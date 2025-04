Lecznicza woda

Balneoterapia to dział fizjoterapii, w którym do zabiegów rehabilitacyjnych wykorzystuje się wodę o różnej temperaturze (zwykle zbliżonej do ciepłoty ludzkiego ciała). W ten sposób można pomóc pacjentom podczas rekonwalescencji, będącej następstwem:

zabiegów operacyjnych;

przewlekłych zespołów zapalnych;

chorób psychosomatycznych;

urazowych uszkodzeń narządów ruchu;

zmian zwyrodnieniowe stawów.

W przeciwieństwie do hydroterapii, która polega na wykorzystaniu wód gospodarczych, w balneoterapii stosuje się wody mineralne, bogate w lecznicze mikroskładniki.

Wodne zabiegi

masaż wirowy – wykonywany w wannach posiadających specjalne dysze, z których pod dużym ciśnieniem wydostaje się strumień wody, masujący ciało. Woda o temperaturze organizmu człowieka uśmierza bóle mięśni i stawów, pomaga również w chorobach reumatycznych.

– wykonywany w wannach posiadających specjalne dysze, z których pod dużym ciśnieniem wydostaje się strumień wody, masujący ciało. Woda o temperaturze organizmu człowieka uśmierza bóle mięśni i stawów, pomaga również w chorobach reumatycznych. bicze wodne – silny, punktowy strumień wody polewany na pacjenta z odległości około 3 metrów. Zabieg działa w ten sam sposób, co masaż wirowy, ponadto wspomaga przemianę materii i walkę z nadwagą.

– silny, punktowy strumień wody polewany na pacjenta z odległości około 3 metrów. Zabieg działa w ten sam sposób, co masaż wirowy, ponadto wspomaga przemianę materii i walkę z nadwagą. sauna parowa – pobyt w pomieszczeniu wypełnionym parą wodną wpływa korzystnie na układ oddechowy oraz odpręża całe ciało.

– pobyt w pomieszczeniu wypełnionym parą wodną wpływa korzystnie na układ oddechowy oraz odpręża całe ciało. gimnastyka w wodzie – wzmacnia mięśnie i niweluje choroby reumatyczne.

– wzmacnia mięśnie i niweluje choroby reumatyczne. inhalacje z solanki – doskonałe na nieżyt nosa, problemy z krtanią oraz oskrzelami.

– doskonałe na nieżyt nosa, problemy z krtanią oraz oskrzelami. krenoterapia - picie specjalnych wód, odpowiednio dobranych przez lekarza, które pomagają w leczeniu wielu schorzeń, jest najpopularniejszą formą balneoterapii.

Gdzie udać się na leczenie?

Balneoterapia odpręża, relaksuje i przynosi ukojenie. Zabiegi nie są uciążliwe, długie (trwają od 10 do 30 minut), ani męczące. Mają dużą skuteczność i bardzo szybko przynoszą efekty, ponadto są łatwo dostępne.

Większość placówek sanatoryjnych posiada zabiegi balneoterapeutyczne w swojej ofercie.