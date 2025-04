Czym są biorytmy?



Biorytm jest naturalnym rytmem biologicznym człowieka, na który składają się trzy cykle: fizyczny, emocjonalny i intelektualny. Według odkrywcy – Wilhelma Fliesa (laryngologa) – cykle te mają wpływ na samopoczucie każdego człowieka.

Regularnie powtarzające się cykle mają swój początek w dniu narodzin każdego człowieka – tego dnia nasz biorytm znajduje się w środkowym punkcie wykresu i od tego czasu raz się wznosi a raz opada aż do śmierci.

Co zyskujemy ustalając swój biorytm?



Często zastanawiamy się, dlaczego jednego dnia mamy mnóstwo energii, świetny humor, a nowe pomysły przychodzą nam z łatwością, drugiego dnia natomiast nie mamy na nic siły, nic nam nie wychodzi, jesteśmy wybuchowi i często się kłócimy.

Jednym z czynników, który ma na to wpływ, jest nasz biorytm, który zmienia się każdego dnia.

Według zwolenników tej teorii ustalenie indywidualnego biorytmu pozwoli przede wszystkim określić słabe i mocne dni naszego życia, wyjaśnić lęki i niepokoje.

Trzy cykle biorytmu



Na biorytm każdego człowieka składają się trzy cykle. Wszystkie przebiegają regularne, jednak są odpowiedzialne za różne aspekty naszego samopoczucia i maja różną długość.

1. Cykl fizyczny jest najkrótszy – trwa 23 dni i decyduje o samopoczuciu fizycznym, tzn. o naszej sile fizycznej, wytrzymałości i odporności na ból oraz przeziębienia, sprawności fizycznej i koordynacji ruchów.

W fazie wyżowej cyklu fizycznego człowiek czuje się o wiele silniejszy, ma dużo energii, jego odporność na ból i wytrzymałość wzrastają.

W fazie niżowej jest zupełnie odwrotnie – wydajność pracy spada, wykonywane czynności nie są tak precyzyjne, jak być powinny, a człowiek o wiele szybciej się męczy.

2. Cykl emocjonalny (inaczej psychiczny, uczuciowy) trwa 28 dni i decyduje o samopoczuciu psychicznym, tzn. o naszym opanowaniu, o zdolności koncentracji, opanowaniu nerwowym, intuicji, nastroju.

W fazie wyżowej człowiek jest w dobrym nastroju, patrzy na świat optymistycznie, potrafi szybko reagować i jasno myśleć.

W fazie niżowej z kolei myśli stają się pesymistyczne.

3. Cykl intelektualny jest najdłuższy – trwa 33 dni. Decyduje o samopoczuciu umysłowym – o możliwościach intelektualnych. Dotyczy następujących cech: pamięci, zdolności umysłowej, zdolności pojmowania.

W fazie wyżowej nowe informacje przyswajane są szybko i łatwo, jesteśmy o wiele bardziej rozsądni niż zazwyczaj.

W fazie niżowej nasz refleks jest bardzo zwolniony, pojawiają się kłopoty z myśleniem, czego skutkiem może być np. brak nowych pomysłów.

Dni kryzysowe...



Według badaczy najgorszymi i najbardziej niebezpiecznymi dla człowieka dniami są dni krytyczne. Są to dni, w których nasz biorytm przechodzi z fazy dodatniej na ujemną. W tych dniach nasza sprawność fizyczna, psychiczna i intelektualna jest najgorsza. Dni te są dla nas bardzo stresujące, nasza spostrzegawczość jest obniżona, spotyka nas wtedy najwięcej niepowodzeń, dlatego warto zachować wtedy szczególna ostrożność, by zapobiec możliwym nieprzyjemnościom.

Równie niebezpiecznymi dniami mogą okazać się również dni zerowe. Są to dni, w których nasz biorytm przechodzi z fazy ujemnej do dodatniej.

Czy wierzyć w biorytm?



Wiara w biorytmy to kwestia indywidualna. Należy jednak pamiętać, że nie można całego życia podporządkować tej kwestii. Biorytmy maja nam jedynie pomagać w podejmowaniu ważnych decyzji. Nie należy tez zapominać, że na nasze życie ma wpływ wiele innych czynników i bardzo trudno jest jednoznacznie określić, które dni w przyszłości będą dla nas korzystne, a które nie.

