Sadeghi Vazin M, Iraji A, Mosavat SH. Efficacy of black seed (Nigella sativa L.) on kidney stone dissolution: A randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial. Phytother Res. 2019 May;33(5):1404-1412. doi: 10.1002/ptr.6331. Epub 2019 Mar 14. PMID: 30873671.

