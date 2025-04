Reklama

Leczenie za pomocą kolorów i światła to jedna z najłagodniejszych i najbardziej skutecznych terapii. Stosuje się ją zarówno w medycynie niekonwencjonalnej, jak i tradycyjnej.

Na przykład zielone fartuchy chirurgów mają uspokajać pacjentów. Naukowcy dowiedli, że nasz organizm sam podpowiada zmianę kolorystyki. Gdy jesteśmy zmęczeni, podświadomie najchętniej otaczamy się czerwienią. Ciągły stres budzi w nas potrzebę kontaktu z zielenią i błękitem – to dlatego chętnie spacerujemy po lesie. Poznaj działanie kolorów, a będziesz wpływać na swój nastrój i zdrowie – wykorzystując moc chromoterapii.

Działanie kolorów

Czerwień – podwyższa ciśnienie, leczy brak apetytu, dodaje energii, zwiększa ochotę na seks, pomaga w leczeniu gruźlicy i anemii, wspomaga krążenie.

Zieleń – uspokaja, poprawia nastrój, dodaje pewności siebie, pomaga rozładować stres, usprawnia przemianę materii, reguluje pracę serca, regeneruje układ nerwowy.

Żółty – poprawia zdolność koncentracji i spostrzegawczość, leczy dolegliwości żołądkowe i problemy ze skórą, jest doskonałym lekarstwem na zmniejszenie stresu.

Pomarańczowy – dodaje odwagi, zwiększa optymizm, powstrzymuje rozwój miażdżycy, reguluje pracę serca, łagodzi objawy astmy i chorób płuc.

Błękit – działa nasennie, silnie uspokaja, obniża gorączkę, łagodzi choroby oczu i bóle głowy, wzmacnia odporność, bo pobudza produkcję białych krwinek, ułatwia leczenie reumatyzmu, hamuje apetyt.

Jaka barwa na jaką przypadłość



Do leczenia używa się kolorowego światła – terapeuta zmienia żarówki w lampach do naświetlań w ściśle określonej kolejności.

Oparzenia – zielony, niebieski – na zmianę co 1/2 godziny, przez 4–5 godzin.

Choroba Parkinsona – zielony, pomarańczowy, fioletowy – na zmianę co 20 min. – 3 razy w tygodniu po 1 godzinie.

Reumatyzm – zielony, niebieski, biały – na zmianę co 20 min. – codziennie w czasie ataku po 1 godzinie.

Uczulenia skórne – zielony, pomarańczowy, czerwony – na zmianę co 20–30 min – 3 razy w tygodniu po 1–1 1/2 godziny.