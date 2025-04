Do tej pory ze zdrowotnych właściwości słynęło jedynie czerwone wino. Najnowsze badania dowodzą jednak, że warto się raczyć także jasnym trunkiem. Może on bowiem chronić przed uszkodzeniem mięśnia sercowego! Białe wino zawiera tyrosol i hydroksytyrosol. Substancje te (podobnie jak pochodzący z czerwonego wina resweratrol) są silnymi przeciwutleniaczami.

Toast za zdrowie? Tak, ale z umiarem. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami mężczyźni mogą wypić maksymalnie 3–4 lampki wina dziennie, a kobiety 2–3 i to pod warunkiem, że nie są w ciąży.

