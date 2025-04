Odciski, inaczej nagniotki, to powszechna dolegliwość skórna. Powstają z powodu nadmiernego rogowacenia naskórka wskutek powtarzającego się tarcia i nacisku. Zazwyczaj dokuczają na podeszwach stóp, w okolicy stawów, miejsca stykania się palców i wałów paznokciowych. Odciski to nie tylko defekt estetyczny. Mogą uciskać na zakończenia nerwowe, powodując ból podczas chodzenia. Babcine sposoby na odciski są bardzo skuteczne pod warunkiem, że będą stosowane regularnie. Przy tym należy unikać nawyków, które sprzyjają powstawaniu zmian.

Przyczyną powstawania odcisków są nawracające tarcie i naciskanie naskórka, które powodują reakcję obronną skóry w miejscu ucisku. W skórze rozszerzają się wówczas naczynka krwionośne, dopływa tam więcej krwi ze składnikami budulcowymi, co powoduje nadmierny podział i rogowacenie komórek naskórka. Powstała masa rogowa zaczyna wnikać coraz głębiej do skóry właściwej i robi się coraz twardsza, jeśli ucisk nie ustaje.

Na powstanie odcisków mają wpływ:

wady anatomiczne stóp, powodujące nieprawidłowy rozkład nacisków ciała,

źle dobrane obuwie – np. twarda, płaska podeszwa, buty zbyt ciasne, na wysokich obcasach, ze sztucznych materiałów, „nieoddychające”,

nadwaga,

długotrwała pozycja stojąca,

regularne uprawianie sportu,

niektóre choroby – np. cukrzyca, zapalenie stawów, twardzina układowa, zaburzenia krążenia, łuszczyca, grzybica,

suchość skóry stóp,

nadpotliwość skóry,

predyspozycje genetyczne.

Jak widać, na niektóre czynniki mamy wpływ i możemy ich unikać, aby zmniejszyć problem.

Na odciski pomocne będą babcine sposoby, które opierają się na działaniu naturalnych składników zmiękczających i chroniących przed utratą wody. Poniżej wybrane skuteczne domowe sposoby na odciski.

Okład z chleba i octu na odciski

Ten okład sprawi, że odcisk zmięknie i łatwiej go będzie usunąć następnego dnia. Przygotuj go wieczorem:

Namocz kromkę chleba w occie jabłkowym przez 30 minut.

Nałóż namoczony chleb na odcisk, osłoń gazikiem i zabezpiecz plastrem tak, by powstał szczelny opatrunek.

Na stopy nałóż skarpetki i pozostaw na noc.

Po zdjęciu opatrunku przetrzyj zrogowaciały naskórek pilnikiem.

Soda na odciski

Zmieszaj 1 łyżkę sody oczyszczonej z niewielką ilością wody, aby powstała papka, którą nałożysz na odcisk. Pozostaw taką pastę na stopie 20-30 minut. Po tym czasie usuń mieszankę oraz przetrzyj odcisk pilnikiem. Można zrobić też kąpiel dla stóp, dodając do ciepłej wody w misce 3 łyżki sody, i namoczyć stopy. Skuteczność tej metody wynika ze zmiękczających i złuszczających właściwości sody. Sprawdź też: Okłady z sody

Tłuszcz na odciski

Na odciski nasze babcie kładły tłuszcz w postaci smalcu lub słoniny. Stosowały zatem substancje znane obecnie jako emolienty, które tworzą na skórze barierę chroniącą przed utratą wilgoci. Dzisiaj możemy użyć innych tłuszczów, które mają dodatkowe lecznicze właściwości, np. oleju rycynowego, olejku z wiesiołka, oleju lnianego, oleju z glistnika lub olejku z ogórecznika. Olej wystarczy wcierać kilka razy dziennie w odcisk. Dzięki temu z czasem łatwiej będzie usunąć zmianę.

Maść nagietkowa na odciski

Maść nagietkową na odciski możesz zrobić samodzielnie, łącząc płatki nagietka z gęsim tłuszczem. Potrzebujesz:

kostkę gęsiego smalcu,

dwie garści suszonych lub świeżych płatków nagietka lekarskiego,

słoiczek,

sitko.

Zagotuj tłuszcz i dodaj do niego płatki nagietka, mieszaj przez cały czas przez chwilę. Odstaw do wystygnięcia. Podgrzej jeszcze raz, przecedź przez sitko i umieść w słoiczku. Gdy wystygnie, włóż do lodówki. Zamiast gęsiego tłuszczu to wykonania maści nagietkowej można użyć wosku pszczelego.

Maść nagietkowa nawilża skórę, przyspiesza gojenie i regenerację, działa przeciwzapalnie i przeciwdrobnoustrojowo. Nakładaj ją na odcisk, dzięki czemu zrobi się miękki i łatwy do usunięcia. Maść nadaje się nie tylko na odciski, ale też na stany zapalne skóry lub niewielkie ran.

Maść z lilii na odciski

Na odciski babcie przygotowywały maść z lilii ogrodowej. W tym celu rozgniatały świeżą cebulkę kwiatu i nanosiły pastę na odciski.

Krem z miodu z cynamonem do stóp

Gotowy krem z drogerii można zastąpić naturalnym kremem, który poleciłby nasze babcie. W tym celu połącz łyżkę miodu z łyżeczką cynamonu, a po dokładnym wymieszaniu wcieraj ten naturalny krem w skórę stóp. Dzięki temu stanie się ona nie tylko gładka, ale i przyjemnie pachnąca.

Mydło nawilżające i pumeks na odciski

Inny babciny sposób na odciski polega na namoczeniu stóp w wodzie z mydłem, a następnie przetarciu odcisków pumeksem, czyli przyrządem, który ma za zadanie ścierać naskórek. Pumeks nie może być zbyt twardy i ostry, powinien mieć drobne pory.

Dzisiaj dostępne są pumeksy wykonane zarówno z syntetycznej piankach poliuretanowej, jak i naturalnych materiałów, np. kwarcu, gliny czy szkliwa wulkanicznego. Przed zastosowaniem pumeksu powinnaś zwilżyć go wodą i natrzeć mydłem, dzięki czemu unikniesz podrażnienia.

Co bardzo ważne, pumeks należy regularnie dezynfekować, a po każdym użyciu dokładnie go wyczyścić, ponieważ martwy naskórek jest siedliskiem drobnoustrojów. Pumeks powinien też być regularnie wymieniany.

Babka lancetowata na popękaną skórę pięt

Jednym z domowych znanych od dawna sposobów na popękaną skórę suchą skórę na piętach są okłady ze świeżych liści babki lancetowatej. Liście należy wcześniej zmiażdżyć i przyłożyć na uszkodzone miejsca, a następnie obandażować i zostawić na noc. Babka lancetowata ma właściwości regeneracyjne i przyspieszające odbudowę naskórka. Działa też przeciwzapalnie i bakteriobójczo.

W przypadku odcisków bardzo ważne jest zapobieganie i zlikwidowanie czynnika powodującego problem. Dbanie o stopy i stosowanie się do poniższych reguł sprawią, że stopy będą gładkie:

Zmień obuwie na dopasowane do twojego rozmiaru, gdzie ucisk jest rozkładany równomiernie na całą stopę, z miękkich i oddychających materiałów. W przypadku wad anatomicznych, zastosuj wkładki do butów (po radę odnośnie ich doboru udaj się do podologa).

Unikaj długotrwałego stania.

Pij 2–3 l wody dziennie, aby unikać odwodnienia i przesuszenia skóry.

Stosuj dietę bogatą w nienasycone kwasy tłuszczowe. Sięgnij po produkty bogate w witaminy A, E i C oraz olej lniany, olej z wiesiołka.

Unikaj przegrzewania stóp. Zmieniaj obuwie w pomieszczeniach (nie pozostawaj w zimowych butach wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń).

Noś bawełniane skarpetki zamiast wykonanych z tkanin sztucznych.

Unikaj chodzenia boso po twardej podłodze.

Unikaj stosowania zasadowych mydeł, kosmetyków z alkoholem i substancjami drażniącymi.

Stosuj mydła o lekko kwaśnym odczynie i konsystencji żelu lub oleju. Jeśli mydło w kostce, to z dodatkiem nawilżających i natłuszczających substancji.

Unikaj długotrwałych, w szczególności gorących kąpieli.

Dokładnie wycieraj stopy po kąpieli. Osusz je dobrze między palcami.

Stosuj kąpiele dla stóp do 15 minut z dodatkiem naturalnych olejów lub soli.

Stosuj produkty do codziennej pielęgnacji stóp zawierające odpowiednie substancje: tworzące barierę chroniącą przed utratą wody (nienasycone kwasy tłuszczowe, woski, silikony, oleje mineralne), nawilżające i higroskopijne, tzw. humektanty ( mocznik, mleczan sodu, kwas hialuronowy), związki keratolityczne (mocznik, kwas salicylowy, kwas mlekowy).

Jeśli efekty stosowania na odciski domowych metod nie są dla ciebie zadowalające, być może konieczny jest kontakt z ekspertem. Skorzystaj z pomocy specjalisty i profesjonalnych zabiegów.

