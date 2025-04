Należy jednak uważać, żeby odpowiednio przygotować czarny bez do spożycia. Zawiera on bowiem toksyczną substancję, zwaną sambunigryną, która rozkłada się w ludzkim organizmie na cyjanowodór. Znajduje się ona w każdej części rośliny. Dlatego, aby doprowadzić do rozkładu sambunigryny jeszcze przed spożyciem, należy przetworzyć bez, czyli wysuszyć go albo ugotować.

Działanie

Owoce czarnego bzu zawierają witaminy i sole mineralne. Działają przeciwzapalnie i bakteriobójczo. Mogą je stosować osoby, które mają słabą przemianę materii. Jeśli się czymś zatrujesz, również możesz zastosować owoce czarnego bzu.

Kwiaty natomiast działają moczopędnie, pomagają zwalczyć przeziębienie i zapalenie gardła. Są także wspaniałym lekarstwem dla młodych dojrzewających osób, które borykają się z trądzikiem oraz innymi problemami skórnymi. Kwiaty bzu są nie tylko wspaniałym lekarstwem, ale również kosmetykiem – rozjaśniają piegi i wygładzają zmarszczki.

Napary, odwary i syropy

Napar z owoców bzu robimy w następujący sposób:

2 łyżki owoców zalewamy 0,25 l wrzątku;

Przykrywamy szklankę i czekamy ok.5-10 min.;

Odlewamy napar, a zużyte zioła wyrzucamy;

Napar pijemy 3 razy dziennie po 1/3 szklanki.

Jeśli zrobimy napar z kwiatów czarnego bzu oraz krwawnika pospolitego, możemy go wykorzystać nie tylko przy kacu, ale również, gdy chcemy oczyścić organizm z różnego rodzaju toksyn.

Natomiast, aby przygotować odwar z owoców bzu, powinniśmy kolejno:

do naczynia wlać dwie szklanki zimnej wody,

dodać 2 łyżki suszonych owoców i przykryć,

gotować ok. 10 min.,

pić 3 razy dziennie po 1/3 szklanki odwaru.

Odwar możemy także przyrządzić z kwiatów bzu. Postępujemy podobnie, jak w przypadku odwaru z owoców rośliny, z tą tylko różnicą, że kwiaty gotujemy o połowę krócej, tj. ok. 5 min.

Również syrop możemy przygotować samodzielnie w domu:

Do 0,25 l wody dodajemy 2 szklanki cukru i 1 kg owoców;

Gotujemy do uzyskania jednolitego, gęstego płynu;

Odcedzamy owoce;

Pijemy 2 razy dziennie, dodając do szklanki wody 2 łyżki syropu.

Występowanie i okres zbioru

Czarny bez rośnie praktycznie w całej Polsce. Występuje również w pozostałej części Europy, w części Azji oraz w północnej części Afryki.

Powinno się go zbierać, kiedy jest już dobrze rozwinięty, wówczas ilość sambunigryny jest mniejszy niż przy niedojrzałych roślinach. Ważne jednak, aby nie przekwitł, nie był wysuszony lub zgniły.

