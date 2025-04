W terapii tej uzdrowiciel wpływa na chorego poprzez oddziaływanie na jego biopole i przekazywanie mu uzdrawiającej energii.

Postaw na relaks

Zanim ktoś zdecyduje się na sesję u bioenergoterapeuty, powinien pozbyć się wszelkich napięć i uwolnić swój umysł. W tym celu specjaliści zalecają relaks, dzięki któremu rozluźniają się mięśnie, a cały organizm zostaje wprowadzony w stan umożliwiający przeprowadzenie bioenergoterapii. W zrelaksowaniu się może pomóc odpowiedni oddech, napinanie i rozluźnianie określonych grup mięśni, zamknięcie oczu, próba wyciszenia umysłu. Ponadto podczas relaksacji należy wczuć się w swój organizm, w to, co się w nim dzieje.

Dlaczego mantra jest ważna?

W osiągnięciu odpowiedniego stanu wyciszenia i relaksu może pomóc powtarzanie mantr. Pomagają one w medytacji, skupieniu i relaksacji. Mantrą nazywa się charakterystyczne dźwięki lub sylaby, które mają olbrzymi wpływ na psychikę człowieka. Mantry nie można powtarzać bezmyślnie. Technika ta wiąże się ze świadomym oddychaniem, czyli kontrolowaniem wdechu i wydechu.

Kto może być uzdrowicielem?

Bioenergoterapia jest trudną sztuką uzdrawiania i nie każdy może się nią zajmować. Osoba, która chce uzdrawiać innych nie powinna uskarżać się na przeróżne dolegliwości, zarówno natury fizycznej, jak i psychicznej. Bioenergoterapeuta nie może mieć żadnych zaburzeń psychicznych i problemów o takim podłożu. Powinien żyć w zgodzie ze sobą i innymi.

Kluczem do zostania dobrym bioenergoterapeutą jest umiejętność wsłuchania się we własny organizm i jego potrzeby. Ponadto uzdrowiciel powinien cechować się niezwykłą empatią, wrażliwością. Bioenergoterapeutą nie może być osoba, która nie szanuje drugiego człowieka.

Jak leczy bioenergoterapeuta?

Wyróżnia się kilka rodzajów sesji bioenergoterapeutycznych. Uzdrowiciel nawet przy przypadkowym kontakcie z daną osobą może odczuć, że cierpi ona na pewne schorzenie. Często uzdrowiciel widzi w specyficzny sposób miejsce dotknięte chorobą.

Terapeuta nie musi spotykać się z pacjentem, aby go uzdrowić. W tym celu może wykorzystać telebioenergoterapię, czyli działanie na daną osobę na odległość. Jednak specjaliści tej metody przyznają, że znacznie lepsze efekty w telebioenergoterapii osiąga się, jeśli uprzednio pozna się pacjenta. Uzdrowiciele mogą także leczyć poprzez diagnozowanie ze zdjęcia, na podstawie wyobrażenia bliskich osób chorego.

Źródło: „Bioenergoterapia praktyczna”, Ryszard Roman Ulman, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1991.

