Jest wiele produktów, które chociaż uważane są powszechnie za zdrowe, mogą powodować dolegliwości trawienne. Wrzesień i październik to sezon zbierania winogron. Te słodkie i zdrowe owoce u niektórych osób po zjedzeniu wywołują skutki uboczne, w tym biegunkę.

Winogrona warto jeść, ponieważ są wyjątkowo zdrowe. Mają w sobie bioaktywne składniki, które działają przeciwutleniająco, takie jak resweratrol, antocyjany, kwasy fenolowe i proantocyjanidyny. Związki zawarte w winogronach hamują podział komórek rakowych, powstawanie zakrzepów krwi i obniżają poziom "złego" cholesterolu.

W owocach znajdują się też witaminy C, A, K i z grupy B. A dzięki zawartości błonnika i dużej ilości wody, owoce te nawadniają organizm i wspomagają procesy trawienne.

Ze względu na to, że winogrona mają sporo cukru (w podobnych ilościach glukozy i fruktozy), nie należy ich jeść bez ograniczeń. Szczególnie powinni uważać cukrzycy. Chociaż trzeba podkreślić, że według badań jedzenie 3 porcji tygodniowo jabłek, borówek lub winogron, obniża ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Chroni też układ krążenia.

Winogrona mają zestaw składników, który działa łagodnie przeczyszczająco. To wysoka zawartość fruktozy, błonnika i kwasów organicznych sprawia, że jelita pracują szybciej i możemy mieć biegunkę po zjedzeniu winogron. Niektóre osoby są bardziej wrażliwe na ich przeczyszczające właściwości. Z drugiej strony dzięki tym właściwościom winogrona są polecane na zaparcia.

Jeśli po zjedzeniu winogron, pojawiła się silna biegunka, to może być to spowodowane zatruciem pokarmowym z powodu niedokładnego umycia owoców. Mycie owoców i warzyw przed spożyciem to podstawa zapobiegania nie tylko zatruciu, ale też zakażeniu pasożytami. W takim przypadku oprócz biegunki mogą pojawić się inne objawy: wymioty, bóle brzucha, podwyższona temperatura i złe samopoczucie. Objawy zatrucia ustępują na ogół w ciągu 1-3 dni.

Oprócz biegunki po zjedzeniu dużej ilości winogron mogą wystąpić inne skutki uboczne, np. nudności, niestrawność, bóle głowy, suchość w ustach. Warto też pamiętać, że zdarzają się przypadki reakcji alergicznej po zjedzeniu tych owoców.

Jeśli dokucza nam biegunka po winogronach, to z pewnością wkrótce ustąpi. Jednak jak przy każdej biegunce, należy pamiętać o uzupełnianiu płynów. Dobrym pomysłem jest pozostanie w domu i odpoczynek do czasu ustąpienia objawów. W łagodzeniu rozwolnienia po winogronach pomocne będą domowe sposoby na biegunkę:

rozgotowany ryż,

marchwianka (przepis na marchwiankę),

napary z szałwii, mięty lub cząbru.

Można też wypróbować preparaty o działaniu powlekającym błonę śluzowa jelit i zmniejszającym ilość wypróżnień, np. Smecta lub Tasectan.

Jeśli winogrona powodują u nas rozwolnienie, lepiej w przyszłości zamiast nich wybrać np. borówki lub jagody – owoce również bogate w resweratrol, silny przeciwutleniacz, którego winogrona są głównym źródłem.

