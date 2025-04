Sięgnęliśmy po sposoby babuni, ale także po homeopatię i przynoszącą rewelacyjne efekty akupresurę. Jednak uwaga! Nigdy nie przerywaj kuracji zalecanych przez lekarza. Skontaktuj się też z nim, gdy dolegliwości – mimo stosowanego leczenia naturalnego – przez dłuższy czas nie ustępują.



Sposoby babuni

Naturalne metody i receptury wykorzystujące zioła, owoce, sól – sprawdzone, bezpieczne, w dodatku smaczne i przyjemne.

Homeopatia

Leczenie granulkami lub kroplami zawierającymi mikroskopijne ilości różnych substancji (korzeni, metali czy minerałów). Przyjmowane w odpowiednich dawkach pomagają w wielu dolegliwościach. Ostatnio podano w wątpliwość skuteczność tej metody. Bronią jej chorzy, którym pomogła, a także lekarze, stosujący ją od lat. Ich zdaniem, nagonka na homeopatię może mieć związek z walką firm farmaceutycznych o wpływy. Coraz popularniejsze terapie naturalne odbierają im przecież klientów.

Akupresura

Uciskanie punktów na stopach czy innych częściach ciała może naprawdę pomóc, gdy boli ząb, żołądek czy kolano. Dzięki akupresurze w chore miejsce napływa więcej krwi, a wraz z nią składniki odżywcze. Rozluźniają się mięśnie, ból ustępuje i szybciej wracasz do zdrowia.

Niska odporność

Sekrety babuni

- Najnowsze badania potwierdzają wyjątkowe właściwości czosnku, zwłaszcza w zapobieganiu infekcjom przeziębieniowym. Oto znana metoda babuni na wzmocnienie odporności: codziennie wieczorem jedz kromkę razowego chleba z pokrojonymi drobno 3 ząbkami czosnku i posiekaną natką pietruszki (neutralizuje zapach czosnku).

Homeopatia

- Wzmocnisz naturalne mechanizmy obronne, zażywając 3 razy dziennie po 5 kropli Dr Reckeweg nr 1. Zapobiegają nie tylko infekcjom przeziębieniowym, ale też anginie, grypie, zapaleniu pęcherza.

Akupresura

- Uciskanie punktów przedstawionych na rysunkach pobudza do pracy układ odpornościowy. Rano i wieczorem rób akupresurę obu stóp – na każdy z punktów przeznacz 2–3 minuty.

Kaszel

Sekrety babuni

- Nie ma lepszego lekarstwa na kaszel niż własnoręcznie zrobiony syrop z cebuli. Pokrój drobno 2 cebule, włóż do słoika i zasyp 1/5 szklanki cukru. Odstaw na 24 godziny w ciepłe miejsce. Pij łyżkę stołową syropu 3 razy dziennie. Możesz trzymać go w lodówce przez kilka dni.

Przy zapaleniu krtani, tchawicy, oskrzeli czy płuc mogą pomóc bańki – najbezpieczniejsze (bo bez użycia ognia) są te próżniowe, kupowane w aptece.

Homeopatia

- Najskuteczniejszym lekiem przy suchym, męczącym kaszlu jest Aconitum napellus D12. Gdy kaszel jest mokry – stosuj Antimonium tartaricum D6. Jeśli mimo to kaszel nasila się, koniecznie idź do lekarza.

Akupresura

- Akupresura łagodzi kaszel, zapobiega też atakom astmy. Dwa razy dziennie uciskaj punkty na obu stopach. Na każdy przeznacz 4 minuty.

Ból krzyża

Sekrety babuni

- Masaż szybko ci pomoże. Poproś partnera, aby przez 20 min masował ci dłonią okolice krzyża (nie masuje się kręgosłupa, tylko mięśnie tuż obok). Przed masażem powinien natłuścić ręce oliwką.

Homeopatia

- Skuteczna będzie Bryonia D6 (5CH), przyjmowana 2–4 razy dziennie. Możesz też wypróbować Apis mellifica D6 (5 CH) – zażywaj 3 razy dziennie.

Akupresura

- Dolegliwości okolicy krzyżowej kręgosłupa skutecznie łagodzi uciskanie punktów na lewej i prawej stopie, położonych 2 cm powyżej wewnętrznych krawędzi obu stóp. Na każdą stopę przeznacz 10 minut. Akupresurę rób dwa, trzy razy dziennie.

Katar, zatoki

Sekrety babuni

- Skuteczne są inhalacje z sody oczyszczanej. 1 łyżeczkę sody wsyp do niewielkiej miseczki wrzącej wody. Przykryj głowę ręcznikiem, pochyl się nad miską i przez 5 minut wdychaj gorącą parę. Pomagają również inhalacje z pary unoszącej się znad gotujących się ziemniaków. Przez kilka minut mocno wciągaj nosem ciepłą parę. Nasze babcie polecały też wąchanie zmiętego w palcach świeżego listka geranium.

Homeopatia

- Na zatkany nos stosuj 3 razy dziennie Nux vomica D6. Gdy katar jest gęsty, ropny – pomoże Mercurius solubilis D12, zażywaj 2–3 razy dziennie. Dla dzieci – Pulsatilla D6, 3 razy dziennie.

Akupresura

- Katar szybciej minie, jeśli kilka razy dziennie będziesz uciskać punkty zaznaczone na rysunku. Na każdy z tych punktów poświęć ok. 5 minut.

Ból głowy, migrena

Sekrety babuni

- Połącz po 50 g melisy, dziurawca, kwiatu pierwiosnka, kozłka lekarskiego, lawendy, szyszek chmielu. Łyżeczkę dobrze zmieszanych ziół wsyp do szklanki wrzątku i parz pod przykryciem 20 minut. Przecedź przez sitko, pij rano oraz przed zaśnięciem. Możesz też raz na kilka godzin wcierać w obie skronie kilka kropli olejku z lawendy lub z mięty.

Homeopatia

- Przy bólach, którym towarzyszy nadwrażliwość na światło, pomoże ci Belladonna D6. Lek przyjmuj co godzinę. Przy bardzo silnych bólach głowy i oczu zażywaj co godzinę Bryonia alba D6.

Akupresura

- Zanim jeszcze ból się nasili, zacznij uciskać punkty na skroniach (każdy po 5 minut). Możesz także uciskać wewnętrzne boki paluchów nóg (po 10 minut).

Bóle miesiączkowe

Sekrety babuni

- Nie ma lepszego sposobu na zmniejszenie dolegliwości, niż położenie się do łóżka z termoforem na brzuchu. Gumowy worek można kupić w aptece. Nalewasz do niego gorącą wodę i szczelnie zakręcasz korek. Owijasz termofor ręcznikiem, by się nie poparzyć, i kładziesz go na brzuchu. Działa rozkurczająco na mięsień macicy.

Homeopatia

- Zażywaj co 30 minut Belladonna D12, możesz też na zmianę przyjmować inny preparat homeopatyczny – Chamomilla vulgaris D12. Jeśli bóle są bardzo silne, zażywaj Cactus grandiflorus D6.

Akupresura

- Możesz ją robić sama, lepiej jednak poprosić kogoś bliskiego. Należy masować od dołu do góry zewnętrzne strony obu łydek (dłonią lub np. szczoteczką z włosia). Można to robić nawet przez 20 minut.

Infekcje intymne

Sekrety babuni

- Stara sprawdzona metoda, zalecana do dziś przez lekarzy ginekologów, to płukanki z kwaśnego mleka, zawierającego dobroczynne bakterie kwasu mlekowego. Irygacje stosuj po leczeniu antybiotykami lub gdy czujesz swędzenie lub pieczenie miejsc intymnych. Irygator lub gumową gruszkę (kupisz w aptece) napełnij lekko ogrzanym kwaśnym mlekiem. Połóż się w wannie z niewielką ilością wody, włóż irygator do pochwy i powoli naciskaj, aż pozostanie pusty. Potem umyj się i połóż spać.

Homeopatia

- 2 razy dziennie zażywaj Ferrum metalicum D3. Ta metoda wspomaga leczenie zakażeń globulkami dopochwowymi. Można ją też stosować razem z irygacjami z kwaśnego mleka, by zapobiec nawrotom.

Akupresura

- Codziennie rano i wieczorem uciskaj punkty leżące na wewnętrznej krawędzi stopy, pomiędzy kostką a podeszwą. Ucisk powinien być dość mocny. Akupresurę rób przez 10–15 minut.

Zapalenie pęcherza

Sekrety babuni

- Pomoże ci picie ciepłego naparu z pięciu rodzajów ziół. Wsyp do słoika po 2 łyżki korzenia prawoślazu, liści mącznicy, przetacznika i szałwii oraz 4 łyżki ziela skrzypu. Jedną łyżkę stołową tej ziołowej mieszanki zalej szklanką zimnej wody, odstaw pod przykryciem na 6 godzin, potem gotuj 15 minut. Pij ciepły napar, dopóki nie miną dolegliwości. Popijaj go małymi łykami przez cały dzień. Napar łagodzi bóle w podbrzuszu, działa przeciwbakteryjnie i moczopędnie.

Homeopatia

- Ból przy oddawaniu moczu i pieczenie w cewce moczowej złagodzi Cantharis D6. Jeśli cię boli i masz trudności z oddawaniem moczu (skąpomocz), skuteczniejszy będzie Apis mellifica D12.

Akupresura

- Akupresura działa rozkurczająco, poprawia ukrwienie pęcherza i łagodzi dolegliwości. Rano i wieczorem przez 15 minut uciskaj punkty położone na wewnętrznych krawędziach obu stóp.

Kołatanie serca

Sekrety babuni

- Babcine ziółka bardzo szybko usuną niepokój w klatce piersiowej. Wsyp do dzbanka po 2 czubate łyżki lawendy, mięty i korzenia waleriany. Zalej szklanką wrzątku, odstaw na 30 minut. Pij napar wieczorem.

Homeopatia

- Przy niepokoju w klatce piersiowej zażywaj krople Dr Reckeweg R 79. Jeśli lekarz stwierdził u ciebie nerwicę serca, pomogą ci krople Dr Reckeweg R 22. Przy nieregularnym rytmie – R 66. Krople przyjmuj 3 razy dziennie.

Akupresura

- Uciskanie lub masowanie ruchem okrężnym punktu położonego 5 cm powyżej mostka uspokaja i powoduje lepsze ukrwienie serca. Rób to 3 razy dziennie przez 10 minut.

Hemoroidy

Sekrety babuni

- Nasiadówka w ciepłym odwarze z kory dębowej i rumianku przynosi szybką ulgę w dolegliwościach (działa obkurczająco na naczynia krwionośne). 10 dag kory dębu i tyle samo rumianku zalej 2 litrami zimnej wody i powoli podgrzewaj, aż do wrzenia. Gotuj 10 minut. Ostudź odwar, ciepły wlej do miski i siedź w nim 15–20 minut rano i wieczorem.

Homeopatia

- Jeśli masz piekące, kłujące bóle, uczucie palenia, pomoże ci Hamamelis virginiana D6, zażywany 2–3 razy dziennie. Przy swędzeniu odbytu zaś, zażywaj 2 razy dziennie Pulsatilla D6.

Akupresura

- Uciskanie receptorów na wewnętrznej stronie obu stóp przynosi ulgę w dolegliwościach. Uciskaj je rano i wieczorem, po 10 minut.

Zaparcia

Sekrety babuni

- Znany od wieków napar z siemienia lnianego skutecznie reguluje naturalny rytm przemiany materii. Zalej 3 łyżki nasion szklanką wrzącej wody i zaparzaj na płytce żaroodpornej przez 20 min, nie doprowadzając do wrzenia. Siemię powinno mieć konsystencję lekkiego kisielu. Pij ciepłe, koniecznie razem z pestkami, na 20 minut przed śniadaniem.

Innym dobrym sposobem jest również picie na czczo wody z miodem. Łyżeczkę miodu wlej do szklanki ciepłej, przegotowanej wody. Pozostaw na noc w temperaturze pokojowej. Pij małymi łykami.

Homeopatia

- Gdy zaparciom towarzyszą bóle głowy i ssanie w dołku, zażywaj 2–4 razy dziennie Hydrastis canadensis D6. Gdy parcie jest częste, a nie ma skutku, bierz 3 razy dziennie Nux vomica D6.

Akupresura

- Akupresura poprawia przemianę materii i ułatwia wypróżnienia. 2 razy dziennie uciskaj punkty po wewnętrznej stronie obu łydek.

Bezsenność

Sekrety babuni

- Uspokajająco i usypiająco działa delikatny masaż. Najpierw masuj ciało miękką, potem szorstką szczoteczką. Zacznij od twarzy, następnie kolistymi ruchami lekko masuj brzuch i piersi. Masaż powinien trwać ok. 20 minut, aż skóra będzie różowa.

Na kłopoty ze snem pomoże też wypróbowany sposób naszych babć: szklanka ciepłego mleka przed snem lub herbatka z melisy. Jak ją przygotować? Po prostu zalej 2 łyżeczki ziółek szklanką wrzątku. Zaparzaj melisę pod przykryciem przez 5 minut. Pij codziennie ciepły napar, najlepiej pół godziny przed snem.

Homeopatia

- Gdy przyczyną problemów ze snem są zmartwienia, zażywaj 3 razy dziennie Ignatia amara D6. Jeśli nie możesz zasnąć z powodu zmęczenia, przyjmuj 4 razy dziennie Phosphoricum acidum D6.

Akupresura

- Gdy leżysz wieczorem w łóżku, delikatnie uciskaj punkty na obu dłoniach, przedstawione na rysunku. Po kilku minutach poczujesz się rozluźniona i senna.