Bioptron - światło, które leczy

Światło jest niezbędne do życia w równym stopniu jak woda i powietrze. Światło słoneczne pomaga organizmowi regulować wiele ważnych procesów biologicznych. Ludzki organizm przetwarza je na energię niezbędną do życia. Pierwszym źródłem światła stosowanym w terapii było naturalne światło słoneczne, którego lecznicze właściwości znano już w starożytnym Egipcie.

Później Hipokrates opisał jego zastosowanie w leczeniu różnych schorzeń. Pomimo, że nie znano naukowego uzasadnienia istoty terapii światłem słonecznym, jej lecznicza moc była na tyle oczywista, że rzymscy i arabscy lekarze wprowadzili ją do powszechnej praktyki medycznej.

Wiosną i latem lepiej się czujemy, światło słoneczne pobudza krążenie, mózg jest lepiej dotleniony, skóra oczyszcza się z toksyn, jesteśmy podatni na pozytywne emocje, stajemy się zdrowsi, nabieramy sił.

A co jesienią i zimą? Jak sobie radzić z depresją, chorobami?

Słońca nie da się ujarzmić, ale można uzyskać podobne efekty stosując sztuczne światło podobne do słonecznego, światło spolaryzowane, światło BIOPTRON. Firma Biotron AG stworzyła najnowocześniejszą, rewolucyjną technologię leczenia światłem – System Terapii Światłem Bioptron.

Terapia leczenie Światłem spolaryzowanym ma szerokie udowodnione naukowo zastosowanie w medycynie, co potwierdzają certyfikaty medyczne według norm Unii Europejskiej (93/42 EEC) oraz lekarze na całym świecie.

Bioptron ma także zastosowanie w kosmetyce, rozświetli twoją urodę, działa przeciwzmarszczkowo, zmniejsza istniejące zmarszczki, spowalnia pojawianie się nowych. Lata badań potwierdziły pozytywny wpływ Światła Bioptron, bezpieczeństwo zabiegów, brak efektów ubocznych oraz brak jakichkolwiek znanych przeciwwskazań.

Wśród metod niefarmakologicznych ogromną popularnością cieszy się właśnie Światłoterapia. Lampa Bioptron jest pierwszym urządzeniem do fototerapii, odtwarzającym prawie pełne spektrum widzialnego i dolną część zakresu podczerwonego promieniowania słonecznego nie zawierających przy tym promieni UV (nie opala, jest całkowicie bezpieczne dla oczu), oraz nie grzeje podczas naświetlania jedynie miejscowo temperatura może się podnieść o ok. 0,5 °C.

Światło Bioptron wnika do 4 cm pod skórę!

KOLOROTERAPIA BIOPTRON

Szklarze – wydmuchiwacze z Saint-Just we Francji od 800 lat wytwarzają barwne szkło według pradawnej receptury. Dlatego jest ono nazywane szkłem antycznym. Filtry do Koloroterapii Bioptron wzbogacone w bioinformacje są wytwarzane właśnie w Saint-Just.

Uzdrawiające działanie kolorów jest znane od dawna. Metodę leczenia kolorami praktykowano już w starożytnych Chinach, Indiach i Egipcie. Współczesna terapia kolorami zajmuje czołowe miejsce wśród alternatywnych metod leczenia.

Koloroterapia Bioptron jest uzyskiwana przy użyciu ręcznie wykonanych, zawierających bioinformacje szklanych filtrów koloru. Skład antycznego szkła Koloroterapii Bioptron jest znany tylko jego wytwórcom.

Czym są bioinformacje?

Według nowoczesnej fizyki, materia składa się z cząstek, które z uwagi na ich dwoistą naturę działają jak fale elektromagnetyczne. W związku z tym wszystko, co istnieje, można opisać jako informację, która rozchodzi się w postaci fal. Dotyczy to przedmiotów materialnych, takich jak kawałki metalu czy części ciała ludzkiego, jak i rzeczy niematerialnych, do których należy zapach kwiatów, muzyka czy myśl. Pola niematerialne dominują i kontrolują materię. Ciało ludzkie otoczone jest takim niematerialnym polem bioelektrycznym.

Instytut Bioinformacji Zeptera z siedzibą w Zurychu od lat opracowuje informacje regenerujące ciało. Wzorce tych informacji uzyskuje się z roślin, kamieni szlachetnych, metali, minerałów, a także z gazów. Po dostosowaniu do odpowiednich nośników, uruchamiają one w ciele procesy samoleczenia.

Kolorowe filtry Bioptron wzbogacone bioinformacjami są niezwykle wydajnymi nośnikami impulsów leczniczych, które pomagają uwalniać jego potencjał regeneracyjny. Koloroterapia Bioptron jest idealnym uzupełnieniem Światloterapii Bioptron dzięki 12-stu programom zastosowania w takich problemach jak np.:

POZYSKANIE ENERGII - „czuję się zmęczony”

WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI - „moje zdrowie jest takie kruche”

SAMOPOCZUCIE - „jestem zestresowana/y”

METABOLIZM - „ciągle mam zaparcia”

Dziś kilka milionów osób na całym świecie korzysta z aparatów Bioptron.

Stosowanie lampy w wielu przypadkach pozwala znacząco zmniejszyć ilość zażywanych środków przeciwbólowych lub całkowicie zaprzestać ich zażywania, dzięki czemu oszczędzamy znaczne kwoty wydawane na leki, które stały się zbędne!!!

Hipokrates:

„Po pierwsze – nie szkodzić”

„Uszanuj uzdrawiającą moc natury”

„Lekarz leczy, natura uzdrawia”

Jacek Wielopolski

źródło: artykuly.com.pl