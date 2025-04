Cztery sfery życia

Dzięki biblioterapii możliwe jest oddziaływanie na cztery rożne sfery życia człowieka:

intelektualną – pomagając zdobyć wiedzę ułatwiającą zrozumienie i rozwiązywanie problemów;

społeczną – zwracając uwagę na związki z innymi ludźmi i ich znaczenie w życiu człowieka;

emocjonalną – umożliwiając dokonanie wglądu i identyfikacji, powodując kompensację bez narażania pacjenta na negatywne emocje związane z bezpośrednią stycznością z problemami;

zachowanie – ucząc działań społecznie pożądanych, a oduczając niepożądanych (Szulc, 1994, s. 38–39).

Chwila relaksu

Bajki relaksacyjno-terapeutyczne w pracy z dziećmi mającymi problemy emocjonalne wykorzystuje między innymi E. Małkiewicz (1997, s. 271). Wśród głównych celów relaksacyjnych terapii z wykorzystaniem takich bajek wymienia ona cel relaksacyjny, terapeutyczny i psychoedukacyjny.

Zalety czytania w biblioterapii

Dzięki odpowiednio prowadzonej biblioterapii dzieci mogą uwolnić się od zalegających negatywnych emocji, przyswoić nowe (korzystne dla siebie) sposoby zachowania, poczuć bliskość emocjonalną ze strony dorosłych etc. Czytanie odpowiednio dobranych książek może wpływać korzystnie na poszczególne składniki osobowości, a w konsekwencji na całą osobowość dziecka (Skórny, 1990a, s. 33).

Treść książek oddziałuje na kształtowanie się jego poglądów odzwierciedlanych w postępowaniu ( Szczepańska, 2000, s. 67–69). Może to dotyczyć także poglądów na temat samego siebie. Literatura przyczynia się nie tylko do poprawy nastroju, zmniejszenia niepokoju i napięcia emocjonalnego, wzrostu poczucia własnej wartości, odwrócenia uwagi od dręczących problemów.

Fragment pochodzi z książki „Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii” autorstwa Joanny Gładyszewskiej-Cylulko (Wydawnictwo Impuls, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.