Kiedy dostęp do skutecznych leków nie był tak powszechny jak dzisiaj, podstawę leczenia różnorodnych dolegliwości stanowiły zioła i inne naturalne metody. Tak też było w przypadku tzw. robaków, które towarzyszą człowiekowi od zawsze. Oto wybrane babcine sposoby na pasożyty w organizmie.

Spis treści:

Pasożyty przewodu pokarmowego to wbrew pozorom częsta przypadłość, zwłaszcza u dzieci. Obecność parazytów często jest zaliczana do chorób brudnych rąk. A jak wiadomo maluchy zwykle nie przestrzegają higieny tak, jakbyśmy chcieli, dotykają też wielu rzeczy, a ich palce często trafiają do ust. Z tego powodu nietrudno o zarażenie się „robakami”.

Do najczęstszych pasożytów atakujących układ pokarmowy należą: owsiki, tasiemiec, lamblia oraz glista ludzka.

Możliwe objawy świadczące o pasożytach to przede wszystkim:

Mniej typowe objawy pasożytów to wysypka (może występować w postaci krostek, rumienia, pokrzywki, może być swędząca lub nie), niedokrwistość, tycie, afty, żółtaczka, a nawet depresja lub zapalenie stawów.

Uwaga mit: Chociaż nasze babcie za objaw pasożytów uważały zgrzytanie zębami, to jednak dzisiaj wiemy, że ta przypadłość może dotykać nawet około 40% dzieci, a według badania w piśmie „Journal of Oral Rehabilitation” główną przyczyną zgrzytania zębami w nocy nie są robaki, lecz napięcie emocjonalne i problemy ze zgryzem.

Dzisiaj mamy dostęp do leków na pasożyty jelitowe, lecz mimo to terapia bywa w niektórych przypadkach żmudna i nie zawsze dość skuteczna. Często też trudno rozpoznać na 100% pasożyty (np. badanie kału rzadko skutecznie ujawnia owsiki), a przyjmowanie leków przeciwpasożytniczych „profilaktycznie” jest odradzane, dlatego można wypróbować babcinych sposobów na pasożyty w organizmie. Metody te mogą też uzupełniać leczenie.

Ale uważaj: Jeśli objawy są nasilone, pojawiają się biegunki, brak apetytu, chudnięcie, to najczęściej świadczy o zaawansowanej chorobie i koniecznie trzeba udać się do lekarza. Objawy, które mogą wskazywać na pasożyty, zawsze należy skonsultować z lekarzem.

Świeże pestki dyni są chyba najpopularniejszym sposobem medycyny ludowej na pasożyty w organizmie. Według zwolenników tej metody pestki dyni skutecznie zwalczają robaki takie jak owsiki, tasiemiec i glista ludzka.

Ma to być zasługą zawartej w nich kukurbitacyny, która uszkadza układ nerwowy pasożytów i przyspiesza ich usuwanie z organizmu. Pestki dyni nie działają toksycznie i nie podrażniają żołądka, dlatego mogą być w niewielkich ilościach bezpiecznie stosowane.

Osoba dorosła zmagająca się z pasożytami, powinna spożyć 2 łyżki świeżych pestek dni bez łupin na czczo. Można je wcześniej rozdrobnić. Po dwóch godzinach zalecane jest wypicie środka przeczyszczającego. Kurację powtórzyć po dwóch dniach.

Na odrobaczanie dzieci zaleca się rozdrobnienie łyżki lub dwóch łyżek (w zależności od wieku dziecka) świeżych, pozbawionych łusek pestek dyni, a następnie spożycie ich wraz z miodem lub sokiem z marchwi (marchew także jest polecana na robaki). Po około dwóch godzinach dziecku można podać 1-2 łyżeczek oliwy, aby wywołać efekt przeczyszczający. Niektórzy zamiast świeżych pestek, polecają olej z pestek dyni na pasożyty.

Niestety brakuje badań, które potwierdziłyby skuteczność stosowania pestek dyni na pasożyty. Istnieje za to badanie, w którym spożywanie mieszanki z suszonych nasion papai i miodu skutecznie usunęło pasożyty u 23 z 30 badanych osób, nie wywołując żadnych szkodliwych skutków. Autorzy tego badania z Nigerii stwierdzili, że nasiona papai są skuteczne w leczeniu ludzkich pasożytów jelitowych i ich przyjmowanie stanowi tanią, naturalną, nieszkodliwą metodę zwalczania parazytów.

Do babcinych metody leczenia pasożytów należą oczywiście terapie ziołowe. Do odrobaczania najczęściej polecane są roślinne mieszanki na bazie:

Polecaną rośliną zielną na robaki jest także rumianek, który działa łagodząco na wysypki oraz bóle brzucha spowodowane pasożytami.

Skuteczność ziół może wynikać z ich działania toksycznego na pasożyty. Przy ich stosowaniu trzeba uważać, ponieważ niektóre rośliny (np. piołun) powodują działania niepożądane i mogą być niebezpieczne dla zdrowia, szczególnie w przypadku dzieci, u których łatwo przekroczyć zalecaną dawkę. Dlatego przed każdorazową kuracją ziołami zapoznaj się z ich dawkowaniem i możliwymi skutkami ubocznymi.

Nasiadówki są polecane przede wszystkim na objawy wywołane przez pasożyty, w szczególności swędzenie okolic odbytu przy owsikach. W tym celu do niewielkiej ilości ciepłej wody w wannie dodaj napar z rumianku (5 łyżek suszonego rumianku na litr wody) i posiedź w wodzie przez kilka minut. Czytaj więcej: Jak przygotować nasiadówkę

Innym babcinym sposobem na pasożyty w organizmie jest tzw. kwaśna dieta, która polega na włączeniu do codziennego jadłospisu dużej ilości produktów takich jak kiszone ogórki, kiszona kapusta, kiszone buraki lub marchew, kefir, jogurt naturalny. Zwolennicy tego sposobu uważają, że pasożyty nie tolerują kwaśnego środowiska, a stosując kwaśną dietę, zmusimy je do szybkiej wyprowadzki.

Babcie na „robaki” polecały również spożywanie niewielkich ilości octu jabłkowego. Aby pozbyć się pasożytów, trzeba wypijać codziennie przez kilka dni szklankę wody z 1 łyżką octu po głównych posiłkach.

W przypadku pasożytów, którymi bardzo łatwo się zarazić, duże znaczenie ma higiena otoczenia. Gdy rozpoczynamy leczenie owsicy (powinni być mu poddani wszyscy domownicy) konieczne są:

W przypadku braku higieny u dzieci może dojść do autozakażenia, czyli ponownego przeniesienia jaj pasożyta z okolic odbytu do ust.

Zapobieganie to najważniejsza i najskuteczniejsza broń na pasożyty. Aby uniknąć zakażenia, powinieneś wcielić w życie te zasady:

Oczywiście nie zawsze da się uniknąć przedostania robaków do organizmu, np. gdy dziecko bawi się w piaskownicy i sięgnie ręką do ust. Jednak na ile to możliwe, warto postawić przede wszystkim na zapobieganie, niż zmagać się później z leczeniem, które bywa trudne.