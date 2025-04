Garść faktów



Biała herbata przez wieki uważana była za towar drogi i luksusowy. Z pewnością nie bez znaczenia był fakt, że była cennym napojem serwowanym głównie, jak nie jedynie, na cesarskim dworze.

Białą herbatę wynaleziono między 960 a 1278 rokiem w Chinach. Przez wiele lat była ponoć nawet produktem zakazanym dla pospolitej ludności.

Poza Chinami biała herbata zdobywała popularność stopniowo i dopiero od XIX wieku. Dotychczas pozostaje towarem uznawanym za luksusowy.

Co ona w sobie ma?



Niemalże wszyscy wiemy, że zielona herbata zawiera antyoksydanty, pomaga usuwać toksyny, wspomaga odchudzanie... Okazuje się, że na polu zdrowotnym znacznie przewyższa ją biała herbata. Ze wszystkich herbat to właśnie ona zawiera ona najwięcej przeciwutleniaczy. Te natomiast neutralizują działanie wolnych rodników, które wpływają na starzenie się skóry.

Ponadto ta odmiana herbaty zawiera znikome ilości kofeiny. Zamiast tego jest bogatym źródłem m.in. fluoru.

Na zdrowie



Biała herbata ma działanie pobudzające. Wpływa korzystnie na koncentrację i pracę mózgu. Poza tym nawadnia organizm, wspomaga go w obronie przed promieniami ultrafioletowymi. Ma działanie antybakteryjne i antywirusowe.

Co ciekawe, naukowcy dowiedli też, że ma znacznie silniejsze, lepsze działanie antynowotworowe niż zielona herbata. Ma także korzystny wpływ na układ immunologiczny organizmu i wspomaga jego walkę z zapaleniem płuc, może też chronić przed próchnicą. Zalecana jest do picia osobom mającym problemy z metabolizmem, odchudzającym się.

Poza tym biała herbata ma korzystny wpływ też na układ kostny człowieka. Okazuje się, że warto ją pić w przypadku wystąpienia osteoporozy, zapalenia stawów lub złamań kości, gdyż wzmaga ona ich gęstość.

Jak parzyć?



Przygotowanie naparu z białej herbaty nie jest trudne. Do filiżanki należy wsypać 2-3 łyżeczki suszu i zalać gorącą wodą. Następnie zostawić pod przykryciem na ok. dziesięć minut.

Zdaniem specjalistów temperatura wody nie powinna przekraczać siedemdziesięciu stopni Celsjusza.

W ten sposób otrzymamy napój o pozbawiony goryczki i przejrzysty. Świadczyć to będzie o tym, że dobrze zaparzyliśmy herbatę.

Suszu można używać nawet trzykrotnie.

Gdzie kupić?



Ten rodzaj herbaty dostępny jest w wyspecjalizowanych sklepach, w tym internetowych, oferujących wyroby herbaciane. W ich ofercie można znaleźć specjalne mieszanki, tj. białą herbatę połączoną z innymi składnikami.

W sklepach znajdziemy m.in. białą herbatę z płatkami czerwonej róży, owocami cytrusowymi, z kwiatem malwy.

Biała herbata nadal jest produktem drogim. Za kilogram odmiany Fuijan White trzeba zapłacić nawet do 339 złotych.

Którą wybrać?

Miłośnicy herbat przygotowują specjalne jej mieszanki, które dostępne są później w sprzedaży. Oto wybrane przykłady:

White Peony – napój z tych liści charakteryzuje się ciemnym kolorem oraz wyrazistym smakiem;

– napój z tych liści charakteryzuje się ciemnym kolorem oraz wyrazistym smakiem; Song Yang – wyróżnia się delikatnym smakiem;

– wyróżnia się delikatnym smakiem; Snowbud – niektórzy uważają, że jej smak przypomina... prażone ziarno;

– niektórzy uważają, że jej smak przypomina... prażone ziarno; Silver Needle – uważa się, że to ta odmiana białej herbaty ma najsilniejsze zdrowotne właściwości. Jej smak jest lekko słodki.

