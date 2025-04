Spis treści:

Reklama

Berberyna to naturalny związek pochodzenia roślinnego, z grupy alkaloidów, który występuje m.in. w roślinach berberysowatych. Jest to żółta substancja, która była wykorzystywana do barwienia tkanin, ale jest też znana od dawna tradycyjnej medynie chińskiej. Badania pokazują, że berberyna wyróżnia się silną aktywnością biologiczną, a jej stosowanie może przyczynić się do zapobiegania i leczenia różnych schorzeń, w tym cukrzycy, otyłości, chorób układu krążenia. Berberyna jest dostępna w postaci suplementów.

Badania wskazują na liczne korzystne dla zdrowia właściwości berberyny:

reguluje stężenie glukozy we krwi,

poprawia profil lipidowy,

zmniejsza insulinooporność,

poprawia ciśnienie krwi,

zapobiega otyłości,

obniża masę ciała.

Co najmniej kilka badań dowiodło, że berberyna sprawdza się w odchudzaniu. Skutecznie zapobiega nadwadze i otyłości poprzez wpływ na komórki tłuszczowe (adipocyty) i hamowaniu wzrost tkanki tłuszczowej. Obniża poziom glukozy i tłuszczów, które mają być wchłonięte przez organizm, reguluje stężenie hormonów jelitowych (odpowiadają za trawienie). Berberyna może działać odchudzająco również dlatego, że leczy insulinooporność. Wpływa poza tym korzystnie na skład mikroflory jelitowej (zwiększa m.in. ilość bakterii obronnych, takich jak Bifidobacterium), co także może przyczyniać się do obniżenia masy ciała. Przy tym berberyna zmniejsza ryzyko rozwoju chorób układu krążenia.

Warto też wspomnieć, że poza powyższymi właściwościami stosowanie berberyny może pomagać w walce z nowotworami, infekcjami, a także depresją. Związek ten wykazuje działanie antyoksydacyjne, przeciwdrobnoustrojowe oraz przeciwzapalne.

Jest niewiele badań z udziałem ludzi, w których oceniano skuteczność berberyny w obniżaniu masy ciała. W 12-tygodniowym eksperymencie osoby otyłe, które przyjmowały 500 mg berberyny 3 razy dziennie straciły średnio 2,5 kg oraz 3,6% tkanki tłuszczowej. W innym badaniu zauważono znaczne zmniejszenie masy ciała oraz obwodu brzucha po zastosowaniu berberyny.

Berberyna jest dostępna w formie suplementów diety w aptekach i sklepach zielarskich. Najczęściej można ją kupić w formie tabletek, czasami kapsułek, herbat lub kropli. Problemem w zastosowaniu berberyny jest jej biodostępność. Jest to związek słabo wchłaniany, dlatego czasami trudno wykorzystać jego potencjał. Spośród suplementów zawierających berberynę lepiej wybierać siarczan berberyny, który jest lepiej wchłaniany z przewodu pokarmowego. Maksymalna dobowa dawka berberyny dla dorosłego wynosi 1500 mg, przy czym należy ją rozłożyć na 3 porcje przyjmowane w ciągu dnia. Przed zastosowaniem preparatów na bazie tego związku, warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Berberyna jest uważana za związek bezpieczny dla zdrowia. Główne skutki uboczne dotyczą dolegliwości trawiennych - może pojawić się biegunka, ból brzucha, wzdęcia lub zaparcia. W badaniach stosowano dawki od 500 do 1500 mg na dobę. Uważać powinny osoby przyjmujące leki obniżające stężenie glukozy we krwi, ponieważ spożywanie berberyny może prowadzić u nich do hipoglikemii. A także pacjenci przyjmujący leki metabolizowane w wątrobie (np. statyny). Berberyna może zwiększać poziom bilirubiny i przenikać do mleka matki. Nie powinny jej stosować dzieci oraz kobiety w ciąży i karmiące.

Źródła:



Zahra Ilyas, Simone Perna, Salwa Al-thawadi, Tariq A. Alalwan, Antonella Riva, Giovanna Petrangolini, Clara Gasparri, Vittoria Infantino, Gabriella Peroni, Mariangela Rondanelli, The effect of Berberine on weight loss in order to prevent obesity: A systematic review, Biomedicine & Pharmacotherapy, Volume 127, 2020, 110137, ISSN 0753-3322, https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110137,



Yueshan Hu, Erik A. Ehli, Julie Kittelsrud, Patrick J. Ronan, Karen Munger, Terry Downey, Krista Bohlen, Leah Callahan, Vicki Munson, Mike Jahnke, Lindsey L. Marshall, Kelly Nelson, Patricia Huizenga, Ryan Hansen, Timothy J. Soundy, Gareth E. Davies, Lipid-lowering effect of berberine in human subjects and rats, Phytomedicine, Volume 19, Issue 10, 2012, Pages 861-867, ISSN 0944-7113, https://doi.org/10.1016/j.phymed.2012.05.009.

Reklama

Czytaj także:

Cyklantera na odchudzanie. Jak stosować roślinę, żeby schudnąć?

Tabletki na odchudzanie – które są skuteczne i naprawdę działają?

Zastrzyki na odchudzanie – kto i kiedy może je przepisać?

Tirzepatyd na odchudzanie. Nowy lek pomaga schudnąć nawet o ponad 20 kg