Babka lancetowata ma szerokie zastosowanie w fitoterapii i kosmetyce ze względu na ilość składników mineralnych i witamin, które są zawarte w jej liściach.

Jak wygląda?

Wysokość babki lancetowatej dochodzi do 40 cm. Jej liście mają jajowaty lub lancetowaty kształt. Kwiaty mogą być koloru jasnobrązowego lub białego (w tym wypadku jest to brudna biel).

W kuchni

Liście tej rośliny można stosować również w kuchni. Jej liście po umyciu możemy stosować zamiast sałaty. Tym bardziej, że jest od niej dużo zdrowsza, ze względu na bogactwo minerałów. Dodana do twarogu lub zupy wydobywa jej smak.

Zastosowanie w lecznictwie

Cynk, wapń, żelazo, potas i witamina C, to tylko niektóre składniki zawarte w liściach babki lancetowatej. Ze względu na takie bogactwo dobroczynnych składników, można ją stosować zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Jej działanie jest złożone:

dezynfekuje skórę;

działa przeciwzapalnie;

pomaga w pozbyciu się kaszlu;

przyspiesza gojenie się ran i owrzodzeń;

kąpiele w specjalnie przygotowanych liściach babki pomagają w zwalczaniu zbyt dużej potliwości;

okłady z niej minimalizują skutki ukąszeń;

pomaga w leczeniu dróg moczowych.

Aby sporządzić odwar z babki należy łyżkę suszonych liści zalać szklanką wody (wrzątkiem) i odczekać ok. 15 min. (do czasu, aż się zaparzy). Możemy go pić albo robić z niego okłady (wówczas liście zalewamy 1/2 szklanki wody).

Babka świetnie rozwiązuje również problem zmęczonych oczu. Możemy lekko ugnieść jej liście i nałożyć na powieki.

W celu uzupełnienia składników mineralnych i witamin w organizmie, połączmy zmielone liście babki z miodem, jogurtem naturalnym lub majonezem.

