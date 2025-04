Babka płesznik być może jest ci znana z okolicznych łąk. Rośnie w Polsce, więc z powodzeniem można ją nazwać polskim superfood. Właściwości babki płesznik wynikają głównie z wysokiej zawartości błonnika.

Reklama

Spis treści:

Babka płesznik (lub babka płesznika) - jej nazwa brzmi tajemniczo, ale to bardzo popularna roślina, którą na pewno znasz. Często jest traktowana jako chwast, ale babka płesznik ma wiele korzystnych właściwości prozdrowotnych.

Właściwości lecznicze babki płesznik są znane nawet przez niektóre dzieci. Jeśli bawiłaś się w dzieciństwie na podwórku blisko łąki, być może słyszałaś od rówieśników, że babka „leczy rany”. Nie jest to wcale dalekie od prawdy. Okłady z babki są stosowane jako opatrunek na małe zadrapania. Jeszcze potężniejsze są jednak nasiona babki płesznik, które mają właściwości wspierające układ pokarmowy.

Babka płesznik, zwana jest także babką śródziemnomorską (z łac. Plantago psyllium) coraz częściej polecana jest przez specjalistów medycyny naturalnej. Jadalne są zarówno liście, jak i nasiona babki płesznik. To właśnie nasiona znalazły najszersze zastosowanie.

fot. Adobe Stock, skymoon13

Babka płesznik przeciw zaparciom

Nasiona babki płesznik po zalaniu wodą pokrywają się charakterystycznym śluzem. To proces bardzo podobny jak ten, przy przygotowywaniu mikstury z siemienia lnianego.

Dzięki temu nasiona babki płesznik działają lekko przeczyszczająco, ale także osłaniają błonę śluzową przewodu pokarmowego. Pomagają zatem pozbyć się zaparć w sposób zdecydowany, ale łagodny. Działają nawet u osób cierpiących na zespół jelita drażliwego (u tych chorych typowe środki przeczyszczające muszą być stosowane z dużą ostrożnością).

Co ważne, jest niewiele przeciwwskazań do zastosowania babki płesznik. Mogą ją stosować nawet kobiety w ciąży. Nasiona babki są małe, więc nie podrażniają układu pokarmowego.

Babka płesznik na inne problemy jelitowe

Nasiona babki płesznik świetnie działają na jelita nie tylko w kontekście zaparć. Wykazano nawet, że nasiona mogą pomagać przy biegunkach. To nie tylko środek przyspieszający pasaż jelitowy, a raczej regulujący go. Stosowanie nasion babki płesznik pozwala na uzyskanie regularności wypróżnień.

Oprócz tego najnowsze badania wskazują też na powiązanie ekstraktu z babki płesznik z przyspieszonym gojeniem się ran w układzie pokarmowym. To dopiero badania z wykorzystaniem zwierząt, ale są bardzo obiecujące. Wskazują na to, że babka płesznik pomaga w gojeniu się wrzodów żołądka.

Babka płesznik reguluje poziom cukru we krwi

To idealna roślina dla diabetyków. Może stanowić dodatek do diety na cukrzycę. Dzięki zawartości błonnika pokarmowego (w 100 g tych nasion znajduje się aż 68 g błonnika) utrudnia i spowalnia przyswajanie węglowodanów z pożywienia.

Istnieją badania naukowe, z których wynika, że regularne przyjmowanie ok. 1-3 łyżek nasion babki płesznik dziennie pozwala obniżyć o 10-12 proc. poziom glukozy we krwi u chorych z cukrzycą typu 2. Dodawaj łyżkę nasion babki płesznik np. do porannego musli czy innych posiłków bogatych w węglowodany. Obniżysz ładunek glikemiczny posiłku.

Babka płesznik wspomaga odchudzanie

Dieta bogatobłonnikowa zapewnia sytość i ułatwia utrzymanie deficytu energetycznego. Właściwości babki płesznik ułatwiające odchudzanie to znów zasługa błonnika, który utrudnia nie tylko przyswajanie węglowodanów, ale także tłuszczu z pożywienia.

Dodatkowo nasiona pęczniejąc w żołądku, powodują uczucie sytości, dzięki czemu możesz zjeść mniej i czuć się syta.

Recepta na wspomaganie odchudzania: przyjmuj łyżeczkę nasion na ok. 1-2 godziny przed posiłkiem i popij co najmniej szklanką wody (to bardzo ważne!).

Babka płesznik obniża stan zapalny

Nasiona babki płesznik to jednak nie tylko błonnik. Zawarte w nich flawonoidy, taniny, glikozydy i inne cząsteczki, mają naturalne właściwości antyoksydacyjne. Babka będzie więc świetnym dodatkiem do diety przeciwzapalnej.

Babka poprawia dzięki temu szczególnie stan wątroby. Wykazano poprawę parametrów monitorujących stan zapalny wątroby po przyjmowaniu nasion z babki płesznika. To dobre uzupełnienie diety wątrobowej.

Babka płesznik na rany?

Okazuje się, że podwórkowe, dziecięce legendy o świetnym wpływie babki płesznika na zadrapania i rany mają poparcie w nauce. Żel z aloesu i babki płesznik faktycznie przyspiesza gojenie się ran. Potraktuj tę informację jednak bardziej jako ciekawostkę niż zalecenie, bo żel ciężko przygotować w domu.

Najlepiej nasiona babki płesznik stosować jako:

dodatek do jogurtu i musli,

składnik koktajli owocowych lub warzywnych,

posypkę do sałatek,

dodatek do chleba z domowego wypieku,

kleik (po zmieszaniu nasion z wodą).

Uwaga! W trakcie przyjmowania nasion babki płesznik wskazane jest picie dużej ilości wody lub innych płynów! W innym wypadku może zadziałać zapierająco.

Mikstura przeczyszczająca z babki płesznik

1-2 łyżeczki nasion namocz w małej ilości wody.

Po około godzinie zażyj, popijając dwoma szklankami wody.

Mikstura powinna podziałać przeczyszczająco po około 12 godzinach.

Babka jajowata (Plantago ovata) oraz babka płesznik to naturalne substancje o działaniu przeczyszczającym. To inne rośliny o podobnych właściwościach i zastosowaniu.

Stosuje się je w leczeniu zaparć, wspomagająco przy hemoroidach i zespole jelita drażliwego. Na rynku są nawet produkty, które stanowią mieszankę obydwu rodzajów babek zwane błonnikiem witalnym. Żadnej z nich nie powinno się stosować w przypadku problemów z drożnością jelit!

Zarówno babka jajowata, jak i siemię lniane, mają podobne właściwości. Który środek wybrać? Pytanie powinno raczej brzmieć: a dlaczego masz wybierać pomiędzy roślinami o udowodnionej skuteczności? Stosuj je wymiennie lub sama przygotuj mieszankę z mielonego siemienia lnianego i babki płesznik.

Właściwości mielonego siemienia lnianego są szersze z uwagi na zawartość kwasów omega 3.

Jeśli masz wrażliwy układ pokarmowy i źle reagujesz na siemię lniane, wybierz raczej babkę płesznik.

Możesz stosować mieszankę siemienia i babki płesznik.

Babka płesznik jest uznana za bezpieczną do stosowania dla znacznej większości zdrowych dorosłych. Jeśli wystąpią u ciebie jakieś skutki uboczne, to prawdopodobnie z powodu zbyt małej ilości wypijanych w ciągu dnia płynów.

Do skutków ubocznych należą:

nadmierne gazy,

nudności,

uczucie przelewania się w żołądku i jelitach,

wzdęcia,

poczucie sytości bez posiłku.

Największym przeciwwskazaniem do stosowania babki płesznik jest uczulenie. Jeśli masz alergię na trawy, pyłki i byliny, wprowadzaj babkę do diety porcjami, dokładnie obserwując reakcję organizmu.

Źródła:

Jalanka J, Major G, Murray K, et al. The Effect of Psyllium Husk on Intestinal Microbiota in Constipated Patients and Healthy Controls. Int J Mol Sci. 2019;20(2):433. Published 2019 Jan 20. doi:10.3390/ijms20020433

Najafian Y, Hamedi SS, Farshchi MK, Feyzabadi Z. Plantago major in Traditional Persian Medicine and modern phytotherapy: a narrative review. Electron Physician. 2018;10(2):6390-6399. Published 2018 Feb 25. doi:10.19082/6390

Melese E, Asres K, Asad M, Engidawork E. Evaluation of the antipeptic ulcer activity of the leaf extract of Plantago lanceolata L. in rodents. Phytother Res. 2011 Aug;25(8):1174-80. doi: 10.1002/ptr.3411. Epub 2011 Feb 7. PMID: 21298726.

Reklama

Czytaj także:

Zioła szwedzkie – zastosowanie, właściwości, skład

Jagody leśne i borówki amerykańskie - właściwości zdrowotne

Właściwości zdrowotne agrestu - 8 powodów dla których warto go jeść