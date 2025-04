Szacuje się, że w krajach rozwiniętych niepłodność dotyczy nawet 15% par. Odsetek ten jest dwa razy większy u kobiet po 40 roku życia. Chociaż medycyna w dziedzinie rozrodu poczyniła ogromne postępy, to nie zawsze jest skuteczna. Przedłużające się trudności z zajściem w ciążę skłaniają partnerów do poszukiwania różnych potencjalnie skutecznych metod, sprzyjających zapłodnieniu. Spośród nich warto skorzystać z babcinych sposobów na zajście w ciążę, które z reguły są bezpieczne, a jednocześnie mogą zwiększyć szanse na posiadanie potomstwa.

Spis treści:

Według Światowej Organizacji Zdrowia niepłodność definiuje się jako niemożność zajścia w ciążę przez 12 miesięcy pomimo regularnych stosunków seksualnych, bez użycia antykoncepcji. Regularność stosunków jest rozumiana w tym przypadku jako 2-4 razy w tygodniu. Problem z zajściem w ciążę może pojawić się w wyniku:

stresu, przemęczenia,

nieodpowiedniej diety,

stosowania używek (alkoholu, narkotyków),

otyłości,

wieku powyżej 35 lat u kobiet,

zaburzeń hormonalnych,

zbyt gorących kąpieli lub korzystania z sauny (wysoka temperatura może pogarszać jakość nasienia),

nieprawidłowości anatomicznych, które utrudniają np. zagnieżdżenie się komórki jajowej albo jej transport,

zaburzeń owulacji,

niedoboru zdolnych do zapłodnienia plemników,

trudności w połączeniu się plemnika z komórką jajową.

Niepłodność może być także idiopatyczna, czyli o nierozpoznanych przyczynach.

Babcie na zajście w ciążę miały prostą radę: przede wszystkim trzeba było ze sobą współżyć, i to często. Dzisiaj wiele par decyduje się na stosunek tylko w określone dni cyklu, kiedy jest największa szansa na zapłodnienie. To może być frustrujące. Wiemy też obecnie, że częstotliwość współżycia może wpływać na jakość nasienia w różny sposób. Według specjalistów, jeśli mężczyzna częściej współżyje, będzie miał mniejszą ilość nasienia, ale plemniki będą bardziej ruchliwe. Natomiast jeżeli mężczyzna zachowuje większą wstrzemięźliwość, to jego nasienie będzie miało większą objętość, lecz plemniki mogą być mniej ruchliwe, więc trudniej będzie im dotrzeć do celu.

Pozycja nie jest bez znaczenia dla szans na zajście w ciążę. Można powiedzieć, że decyduje tu grawitacja. Najbardziej korzystna w kontekście reprodukcji jest pozycja, kiedy kobieta leży na plecach z biodrami nieco uniesionymi do góry. Babcie zalecały, aby po stosunku kobieta przez 20-30 minut leżała na plecach z uniesionymi do góry nogami. Na pewno nie powinno się od razu wstawać i korzystać z toalety po współżyciu.

Herbatka z przywrotnika jest od dawna polecana kobietom planującym ciążę. Roślina pomaga też wyregulować cykl miesiączkowy. Aby przygotować napar z przywrotnika i zwiększyć szanse na zajście w ciążę, trzeba łyżkę stołową ziela zalać wrzącą wodą, następnie zaparzać pod przykryciem 15 minut. Napar z przywrotnika kobieta powinna pić co najmniej przez kilka tygodni przed planowanym zapłodnieniem.

Pokrzywa to kolejne roślina zielna, która spośród wielu zdrowotnych właściwości, ma również te poprawiające zdolności reprodukcyjne. Pokrzywa jest od dawna polecana na zwiększenie szans na zajście w ciążę. Picie pokrzywy wzmacnia organizm i przeciwdziała niekorzystnym skutkom stresu oksydacyjnego (zwiera witaminę C - silny przeciwutleniacz), działa też przeciwzapalnie. Odżywia błonę śluzową macicy. Przeciwwskazaniem do stosowania pokrzywy są nowotwory macicy i jajników oraz krwotoki z dróg rodnych.

Bylica pospolita dawniej była częściej stosowana jako roślina lecznicza. Zgodnie z zapiskami medycyny ludowej, bylicę najlepiej było zbierać w dniu poprzedzającym św. Jana, czyli 23 czerwca. Według niektórych zielarzy bylica z kobiet niepłodnych czyniła płodne. Była powszechnie polecana na problemy z zajściem w ciążę. Powinny jej unikać kobiety ciężarne, ponieważ może powodować poronienie.

Olej z wiesiołka polecany jest na wiele dolegliwości, w tym bolesne miesiączki, częste infekcje i bóle stawów. Produkt ten powinien znaleźć się też w codziennej diecie kobiet chcących zajść w ciążę. Olej z wiesiołka zawiera wiele cennych składników, zwłaszcza niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, a także selen, cynk i witaminę E. Związki zawarte w wiesiołku poprawiają kondycję śluzu szyjki macicy, dzięki czemu mogą ułatwić zapłodnienie. W ziołolecznictwie wykorzystuje się różne części wiesiołka, w tym liście, korzenie i nasiona. Osobom dorosłym zalecane jest picie 6-8 g oleju z wiesiołka dziennie. Nie powinno się go jednak stosować dłużej niż przez rok.

Jednym z popularniejszych babcinych sposobów na zajście w ciążę jest obserwacja śluzu szyjkowego. Uważa się, że śluz płodny pomaga przetrwać plemnikom i chroni je przed kwaśnym środowiskiem pochwy, znacznie zwiększa szanse na dostanie się plemników do komórki jajowej. Śluz płodny jest przejrzysty i rozciągliwym przypomina białko kurzego jaja. W czasie kiedy kobieta nie jest płodna, śluz staje się biały, lub nawet żółty, i gęstszy – wtedy transport plemników jest utrudniony. Dlatego podczas starań o dziecko warto kierować się wyglądem wydzieliny pochwowej.

