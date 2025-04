Spis treści:

Biorezonans magnetyczny to metoda medycyny alternatywnej wykorzystująca urządzenie do pomiaru częstotliwości fal energetycznych pochodzących z ciała w celu – jak uważają jej zwolennicy – leczenia rozmaitych schorzeń: od zaburzeń psychicznych, przez hormonalne, po alergie i uzależnienia. Za wynalazców terapii biorezonansowej uznaje się Franza Morella i Ericha Rascha.

Działanie tej metody opiera się na założeniu, że wszystkie komórki drgają w charakterystyczny dla siebie sposób o zmiennych elektromagnetycznych częstotliwościach, formie i amplitudach. Urządzenie do biorezonansu wychwytuje te unikatowe drgania, co ma służyć rozpoznaniu, co jest źródłem problemów zdrowotnych, oraz przesyła energię lub powoduje zmianę w biorezonansie komórek, co ma eliminować przyczynę schorzenia. Według zwolenników tej metody możliwe jest dzięki niej wyleczenie człowieka z wielu przypadłości bez zastosowania leków.

Biorezonans magnetyczny to nie rezonans magnetyczny

Metoda biorezonansu jest przez niektórych mylona z medyczną techniką obrazowania ciała za pomocą rezonansu magnetycznego. Obie metody nie mają jednak ze sobą nic wspólnego. Podobieństwo nazw wpływa niekiedy na nieuzasadnione większe zaufanie do metody medycyny alternatywnej, zwłaszcza u osób nieposiadających wiedzy medycznej.

Biorezonans magnetyczny to metoda, która budzi wiele kontrowersji. Teorie, które mają wyjaśnić działanie biorezonansu, zalicza się do pseudonauki. Według opinii naukowców działanie biorezonansu nie jest skuteczniejsze niż efekt placebo, czyli czynnik niemający żadnego wpływu na zdrowie. Mówiąc inaczej, badania nie potwierdzają tego, że biorezonans jest przydatny w diagnozowaniu lub leczeniu chorób. Nie ma wystarczających naukowych dowodów na skuteczność terapii biorezonansem.

Jedno z badań naukowców z Alpine Children's Hospital Davos w Szwajcarii dowiodło, że biorezonans nie jest skuteczny w leczeniu atopowego zapalenia skóry u dzieci. W innym badaniu, opublikowanym w piśmie British Medical Journal, stwierdzono z kolei, że testy elektrodermalne w diagnostyce alergii są niewiarygodne. Dostępne artykuły przemawiające za korzyściami płynącymi ze stosowania tej metody pochodzą przede wszystkim z czasopism na temat medycyny alternatywnej.

Zdaniem propagatorów terapii biorezonansem, dzięki tej metodzie można leczyć:

depresję,

alergię,

astmę,

atopowe zapalenie skóry,

reumatoidalne zapalenie stawów,

zakażenie pasożytami,

chroniczne bóle, fibromialgię,

zaburzenia hormonalne,

zaburzenia snu,

nowotwory,

uzależnienie od nikotyny, alkoholu,

i inne przypadłości.

Chociaż przez zwolenników biorezonansu metoda ta jest uważana za bezpieczną i nie powodującą żadnych skutków ubocznych, to jednak istnieją przeciwwskazania do jej stosowania. Nie należy korzystać z terapii biorezonansowej w przypadku wszczepionego rozrusznika serca, gdyż działanie urządzenia może zakłócać pracę stymulatora, a także w czasie ciąży i choroby nowotworowej.

Biorezonans jest metodą popularną i gabinety, które zajmują się terapią za pomocą tej techniki znajdują się nawet w niewielkich miejscowościach. Dużą barierę w korzystaniu z biorezoznansu magnetycznego może stanowić cena usługi. Koszt jednego zabiegu to 50-500 zł. Zazwyczaj potrzebnych jest kilka lub nawet kilkanaście spotkań, aby "wyeliminować chorobę". Na koniec warto pamiętać, że lekarze odradzają stosowanie biorezonansu, szczególnie wtedy, kiedy pacjent rezygnuje z potrzebnego leczenia konwencjonalnego.

